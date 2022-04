L’UGFP dénonce le saccage de la Mosquée D’AL-AQSA

Union Juive Française pour la Paix UJFP

L’UJFP dénonce fermement le récent saccage de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem par les forces armées israéliennes ce vendredi 15 avril 2022. L’attaque a fait près de 150 blessés parmi les fidèles musulmans et de nombreux dégâts sur le lieu saint. Dans la soirée de jeudi, l’armée israélienne avait également procédé au bouclage de la Cisjordanie. Ce dimanche matin, la police israélienne a évacué les Palestiniens présents sur le site, blessant une vingtaine d’entre eux, afin de permettre aux groupes de colons d’extrême-droite d’y pénétrer. Ces opérations brutales et agressives relèvent du harcèlement quotidien subi par la population palestinienne, où qu’elle se trouve en Palestine, et de l’atteinte continuelle à leurs droits humains et politiques. Le saccage de la mosquée un vendredi du mois de ramadan s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de la politique coloniale et d’apartheid du régime israélien, régime fondé sur la violence et la dépossession.

