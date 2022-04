MAIGRES MANIFESTATIONS STEREOTYPEES et CALIBRÉES: Abdelaziz Dahmani

Deux fois de suite , en peu de jours , des tunisiens sont allés sur l Avenue Bourguiba , monter sur les marché du Théâtre municipal , agiter des drapeaux , portant des pancartes , nous disant que le Président Kaies Saied , doit faire sa “ mea culpa “ , , qu il doit abroger Tous ses décrets et décisions , depuis le 25 Juillet dernier , qu il doit rétablir le Parement , gelé , puis dissous . Et pourquoi pas , ne pas lui demander de faire “ Hara Kiri “ ? L époque des éliminations des Chokri , ou Belaid , n est plus de mode !

Oui ! Mais ! … Y a un côté , chiqué , artificiel , à ces manifestations , d un pays se disant , en “ Belle Démocratie “ , aller sur les marches du Théâtre , insulter publiquement le Président du Pays , sans être arrêté … Ce qui étonne , choque , ou séduit , selon les sentiments de chacun , ces manifestations n ont rassemblé que très peu de centaines de participants , 400 a dit le ministère de l Interieur , pour celle du 9 Avril . Non- partial , soyons généreux , allons jusqu à un millier , de manifestants , malgré les trous , et espaces libres , tel un fromage de gruyère , de la foule qui faisait face à celle des marches du Théâtre .

Et dire que ces manifestations furent annoncés à forces de communiqués , même a travers des médias officiels . Appel de Ghannouchi , du parti du Parti En Nahdha qui se veut encore dominant , , avec l appoint , l appui , de ses principaux partis alliés , amis , satellites . Ceux de l ex majorité parlementaire , En N. , le “ Coeur de Tunis “ , le Karama … Leurs députés passés de l arrogance totale , , des insultes , [pas tous ] … , aux fuites , et rasages des murs . D ou le Ras le Bol , de l explosion du 25 Juillet , suite aux décisions salutaires de Kaies Saied , et cela a pris la forme encore ambiguë d ‘ une sorte d une nouvelle libération . Des centaines de milliers de Citoyens se sont exprimés , contre ce qui reste , de nos jours , quelques centaines de radicaux , sincères ou non , pour sauver NON , LA DÉMOCRATIE , devenue pervertie , avariée , mais vouloir SAUVER , leur eternel GOUROU , en perdition totale . Même les mains étrangères ne sont pas tendu , pour lui éviter le gouffre . . Et Qui , vertige du Pouvoir , malgré , les suspicions , les dossiers , les affaires , les soupçons de crimes , se veut être encore , le maladif maître du pays , par tous les moyens légaux et illegaux …

Retour sur les marches du Théâtre ! , et c est du Grand Théâtre , téléphoné ! Avenue Bourguiba , du nom de celui , Bourguiba , le libérateur , puis le bâtisseur . Qui était ou est encore , en secret , leur principal ennemi idéologique . Sa Statut , a l autre bout de l Avenue , doit bien se marrer ! Sur les marches du théâtre , les drapeaux tunisiens sont agités , au nombre de 200 a 300 , rouge neuf écarlate . Sortis de la même machine . Tous de la même dimension , sortis des mêmes rouleaux de tissus , mêmes supports pour les tenir en mains … Du beau travail professionnel , des organisateurs , et aucun ….drapeau partisan d ‘ En Nahdha ! Tiens !

Ça ne vous interpelle pas ? Moi oui !

Ce drapeau n est pas devenu “ honteux “ , mais passé , en mode secret , pour ne pas être hué , comme les dernières sorties de Ghannouchi en mosquées ! Drapeau , porté parole d En N . et autres soumis , aux idées de la Oumma islamique , des Frères Unis sans frontières , sans …Drapeaux nationaux , ni , ni , … Belle hypocrisie ! ….

Durant ces deux dernières manifestations , ai-je aussi entendu , repris par plusieurs dizaines de Voix , notre hymne national : “ Houmet El Hima “ , et qui n a jamais cessé de nous faire vibrer , notamment ses célèbres vers “ idha EcChaabou Yaoumen … “ , de Abou El Kacem Chebbi … Et qui fut … dénoncé par les mêmes … d être au bord de l apostat , pour avoir écrit : Si le Peuple ( Chaabou ) Veut ( Arada ) … Et certains Frères de réagir , de parler échafaud , ou bûcher réfutant l immense Chebbi , comme quoi seul Dieu , veut , décide …

Et à croire , les maigreurs des manifestants , du “ Théâtre “ , les désintérêts , les désillusions , les démissions , les récalcitrants de l Interieur . , et surtout l ETat triste du Pays , Dieu , le magnanime , signes évidents , voudrait sûrement autre destin pour que la Tunisie renaisse parmi les belles nations heureuses . . AD