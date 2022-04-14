رواية سوفياتية لاغتيال الإمام الصدر في ليبيا

سامي كليب:

ربما على أهل وأتباع ومريدي الإمام الشيعي موسى الصدر الذي وُصف تاريخيا بالاعتدال والحكمة، قراءة متأنية لرواية اغتياله التي يؤكدها السفير السوفياتي والروسي السابق فاسيلي كولوتوشا في كتاب مذكّراته الحامل عنوان :” مرفوع عنها السرّية، أو حكايا ونوادر المترجم العجوز” الذي صدر قبل فترة قصيرة، ذلك أنه يشرح بالتفصيل أسباب ذلك وكيفية قتله

وكولوتوشا الذي عرف الشرق الأوسط بدقة حيث كان في البداية مُترجماً بين القادة السوفيات ونظرائهم العرب منذ سبعينيات القرن الماضي، ثم دبلوماسيا، فسفيرا في مصر والعراق ولبنان، ورئيسا لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الروسية، يقول ما سمعه هو نفسه عن هذه الجريمة وليس ما وصله مداورة.

يُذكر ان الإمام الصدر كان قد سافر في العام 1978 الى طرابلس الغرب للقاء العقيد القذافي، وقالت الرواية الليبية إنه سافر بعد اللقاء الى إيطاليا واختفى فيها، لكن وثائق أخرى كانت تؤكد أنه بقي في ليبيا إما سجينا أو قتيلا وذلك لصدامه الحواري مع القذّافي، أو بطلب من الذين أزعجهم حضوره الطاغي في لبنان.

الرواية السوفياتية

يصف كولوتوشا الإمام الصدار بأنه كان :” شخصية مهولة ، ويتمتع بكاريزما ضخمة لدرجة انني حتى الآن أتساءل، كيف كانت الاحداث ستسير في لبنان، وفي أي مجرى، لو أن الامام لم ينجرف وراء الاغراء بالسفر لطلب المال من الزعيم الليبي معمر القذافي لسد احتياجات حركته السياسة”.

ويضيف المؤلف: “ان النشاط المتنامي للشيعة بقيادة الامام موسى الصدر دخل في تناقض موضوعي مع سيطرة الفلسطينيين آنذاك على جنوب لبنان ووادي البقاع، وبالتالي كان نشاط الصدر الموجّه نحو النهوض بالحركة الوطنية السياسية للطائفة الشيعية متناقضا الى حد ما مع منطق وسلوك المنظمات الفلسطينية. وإذا كان الفلسطينيون في ذلك الوقت قد تورطوا بنزاع مع المسيحيين اليمينيين، فقد كان فتحُهم جبهة جديدة للصراع مع الشيعة هو الانتحار بعينه، فقررت القيادة الفلسطينية حلَّ هذه العقدة من التناقضات بأرخص ثمن ممكن لها، عن طريق تصفية الصدر جسديا وبأيادي الغير”.

وهنا الأهم في ما يكشفه السفير السوفياتي السابق، حيث يقول:” لقد سمعتُ بنفسي من مصدر كبير وهام بأن طلب حلّ مشكلة موسى الصدر قد أبلغ للزعيم الليبي معمر القذافي، من خلال احدى الشخصيات القيادية لتنظيم فتح، وهو صلاح خلف أبو اياد، وانا شخصيا اعتقد ان هذه القصة حقيقية. وهكذا وعقب الإطاحة بنظام القذافي وصل خبر من ليبيا يفيد بأن جثة موسى الصدر ومساعديه، قد تم العثور عليها في إحدى الجبّانات بمنطقة التاجورة على بعد 15 كيلومترا شرقي طرابلس”

هو كتاب قيّم لا شك، وسلس وزاخر بالمعلومات، ومُترجَم الى العربية على نحو ممتاز بقلم ماهر سلامة، كما تمّ تحقيقُه من قِبَل يوسف مرتضى أحد أبرز المتخصص بالشان الروسي منذ الاتحاد السوفياتي حتى اليوم وكان قياديا في الحزب الشيوعي… الكتاب وثيقة فعلا مُهمة لمعرفة مراحل حاسمة من تاريخنا العربي، من خلال عقل وقلب السفير السوفياتي السابق فاسيلي كولوتوشا، الذي أحب وطننا العربي لكنه غاب عن هذه الحياة قبل أن يرى ردة فعل الناس على كتابه..