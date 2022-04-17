محمد بوغلاب يشكك في رواية غرق السفينةفي خليج قابس…

هل تحولت تونس إلى مصب للنفايات ومقبرة للسفن المتهالكة؟

نشر الصحفي محمد بوغلاب تدوينة على صفحته الفيسبوكية شكك فيها في رواية غرق السفينة في خليج قابس، وقال بوغلاب ان بلادنا بعد ان تحولت الى مصب للنفايات الايطالية صارت مقبرة للسفن المتهالكة على يد الاتراك،الذين يشكلون غالبية الطاقم في السفينة التي اختيرت لها السواحل التونسية لاغراقها

واضاف بوغلاب ان السفينة غيرت طاقمها في ميناء صفاقس الذي غادرته يوم 8 افريل وهو ما يطرح عدة أسئلة، عن اسباب تغيير الطاقم والمهام الموكولة له، ثم اختفت السفينة عن الانظار لتطفو على السطح يوم 16 افريل وتطلب السماح لها بالدخول الى ميناء قابس دون ان يسأل أحد أين كانت السفينة طوال هذه المدة التي تكفي لبلوغ السويد

وشكك محمد بوغلاب في مسار السفينة وقال ان معطيات توفرت لديه تكذب ما اعلنته وزارة البيئة وان السفينة انطلقت من مالطا وليس العكس

وخلص بوغلاب إلى أن غرق السفينة كان متعمدا للحصول على التعويضات من شركات التأمين خاصة وأن السفينة تجاوزت 45 سنة ولم يعد مسموحا لها بالرسو في الموانئ الاوروبية ولم تبق سوى موانئنا ملاذا لمثل هذا النوع من السفن الخردة خاصة مع تأكد منعها من الرسو قبل فترة في الموانئ اليونانية

وختم محمد بوغلاب الذي يشارك يوميا في برنامج الماتينال براديو شمس ف م تدوينته قائلا: متى نشرع جديا في إنجاز ميناء النفيضة لنغلق الباب نهائيا أمام مثل هذه الحواددث المريبة؟