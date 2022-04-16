وفاة الناشطة الجزائرية المناهضة للاستعمار جولييت أكامبورا

توفيت الناشطة الجزائرية المناهضة للاستعمار جولييت أكامبورا ، أرملة المجاهد الفذ جورجو أكامبورا ، عن عمر يناهز 92 عامًا ، في باب الواد بالجزائر العاصمة. وتأتي وفاة المناضلة بعد رحيل زوجها بعشر سنوات. يذكر أن هذا الأخير ، المولود في الجزائر العاصمة في منتصف فبراير 1926 ، لأبوين إيطاليين ، انضم في عام 1955 إلى مقاتلي التحرير الجزائريين ، CDL ، الذي أنشأه الحزب الشيوعي الجزائري (PCA) ، ثم اندمج لاحقًا في جيش التحرير الوطني (ALN) . وبناءً على وشاية، تم القبض على جورجو في نفس العام ، وتعرض للتعذيب ، وسجن في سركاجي ، ثم حكم عليه بالإعدام ، قبل أن يخفف هذا الحكم الذي شمل 181 مواطناً بين جزائريين وأمميين إلى الأشغال الشاقة مدى الحياة. ولم يخرج جورجو من سجن سرجاكو سيئ الذكر إلا بعد استقلال الجزائر.

زوجته جولييت أكامبورا التي تنحدر من أصل إسباني ، كانت واحدة من هؤلاء الرجال والنساء الأوروبيين الاستثنائيين الذين اختاروا القتال من أجل الجزائر ضد فرنسا الاستعمارية.

وهي مثل هنري مايو (Henri Maillot) وفرناند إيفيتون (Fernand Iveton) وجورج رافيني (Georges Raffini) وموريس لابان (Maurice Laban) وليزيت فانسن (Lisette Vincent) وأوديت داي (Odette Dei) وإيليت لو (Elyette Loup) وآني شتاينر (Annie Steiner) وروز سيرانو (Rose Serrano) وجاكلين قروج (Jacqueline Guerroudj) وجاكلين شقرون (Jacqueline Chakroun)، والقائمة ليست حصرية ، لم تكن مسلمة ، لكنها كانت مخلصة منذ بداية شبابها للقضية الوطنية الجزائرية. وعلى الرغم من أنها من أصل أوروبي ، فهي كانت تعتبر الجزائر وطنها.

ستدفن جولييت اليوم السبت 16 أبريل بالمقبرة المسيحية في بولوغين.

تعازينا الأخوية للشعب الجزائري ، ولأسرة الراحلة بكل أفرادها، وكذلك للأعضاء السابقين في الحزب الشيوعي الجزائري، وحزب الطليعة الاشتراكي (الحركة الديمقراطية والاجتماعية لاحقا)، وجيش التحرير الوطني وجبهة التحرير.

المجد لأبطال ملحمة التحرير الجزائرية.