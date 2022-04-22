حركة النهضة في مواجهة خصومها:أحمد نظيف

Chokri Mabkhout

أطروحات رمضانيّة 10

(أستعيرها اليوم من أحمد نظيف لبلاغتها ووضوحها مع تغيير في الشكل)

كلما طُرح موقف مناهض للإسلام السياسي سارعت « حركة النهضة » من خلال شبكتها السياسية والإعلامية الواسعة إلى وصم صاحبه بالاستئصالية والإنقلابية، لكأن مفاهيم حداثية كالديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية أصبحت حكراً على تيار الإسلام السياسي يحتكرها ويوظفها، كما احتكر ووظف طوال عقود، الدين ومعجمه لتوسيع قاعدته الشعبية من خلال الشعارات الشعبوية. ولعل استعمال المعجم الديني والقرآني أساساً في هذا السياق يمكن أن يلخص هذا الهوس الإسلاموي من كل تيار أو شخصية مناهضة للإسلام السياسي حيث يصف القرآن هذه البارانويا بوصف وجيز: « يحسبون كل صيحة عليهم ».

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لقد خلف تحرك الجيش المصري في عام 2013 ضد حكم جماعة « الإخوان المسلمين » عقدة نفسية غائرة ( صدمة الفقّد) أثرت لاحقا في السلوك السياسي للحركات الإسلامية، التي دخلت في نوع من البارانويا السياسية والخوف المرضي من أي معارضة أو خصومة سياسية معها، لتصنف أي مخالف لها أنه استئصالي وانقلابي وهذا ما يحدث اليوم في تركيا. لكن هذا الهوس الإسلاموي بالإنقلابات ليس سببه فقط نكبة الإسلاميين في عام 2013، ولكن أيضاً لأن السلوك الإسلاموي السياسي إنقلابي في جوهره، لذلك يخشى دائماً من الانقلابات لأنه لا يرى في السياسة مجالاً للتداول على العمل العام بين القوى المختلفة وإنما مجالاً للمغالبة من أجل التمكين الذي هو منتهى السياسة التي لا إختلاف فيها ولا تداول، وفقاً للمشروع الإستراتيجي لـ »الإخوان المسلمين ».

يقوم الهوس الثاني في سلوك « حركة النهضة » تجاه خصومها، على اعتبار أي خلاف سياسي مقدمة لحرب أهلية، وهذا يكشف عن لا وعي الحركة الإسلامية القائم على المغالبة والإقصاء، فلا مكان للمخالف إلا خارج دائرة الفعل ولا تعامل معه إلا بالحرب وهي كناية عن العنف بكل مستوياته. وقصة « حركة النهضة » مع الحرب الأهلية ليست جديدة. في كثير من المحطات اعتبرت الحركة صراعها مع الدولة، حرباً أهلية، وفي مواضع أخرى استعمل قادتها تركيب « حرب شعبية ».

أولى الحروب انطلقت بداية عام 1987، ولم تنتهِ إلا بوصول بن علي إلى السلطة. وكانت حرب الـ 87 الأشرس وفيها العديد من المعارك، معركة المساجد ثم الشوارع وخلالها ابتكرت الحركة أسلوب « التظاهر الليلي » والذي أصبحت أشد المستنكرين له « يا لمكر التاريخ »، ثم معركة التفجيرات والمياه الحارقة. كانت حرب شوارع رهيبة. هكذا يصفها راشد الغنوشي لاحقاً: « وخلال بضعة أشهر من انطلاق الحملة الشاملة والرد عليها من طرف الإسلاميين بالمسيرات تحولت البلاد إلى ما يشبه ساحة حرب ». وبالأوصاف نفسها يروي صالح كركر، قائد أركان الاتجاه الإسلامي يومذاك، وقائع تلك الفترة: « كل ما حدث في تونس ما بين (مارس) و (أكتوبر) 1987، كان شيئاً مرعباً. كانت حرباً شعبية. لم يكن أحد في مأمن من ذلك.. ».