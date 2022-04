Nadia Kaboudi: Arrêtez de crier sur les imprimeurs

Publié par Candide le 13 avril 2022

Bonjour , arrêtez de crier derrière les imprimeurs. Il n’y a pas de papiers en Tunisie ,c’est clair!?. Trois ou quatre sociétés au maximum l’importent pour tout le pays et L’étranger les ravitaille au compte goutte étant donné la pénurie mondiale .(.Après le Covid la demande mondiale a dépassé l’offre et la capacité des entreprises à y répondre).

Qui sommes nous tunisiens pour que nous soyons servis en premiers. Ils exigent à présent de la Tunisie des paiements au comptant et même avant livraison ..Qui en a les moyens éternellement؟ ..D’où la rareté du papier et l’augmentation des prix allant jusqu’à trois fois le prix de l’année dernière …

En absence d’Etat capable de négocier pour ses entreprises et de banquiers capables de les soutenir, tous préférant taper sur les autres, les imprimeurs ne peuvent porter sur leurs épaules en plus de leurs faillites le déficit d’un pays ..Il n’y a pas de papier en Tunisie ,c’est clair!? et l’étranger les ravitaille au compte goutte et avec un paiement au comptant .Et plus Personne n’en a les moyens ! Deux mois que ça dure …deux mois que les entreprises paient au comptant leur papier….et même avancent de l’argent sans rien recevoir .. et que toute la spirale en Tunisie s’est mise en mode comptant. Et plus Personne n’en a les moyens ,les entreprises n’étant pas des contrebandiers ! ..Tous leurs coûts s’accumulent … Et c’est absence total de tout soutien !

Chacun se protégera alors comme il peut ,ne comptant que sur ses propres moyens et priant que l’étranger s’m’adoucisse .Niet , ça durera encore. Que leur pays ou leurs banquier les soutiennent ..Niet aussi ! .Remporter un grand marché , ce qui était jadis la richesse garantie pour un fournisseur est aujourd’hui faillite garantie …Qui y foncera ? .Les entreprises avancent déjà sur un fil totalement tordu où il est impossible de garder l’équilibre ….

Un pays qui travaille se penche sur les détails des problèmes et œuvre à les résoudre efficacement sauvant le produit, le secteur , le citoyen ,et l’entreprise . En Tunisie la haine de l’autre prime d’abord , pénalisant société et institutions