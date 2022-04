Ghannouchi, optimiste, croit encore, à son étoile prophétique, en se référant à….

Je me pince ! Rached Ghannouchi , je lis à l instant , éjecté , foules hostiles , ces derniers jours , de Deux Mosquées tunisiennes , Mellassine , puis Ben Arous , malgré , et protégé , par l Armada de sa sécurité « privée « . Et , il a plié devant les si nombreux « Dégage » « Dégage « . Ça ne rappelle rien ?

LUI , la foi en étendard , qui a fait des mosquées , le lance fusées , le piédestal , de son choix politique : l ´ Islam du même nom . Et dire que ce rejet , a lieu de surcroît , mois du Ramadhan , mois de la tolérance , du « tessameh « … Et de surcroît a Ben Arous , qui était un fief , une des « Châteaux forts « d En Nahdha , des années élections 2011 , puis 2014 …Et , où , Ben Arous , une de ses fidèles parlementaire , « émouvante de naïveté , lui niant toutes richesses , lui attribuant : « a Ben Arous , petit appartement , veille voiture , le tout acheté difficilement à « la sueur de son front « de l ancien professeur des années 70 …

Et c est la , où tout devient , fourberies et hypocrisies . L opulence pour ne pas dire supers richesses , cachées derrière de fausses modesties , la Politique des sommets , le Pouvoir a portée de main , le tout en marche , fut il sur les cadavres derrière la … Religion … Dieu pris en Otage !

Ce rejet des Deux Mosquées de Mellassine et Ben Arous , serait il un signe de « Dieu « qui n accepté plus la Protection de celui qui , un certain temps , s est pris pour un « nouveau Prophète « ! . Sur qui on se jetait , pour lui embrasser les mains ! . Rappelez vous , son arrivée en début 2011 , arrivée sur un Char furtif , invisible , américain , alors protecteur des Grands Frères d Orient et du Maghreb . Le « Printemps Arabe « … Accueilli à Tunis par des Bendirs en transes , lui chantant , tel un prophète : « Talaa El Badrou Aleyna « ….طلع البدر علينا

Et comment a réagi Ghannouchi a ces dernières évictions des mosquées de Mellassine et Ben Arous ? J ai écris plus haut , « je me pince « . Oui je me pince ! « Le voilà , par communiqué , expliquant ce rejet Mellassine , Ben Arous , comme celui de l époque , des non encore musulmans de la Mecque , ayant poussé le Prophète Mohamed à s exiler à Medine … Culot ? , Toupet ? , Délire ? Malin ? Ou Illuminé ?

Encore accroché a ses illusions , qu’il est encore le « Patron « d un pays qu’ il a gouverné en clair et en secret durant 10 ans , et ce fut une Tunisie ruinée ….

Qu’ il est encore et encore « Président « d un Parlement , passé du gelé au dissous … Cela lui semble peut être comme un examen du Ciel . Période dure , difficile à passer . Son communiqué , se réfère à une période de la naissance de l Islam , et cela suppose , demain , la Renaissance , la Victoire , le Retour triomphant à la Mecque- Bardo . Retrouvant ses compagnons fidèles de sa famille En Nahdha , de ses amis El Karama , Qalb Tounes . Tous lavés de toutes les souillures du passé … Et pour ce Retour , en coulisses , probablement , ses derniers partisans sont en train de chauffer les Bendirs , en toutes « démocratie « …. AD