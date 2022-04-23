الى_من_لا_دين_لهم#الفواضل

عن تهمة #الفحش اللي تفضل قضاتنا الفواضل بتوجيهها الى شباب يشرب في قهوة داخل فضاء مغلق،، في شهر سيدي رمضان،

#الفحش يا سادة هو أن يجوع هؤلاء الشباب وعائلاتهم وما يلقاوش كيفاش يسدوا رمقهم ولا يحفظوا كرامتهم ويتذلوا ويتهانوا وانتم تنعموا بالرشاوي وبالتسمسير وحقوق الناس، ونهار اللي شربوا قهوة تلصقولهم تهمة التجاهر… ،

#الفحش أنكم تتجاهروا بأنكم أقوى من الدولة وأنكم قادرين على تركيع أيا كان من خلال سلطتكم كقضاه، موش بشربان قهوة في سيدي رمضان،

#الفحش أنو دماء شهدائنا مشات هدر وما لقاتش شكون يصونها ويحفظ حقها يدافع على حرمتها وقدسيتها ولا على حق عائلاتهم وحق ها الوطن المنكوب بيكم ومن غيكم واستجرامكم على شعب أعزل،

#الفحش أنكم تحولوا حرم المحاكم وقصور العدالة الى بؤرة تآمر ومكائد وسمسرة بحقوق الناس، وأنكم تتسببوا في مآسي متسلسلة وتراجيديا سريالية في العائلات وتقهروا من ضاعت املاكها وحقوقها بغيا وعدوانا منكم انتم،،

#الفحش أنكم تخليوا اللصوص وناهبي المال العام والفاسدين والمافيا ترتع في البلاد وتدمر مؤسسات خدمت عليها الرجال والحراير وبناتها بالدم والعرق منذ أزمان،،

#الفحش أنكم تحميوا مرتزقة امتهنوا التخابر مع الأجنبي ضد دولتهم وضد وطنهم وشعبهم يصولوا ويجولوا ويتعاظموا ويسردكوا علينا من الفوق،، وكان عجبنا،ولا تحركوا ساكنا،،

#الفحش أنو راعياتنا ورعاتنا ممنوعين من دخول جبل ولا غابة بأغنامهم للمرعى، خاطر كان ما عرضهمش ارهابي سفاح يعرضهم لغم يفرقعهم،،

#الفحش انو حزب ارهابي وعصابات مرتزقة وعملاء الخارج يتمردوا على ارادة شعب المتمثلة في القطع مع منظومة الخراب ويهددوا رئيس الدولة ومؤسسة جيشنا، وأمننا،، ويا قهرتنا فيهم وفيكم،،

#الفحش أنو قاضي يعمل انستالاسيون كاملة متاع ريزو تنصت على قضاة زملائكم كيفو، باش يبتزهم ويركعهم، ويستخدمهم للمهام القذرة، وانتم تتفرجوا وشايخين خاطر دافنينو مع بعضكم،

#الفحش أنو القضاة ولاو يتقاسموا مع الناس في شقا عمرها وبتبوريب الغنائميين وفرحانين ويتطاوسوا،،

#الفحش أنو قاضي يعمل فيديوهات اباحية مع فرخة بنت فخذو، يستخدمها الارهاب ومربيها في الجبل لجعل القضاء مضمون،،

#الفحش أنو قضاة جايبين فروخ في الحرام الزقوم ويتباهاو بهذا يا جماعة العرفي وشيخنا خلفي،،

#الفحش أنكم تاكلوا من الحرام وتوكلوا في فروخكم من الحرام وتبنيوا في قصور من الحرام ومن بعد تلبسوا هاك التبديلة المسودة على كرايمكم وتخرجوا وتوليولنا سلطة،، سلطة ماذا ؟؟ يا جماعة 200 برميل زيت زيتونة و2 مليارد في كرضونة،،

#الفحش يا قضاة يا فواضل لما الجمهورية اللي ضحات على خاطرها قوافل من الشهداء، تهبط لقشة لقشة قدام عينيكم وانتم تعبيوا في كروشكم الوسخة باش بعد تتهموا شباب شرب قهوة في رمضان بالفحش،،

وهل هناك #فحش أكثر من أنكم سكتوا وربما شاركتوا في التغطية على جريمة المخابر الي تصنع في السوبيتاكس والاكستا في تونس وتتوزع على ولادنا في الشوارع والمعاهد؟؟ ثما #فحش أكثر من هكا،، تي وليتوا ع الشبع تقرقشوا في عظام خايخة لبلاد مسلوبة الارادة والكرامة، موش من الجوع،، وتجيوا لمن جاعوا بسبب لصوصية وفساد منظومة انتم منها وفيها ومن حماها، ترشقولهم تهمة على كيفكم باسم الدين،،

تنجموا تقولونا شنوا دينكم يا من لا دين لهم،،

لأنني لا اعترف بدينكم ولا بكم سلطة قضائية،، اللعنة على هذا الزمن الأخرق واللعنات على كل من صمت أمام هذا التسونامي من السقوط والسقوطية والانحطاط الذي لا يعرف قاع ولا نعرف له مثيلا،، من أنتم ؟؟ من أين جئتم ؟؟ من أعطاكم كل هذه القوة وهذه العنجهية والرعونة ؟؟ من ألبسكم هذا التوحش في وطنكم ومع أبناء أرضكم ؟؟ من أنتم ؟؟ من أين أنتم ؟؟ أيها الغرباء الأعداء ؟؟ من أين جئتم ؟؟..

#هند_يحي