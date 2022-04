Nejib Chebbi et son arme fatale…: par Abdelaziz Dahmani

Nejib Chebbi , à une dernière Arme Fatale , le FSN , pour faire tomber , sous commandement Ghannouchi , la Citadelle Carthage … ! ( AD )

Faut il rire , pleurer , hausser les épaules , se résigner ? . Devant ces choix je préfère rire ! , en cette soirée Ramadhanesque m riche en mauvais feuilletants ! . La dernière ? , remonte à hier … L éminent Nejib Chebbi , en perpétuelle recherche de la potion miracle , tel Astérix , pour sauver la Tunisie . Et pour son 7 eme ou 10 eme créations de partis ,lui Président , il vient de lancer le F. S. N . , soit le Front du Salut National .Et c est à …Rached Ghannouchi , cet « Homme de l Espoir et du Futur « que Nejib Chebbi est allé lui proposer d avoir , son aval , son parrainage et son soutien !

Nejib Chebbi a été , à croire les gazettes du passé , opposant à Bourguiba , puis à Ben Ali . Bravo et c est très respectable . Nejib Chebbi , ne trouvait pas Bourguiba , qui a audacieusement réformé le pays , rien qu ´ en écoles , acquis des femmes , et progres sociaux . Non , pour Chebbi , perfectionniste , élitiste , Bourguiba n est pas allé plus loin . Bravo ! .Puis Nejib Chebbi , a eu raison de s ´ opposer à Zine Ben Ali . Bravo ! . Les progrès économiques , ne pouvaient lui faire oublier , ignorer la dictature et la Corruption . Et lorsque « le Soleil de l Espoir s est élevé à l Aube du 14 Janvier 2011 « , Nejib Chebbi a relevé les manches pour être “ positif “ , parmi les nouveaux Sauveurs de la Tunisie . Le voilà ministre du 1 er Gouvernement de …, celui qui a dit sa conviction d aller au 6 eme Califat ! , et aider à ce que la Nouvelle Constitution soit d inspiration de la Charya . Nejib , fut il choqué ? , lui le Socialiste ? , le Progressiste ? , je n en sais rien . Socialiste ? , Progressiste ? , je n invente rien , et parmi les nombreux partis qu il a fondé , y avait bien : Le P.S.P ! , le Parti Socialiste Progressiste , juste s ‘ il ne l a pas affublé du marteau et d une faucille !

Le voilà , après multitudes péripéties , multitudes acrobaties , vouloir faire équipe , en situation de dominé , et non le contraire avec Rached Ghannouchi , du Parti du Commerce et de l Argent liberal non contrôlé , pourvu que l on fasse allégeance à son Islam politique . J exagére ? Regardez , juste , sans maquillages , la situation de la Tunise , dix ans après ! Dramatique ! Jamais les inégalités n ont été autant flagrantes . Recul du social , recul du travail , dégradation de l éducation … . Les richesses ont changé de mains , et la corruption n a jamais été aussi lourde et aussi étendue . Même “ démocratisée “ à l image du reste , a dominante blablaesque …

Nejib Chebbi veut faire alliance avec Ghannouchi pour sauver la Tunisie , de la dictature de la Présidence de Kaies Saied . Mais une alliance n est jamais égale . En Nahdha , a beau fondre comme neige aux tropiques , ce parti reste en forces électorales , en organisation , en quadrillages publics ou secrets , 10 fois plus important que le maigre 1 ou 2 % des Chebbistes , même aussi avec l addition des “ forces “! . du frangin , autre allié , sans nuances , de la mouvance islamique . Et même avec ce maigre assemblage , y compris d autres forces de plus en plus fantomatiques , comment vont ils renverser le fortin de Carthage ? D autant que ni l Armee , ni la Sécurité ne paraissent se départir de la légalité républicaine .

Comptent ils alors sur l apport , le débarquement , des Marines US , au large de Carthage ? La , c est moi qui cauchemardise !

Ou compter sur le millier de manisfestants des marchés du Théâtre de Tunis , alors que leur Appel visait le “ Million “ ! Tout cela tourne au vaudeville , si la Situation du pays n est pas autant dramatique ! Et à la confusion , et au déclin , veut on y ajouter le Coup de Grâce ? . Sombrer comme ce Pétrolier Xelo au large de Gabes .

Ce qui est vrai , est que Ghannouchi , malade , vieillesse maquillée , s accroche , à se vouloir encore Président d un machin quelconque . Faute , d aller aux urnes , et y ramasser la gamelle la plus retentissante , tellement il est rejeté , si le vote est démocratique .

Nejib Chebbi , s est toujours , pensé , finesses et délicatesses de l esprit , digne de Carthage . IL s y est présenté , et vlan ! , 1 ou 2 % ! Comment éviter une nouvelle honte en rêvant encore de Carthage ? Ghannouchi ! Le Front du Salut National “ sauve “. Ghannouchi , à défaut de sauver le Pays . Et Ghannouchi , rétabli , bénéficiant de l aide et de l argent étranger , comme en 2011 , retrouvera force , prestige , popularité … Et comme en 2011 , il portera son Choix , Marzouki disqualifié , sur … Nejib Chebbi , President Provisoire . Et ce dernier ne manque , ni d une belle allure , ni d un bon maintient , ni de belles paroles exercées , depuis plus de Cinquante ans ? , à la tête de ses ex multiples partis , et ses programmes de gouvernement …

Tout au début de ce “ papier “ , j ai dis qu’entre tous nos tristes sentiments , actuels , je préfère rire ! . Oui , la Comédie de la théâtrale création du FSN , est désopilante . Mais nous ne sommes qu’au Premier Acte …. AD