وفاة الأستاذ المنصف شرف الدين

الله أكبر، غيّب الموت صباح اليوم وجها من وجوه الثقافة في تونس، المربّي والصّحفي والمسؤول المسرحي والمؤرّخ للمسرح والرياضة والسينما التونسية والمنتج الاذاعي والتلفزي، الأستاذ المنصف شرف الدين.

تعرّفت على الفقيد منذ مرحلة الدراسة الثانوية حيث كان يتردد على مسقط رأسه مدينة سوسة قادما من تونس العاصمة للقيام بأنشطة ثقافية وإلقاء محاضرات حول السينما والمسرح وزيارة أصدقاءه وابناء جيله وفي مقدمتهم صديقي وزميلي السابق، أستاذ التاريخ والجغرافيا، الأستاذ الهذيلي الشوّاش وأفراد العائلة، لا سيّما شقيقته المقيمة بحيّ بوحسينة … فتطودت بي علاقته.

وفي شهر أكتوبر 2014 نزل ضيفا على برنامجي الاذاعي « شهادات حية » بإذاعة المنستير وتحولت رفقة الفريق العامل معي إلى بيته بحيّ الخضراء حيث استقبلنا وزوجته كأحسن ما يكون وسجلنا له 03 حلقات حول مسيرته المهنية وعلاقاته بالمسرح والسيتنما وحول إصداراته وواقع القطاع الثقافي في تونس ما بعد 2011 وسبل إصلاحه. وقد تمّ بثّ هذه الحلقات أيام الأحد 12، 19 و 26 أتوبر 2022.

وفي شهر مارس الفارط تحوّلت إلى بيت الأستذ الهذيلي الشوّاش للاطمئنان على صحته فسألته عن سي المنثف فأفادني أنه مريض وانه صهره اتصل به منذ أيام ليبلغه رغبة سي المنصف في التبرّع بمكتبته الخاصة لفائدة المكتبة الجهوية بمدينة سوسة.

وفي سنة 2015 طلب مني جاري، الأستاذ محمّد عامر حكيمة الاتصال بسي المنصف شرف الدين بدعوته لإلقاء محاضرة حول رجل المسرح، أصيل بنبلة، الأستاذ محمّد الحبيب (1903-1986)… اتصلنا به معا من مقهى الحيّ فقبل وقدم إلى سوسة وتوجهمت مع جاري إلى حيّ بوحسينة قبل المحاضرة بساعة حيث جلسنا بمقهى قبالة بيت شقيقته تجاذبنا فيه ذكريات جميلة من الزمن الجميل ثم استقل سيارة الأستاذ محمّد عامر حكيمة نحو بنبلة حيث ألقى محاضرته التي نالت إعداب جميع الحاضرين بأسلوب سي المنثف المشوق والروائي المعهود ودقة معلوماته… ثمّ اوصله إلى غاية محطة القطار بسوسة للعودة إلى بيته بالعاصمة.

بقيت أتصل بسي المنصف كل عيد ورأس سنة جديدة بدون انقطاع تقريبا إلى غاية مرضه منذ سنتين تقريبا.

وتعميما للفائدة واعترافا وعرفانا لما قدمه للثافة التونسية من جليل الخدمات، رأيت من الضروري التعريف بمسيرة الفقيد الأستاذ المنصف شرف الدين للأجيال الحالية للأجيال الحالية.

مسيرة الأستاذ المنصف شرف الدين:

ولد الأستاذ المنصف شرف الدين بمدينة سوسة يوم 06 جوان 1928 وسط أسرة محدودة الدخل. كان والده تاجر تبغ وجرائد قبالة الباب القبلي بمدينة سوسة.

زاول دراسته الابتدائية بالمدرسة الفرنسية – العربية بسوسة والثانوية بالمدرسة الصادقية بالعاصمة ثمّ بمعهد سوسة بداية من سنة 1943 (بسبب الحرب).

بعد تجربة مهنية في التعليم الابتدائي كمعلّم بجزيرة جربة، تحوّل إلى باريس لمواصلة تعليمه العالي حيث أحرز على الإجازة في اللغة والآداب العربية من جامعة السربون.

وبعد عودته إلى تونس عُيّن أستاذا بالمدرسة الصادقية التي درّس بها طيلة 11 سنة.

أدار الأستاذ المنصف شرف الدين « جمعية المسرح الحديث بسوسة »، وقام باقتباس وتمثيل وإخراج عديد المسرحيات. كما ترأس نادي السينما بمدينة سوسة قبيل وفي مطلع الاستقلال (بين 1955 و 1960). ومن أكتوبر 1964 إلى نهاية سنة 1967 ترأس مصلحة المسرح بوزارة الثقافة التونسية، التي عاد إليها من جديد سنة 1979 بعد فترة قضاها في التدريس بالتعليم الثانوي بالمدرسة الصادقية.

وفي سنة 1985عُيٍّنَ متفقدا للشؤون الثقافية. و في الأثناء ترأس مهرجان مسرح المغرب العربي كما عُيٍّن رئيسا مساعدا للجنة الثقافية القومية مع الدكتور محمد الطالبي.

كتب الأستاذ المنصف شرف الدين وأنتج العديد من المقالات والمؤلفات والبرامج الإذاعية والتلفزية، نذكر من بينها: برنامج « عالم السينما » و « حكايات زمان » لفائدة قناة حنبعل.

وفي نوفمبر 1975 أسّس مجلّة « فوروم » (Forum) الثقافيّة والرياضية باللغتين العربية والفرنسية.

وبعد خروجه إلى التقاعد سنة 1988 تفرّغ للكتابة والتأليف والإنتاج الاذاعي والتلفزي ونشر حوالي عشرة كتابا حول تاريخ المسرح التونسي، من أبرزها:

1- تاريخ المسرح التونسي منذ نشأته إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، تونس، 1972، 163 صفحة.

2- خليفة السطنبولي: حياته وأعماله، تونس 2008، 234 صفحة.

3- قرنان من المسرح التونسي (منذ 1741)، منشورات دار بن شرف، تونس 2010، 322 صفحة. (بالفرنسية).

وكان آخرها كتابه: بورقيبة واخوته والمسرح ومواضيع أخرى، تونس 2016.

اتصل بي ذات يوم من خريف 2016 ليعلمني بصدور هذا الكتاب وأرسل لي نسخة منه عبر البريد وقد قمت بالتنسيق مع الزميل المرحوم توفيق الخذيري لتقديمه في المباشر فكان له حوار مطوّل في برنامجه « في الموعد » عشية السبت خلال شهر أكتوبر 2016.

رحم الله سي المنصف وزروق اهله وذويه وجميع أصدقاءه والأسرة الثقافية عامة جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.