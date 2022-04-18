المقال الأخير بالشروق:

إثر إفلاس لبنان

هل « تستورد » تونس الإفلاس بعد « تصدير الثورة »

برزت تونس في بداية العشرية الثانية لهذا القرن على السّاحة الدّولية كمهد لما سمّي آنذاك بالثورات العربية أو « الرّبيع العربي »، وتوجّهت إليها الأنظار لمتابعة كيفية إدارة أبنائها لمرحلة الانتقال إلى العصر الدّيمقراطي على النّمط الغربي ومدى قدرتهم على التّوفيق بين الإصلاح السّياسي والنّهوض الاقتصادي والاجتماعي. غير أنّ الرّياح « جرت بما لا تشتهيه » سفن الحالمين بالدّيمقراطية الغربية، إذ تمكّن الاخوان من مفاصل الدّولة ومن كلّ مؤسّساتها وشغّلوا معاول الهدم والتخريب في أسسها واستباحوها لكلّ من هبّ ودبّ في الدّاخل والخارج. وتعطّل الاقتصاد، بل دخل في نفق الأزمات، بفعل تراجع قيمة العمل وانعدام التشجيع على الاستثمار، فدفع المجتمع الثمن باهضا وانتشرت البطالة وتكثّفت الهجرة الشبابية وهجرة الكفاءات بكلّ أشكالها النّظامية وغير القانونية، وأدّى ارتفاع التضخّم وتراجع قيمة الدّينار إلى التهاب الأسعار وتدهور الطّبقة المتوسّطة… كلّها مظاهر كانت، ولا تزال، توحي باقتراب ساعة الإعلان عن الإفلاس، خاصّة بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا وإثر إعلان الحكومة اللبنانية عن إفلاس الدّولة، وهو إعلان جعل بعض « غربان » التحاليل يتوقّعون مصيرا مشابها لتونس، التي « ستستورد » الإفلاس بعد أن « صدّرت » الثورة. فهل نحن فعلا على نهج لبنان سائرون وإلى الإفلاس مهرولون؟

المقارنة بين البنيتين الاقتصادية والاجتماعية لتونس ولبنان وبين النّخب السّياسية هنا وهناك تساعدنا إلى حدّ كبير على فهم أسباب إفلاس لبنان واستشراف مصير تونس.

يرتكز الاقتصاد اللبناني أساسا على الخدمات (سياحة، تجارة، تأمين، نقل…) ويوفّر هذا القطاع أكثر من 80 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام. ويرتبط قطاع الخدمات ارتباطا وثيقا بالسّوق الخارجية التي توفّر للبنان حاجياته الأساسية والعملة الصّعبة ويتأثّر بأزماتها وينتعش في فترات ازدهارها، لذلك عندما تعطّلت الخدمات (نقل وسياحة وتجارة) بسبب أزمة كورونا المطوّلة ثمّ بسبب الحرب الأوكرانية انهار الاقتصاد اللبناني وعجزت الحكومة اللبنانية عن توفير حاجيات اللبنانيين الأساسية بما فيها الغداء، خاصّة والفلاحة اللبنانية لا توفّر سوى 10 بالمائة فقط من الناتج الدّاخلي الخام.

أمّا في تونس فقد ساهمت الفلاحة والصّناعة بنسبة 35 بالمائة في الناتج الدّاخلي الخام، وصنعت الفارق مع لبنان إذ كان وطء أزمة الكورونا والحرب الأوكرانية أخفّ ممّا كان عليه الوضع في لبنان. لقد بلغت نسبة تراجع النمو في لبنان نتيجة الكورونا 64 بالمائة سلبي، في حين لم يصل التراجع في تونس سوى إلى 8 بالمائة سلبي.

نتأكّد من عمق الفوارق بين البلدين عندما ننظر إلى حجم الدّيون ونسبتها من الناتج الداخلي الخام، إذ بلغت في تونس 35 مليار دولار (81 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 100 مليار دولار في لبنان (400 بالمائة من الناتج).

أدّت هذه المؤشّرات إلى نتائج مختلفة على نسبة التضخّم في البلدين وعلى الأسعار، وخاصّة منها المواد الغذائية التي ارتفعت في تونس بنسبة 13 بالمائة مقابل 600 بالمائة في لبنان، في سنتي 2020-2021، نتيجة لتضاعف التضخّم 40 مرّة في لبنان مقارنة بتونس.

ذات الشيء نلاحظه بالنسبة إلى العملة، إذ تراجعت الليرة اللبنانية، بين سنتي 2019 و2021، من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى أكثر من 25 ألف ليرة، فكان التراجع بنسبة 94 بالمائة، في حين كان تراجع الدينار التونسي من 2.93 دينار للدولار الواحد إلى أكثر من 3 دينارات بقليل، أي بنسبة تجاوزت 1 بالمائة بقليل.

المشكل بالنسبة إلى تونس هو السّعي المحموم للإخوان وحلفائهم لتثبيت طبقة سياسية فاسدة في الحكم على غرار ما هو موجود في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية عندما حصل تداخل مكثّف بين السّياسة والمال، وأصبحت رؤوس الحكم تتشكّل من رموز رجال المال والأعمال المرتبطين عضويا بمصالح مالية أجنبية مختلفة، فحاليا نجد نجيب ميقاتي على رأس الحكومة وهو من بين العشرة مليارديرات العرب الأوائل، حسب مجلّة « فوربس » الشهرية الأمريكية التي تعنى بإحصاء الثروات، ويتولّى رئاسة البرلمان نبيه برّي الذي تصل ثروته المالية إلى 78 مليون دولار (موقع المصري نت 12 أفريل 2022)، وإجمالا يتكوّن العشرة الأوائل في قائمة أثرياء لبنان من سياسيين في دائرة الحكم، حيث نجد من بينهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بثروة تقدّر بــ3.3 مليار دولار، ويليه نائب رئيس الحكومة الأسبق، عصام فارس، ثم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فزعيم الحزب الاشتراكي التقدمي وأحد مؤسّسي تحالف 14 آذار، وليد جنبلاط، ورئيس البرلمان الحالي نبيه برّي ورئيس الوزراء الأسبق تمام سلاّم، والنائب والوزير سليمان طوني فرنجية، ورئيس الجمهورية الأسبق أمين جميل، وأخيرا رئيس الجمهورية الحالي ميشيل عون بــ49 مليون دولار فقط، وكلّهم في دائرة الحكم.

دفعت هذه الأوليغارشية المالية لبنان إلى الهاوية والإفلاس، ولا خلاص للبنان إلاّ بإبعادها عن دائرة القرار السّياسي وإخضاع الجميع إلى قوانين الدّولة.

ولا خلاص لتونس من مصير لبنان إلاّ بمنع الإخوان وحلفائهم الفاسدين من استعادة التمكّن من مؤسّسات الدّولة مع الشّروع في إنجاز إصلاحات تشريعية وجبائية وإدارية عميقة قبل فوات الأوان دون تسرّع ولكن بسرعة.