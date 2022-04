Indicateurs de résistance irakienne (21 mars 2007): par Feu Mundher Adhami

(Écrit par mon cher ami et camarade Mundher Adhami, décédé paisiblement dans son sommeil le 11 mars 2022. Sa femme et compagne Haifa Zangana se souviendront toujours de lui, de sa famille et de ses amis et du peuple irakien dont il a toujours défendu les intérêts)

« Les graphiques ci-dessous montrent les progrès réguliers de la résistance irakienne au cours des quatre années d’occupation. Ce sont des extraits de l’Index Irak mis à jour le 19 mars 2007.

* Le premier graphique montre que le nombre moyen d’attaques a plus que doublé au cours de la dernière année pour atteindre environ 185 par jour. C’est 1 300 par semaine, et plus de 5500 attaques par mois. Une autre façon de comprendre cela est qu’en une heure, jour et nuit, il y a 7-8 nouvelles attaques au mortier, engins explosifs, tirs de sniper, etc Les chiffres sont basés sur une variété de sources et d’estimations officielles et semi-officielles américaines. (Voir graphique 1 ci-dessous)

* L’inclusion de « Milices » dans le titre du graphique est récente et semble liée à l’évolution du vocabulaire politique par les États-Unis. À la lumière des deux autres éléments, on peut comprendre que la milice désigne des miliciens locaux qui font en grande partie partie partie de la résistance.

* Le deuxième graphique montre que 75 % des attaques enregistrées (ici basées sur les examens trimestriels au Congrès seulement) sont restées dirigées directement vers les forces d’occupation, et 17 % vers les forces gouvernementales irakiennes. Les autres, 8 % sont destinés à des cibles civiles non précisées. C’est ça qui fait les médias.

* Les effectifs officiels des forces de sécurité du gouvernement irakien n’ont cessé d’augmenter et s’établissent maintenant à environ Ils agissent souvent en tant qu’unités avant ou de garde pour les forces d’occupation. Ce n’est pas la proportion des attaques contre des civils contre des mercenaires qui opèrent en civil et qui sont souvent basés dans des zones civiles. Les États-Unis estiment officiellement 100 000 entrepreneurs privés en Irak. Les autres cibles civiles peuvent être les forces de protection des installations, dont le nombre est estimé par le gouvernement à 150 000, ou les vrais civils. La rumeur dans la rue irakienne dit que les attaques contre de vrais civils sont le travail d’agents d’occupation, une version des événements au moins aussi crédible que les histoires de « fanatiques fous qui s’attaquent mutuellement ».

* Le troisième graphique ci-dessous donne la répartition géographique des attaques de résistance. Il y a de petits changements dans la tendance au fil du temps, mais les affrontements fréquents dans la plupart des provinces du sud ne semblent pas inclus. Cela peut indiquer que les chiffres utilisés ne se réfèrent que aux actions de résistance. Il faut noter que la route d’approvisionnement de 800 km entre le Koweït et Bagdad à travers plusieurs provinces du sud est la plus protégée au monde, avec des fonds massifs versés aux entrepreneurs, aux « tribus » et aux milices locales.

L’indice Irak, dont proviennent ces extraits (pp 23 et 24), est produit par les Brookings Institutions basées à Washington. Il est disponible en 54 pages de tableaux, graphiques et notes de bas de page en format PDF, dont la moitié sur les indicateurs de sécurité

http://www3.brookings.edu/fp/saban/iraq/index.pdf

L’indice a été mis à jour hebdomadaire au cours des quatre dernières années, quelle que soit la section de nouvelles données deviennent Les auteurs sont Michael E. O’Hanlon et Jason H. Campbell.

Tout comme les projets tels que le compte de corps irakien et le compte de victimes de la Coalition irakienne, l’indice Brookings est basé sur ce que les parlementaires occidentaux considèrent comme des sources fiables qui vérifieraient et corrigeraient leurs données .

Compte tenu de la politique des données, les chiffres sont conservateurs et pourraient bien ne pas représenter toute l’histoire. La plupart des chiffres de sécurité proviennent du rapport trimestriel du département de la défense des États-Unis au Congrès. «

Encore et encore

Comité irakien des médias et de la culture

21 mars 2007 ·

Voir l’original ·

Notez cette traduction