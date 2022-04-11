رسالة مفتوحة الى د. عبدالمجيد النجار :أحمد المناعي

رسالة مفتوحة الى د. عبد المجيد النجار

تحياتي وسلامي وبعد

يوم هاتفتني منذ سنتين تقريبا عن طريق أحد معارفي كنت النهضاوي الأول والوحيد إلى حد اليوم الذي تمرد على أوامر شيخه بمقاطعتي الكاملة والدائمة من كل أبناء « الطائفة » منذ أن أعلنت في قناة الجزيرة مباشر يوم 11 جوان 2008 أن النهضة قد خططت لمحاولتين انقلابيتين فاشلتين. ذاك هو « سلاح التدمير الشامل النهضاوي ».

وللتذكير فقد اتصل بي الغنوشي نفسه من الغد أي يوم 12 جوان 2008 ولم ينكر ما صرحت به بل اعتبر أن لا حل مع بورقيبة وبن علي الا كذلك « مالا آش نعملو مع بورقيبة وبن علي » كما قال لي.

اضافة الى ذلك فان قائد العمليات الميدانية المسمى شمام قد اعترف هو الآخر بالجرم واعتذر عنه وعبر عن استعداده لتعويض ضحاياه.. ونشر ذلك على الأنترنات في يوم 11 جوان 2008..

وقبل ذلك بـ11 سنة وتحديدا في يوم 23 سبتمبر 1991 أعلمت راشد الغنوشي بالهاتف وكان بالجزائر وقبيل أن يطرد منها – الى السودان- بأني انتهيت إلى قناعة كاملة بأنه خطط لعملية انقلابية وعبرت عن احتجاجي وإدانتي لمثل ذلك التصرف، وفي شهر نوفمبر 1992 أعطيت حديثا لمجلة « أرابيس » التي كانت تصدر بالفرنسية بباريس قلت فيه أن التنظيم السري التابع للنهضة قد خطط لمحاولة انقلاب ولم أكن أعرف وقتها علاقة التنظيم السري بالحركة وخلته كيانا غريبا عنها بينما هو جزء منها ونواته الصلبة..

لكن ليس هذا موضوع رسالتي.

موضوع رسالتي هو الجدل الذي تحول إلى صراع حول منظمة « اتحاد علماء المسلمين » التي اكتشفت أنك تديرها والتي تعود للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟

وإذ أقدم على مراسلتك في هذا الموضوع فلأني أعرفك من زمن بعيد وإن لم نلتق إلا مرات قليلة خلال حوالي 45 عاما،

لا أذكر كيف تعرفنا على بعضنا ولا من أوصلنا إلى بعضنا ولكني أتذكر جيدا أنك دعوتني إلى بيتك في رادس …في منتصف سبعينات القرن الماضي وحدثتني فيما حدثتني عن منع رئيس بلدية المكان المرحوم عبد الله فرحات -خالي- فتح خمارات او محلات لبيع الخمور وهو ما ثمنته كثيرا.

ثم وبعد سنوات عديدة وتحديدا في سنة 1981 اتصلت بك لأقدمك إلى الأستاذ محمد الطالبي في نطاق مشروعنا آنذاك لتأسيس فرع تونسي « لمنظمة الإسلام والغرب الدولية » والتي كان محمد الطالبي من مؤسسيها البارزين إلى جانب قامات علمية وأدبية وفكرية وسياسية أوروبية وعربية وإفريقية وحتى يابانية كبيرة.

وقد تشكلت هيئة الفرع التونسي يومها من المرحوم محمد الطالبي رئيسا والمرحومة فاطمة الحداد أستاذة الفلسفة في الجامعة التونسية أمينة مال وأحمد المناعي كاتب عام وعبد المجيد التجار وصالح منصور أعضاء. وأذكر فرحة الطالبي بانضمام زيتوني إلى هذا المشروع. لكن المنظمة لم ترَ النور فقد كنت المكلف بالإجراءات الإدارية وقد بدأتها ولكني لم أكملها لتحولي للعمل في المغرب الأقصى..

بعد لقائنا مع المرحوم الطالبي سنة 1981 في كلية الآداب 9 أفريل في تونس لم ألتق بك إلا في يوم 6 مارس 2002 في باريس في دار نشر « ألبان مشال » حيث كنت أسجل حديثا للأستاذ الطالبي

:بمناسبة صدور كتابه

Un intellectuel musulman dans la Tunisie de Ben Ali 2002

وجئت أنت تهديه كتبك.

والحقيقة أنني لم أعرف انتماءك للنهضة إلا في بداية التسعينات عندما دارت في أوساط النهضويين في المهجر اشاعات عن احتمال ترشحك لرئاستها كحل لفشل الغنوشي واكتشفت فيما بعد أنك من أكبر منظري الحركة وأعترف بأنني لم أقرأ لك شيئا ولكني قرأت مقالاتك في نهاية 2000 وكذلك انتقادات راشد لك موقعة باسم الرحالي أحد أسمائه المستعارة. كان النزاع يومها حول الرجوع إلى البلاد الذي اخترته أنت وكثير من اللاجئين في الخارج، والبقاء الذي اختاره الغنّوشي.

القرضاوي:

سمعت باسم القرضاوي لأول مرة في بداية التسعينات بمناسبة حادثين. تمثل الأول في إقدام ناشر مغربي مقيم في باريس نشر ترجمة فرنسية لكتاب « الحلال والحرام في الإسلام ». وقد أثار ذلك زوبعة إعلامية في فرنسا خاصة وقد منعت الداخلية الفرنسية ذلك النشر وصادرت الكتاب وهو أمر استثنائي في فرنسا.

أما الحدث الثاني فقد تمثل في ترؤس القرضاوي لوفد من الشخصيات الإسلامية سافر إلى أفغانستان سنة 2001 لمطالبة طالبان بالإقلاع عن قرارها تدمير تمثالي بوذا. لم ينجح في مسعاه ولكن سعيه يحسب له فلم نعرف شيوخا يدافعون عن التماثيل وإن كنت أعرف بعض خفايا تلك المبادرة.

« اتحاد علماء المسلمين »

هذه المنظمة التي ترأس فرعها التونسي يا سيد عبد المجيد والتي يرأسها القرضاوي الذي أفتى بقتل العلماء في سوريا وقتل القذافي وبشار الأسد والذي طالب أمريكا أن تقف وقفة لله وتضرب سوريا…..والذي يقف وراء كل الجرائم الكبرى التي عرفها العالم العربي منذ عشر سنوات ….هذه المنظمة هي منظمة إرهابية في خدمة الغرب الصهيوني الذي تدعون مقاومته ولا أحسب أن لها مكان في هذه البلاد ويا ليتكم تحولون مقرها الى بلد اخر.

إن عليك أن تختار بين المرحوم محمد الطالبي الذي جئت تهديه كتبك من عشرين سنة والقرضاوي الذي ارتميت في أحضانه من عشر سنوات لأنه لا يمكن التوفيق بينهما وبين فكريهما ورؤيتهما للإسلام. فالأول مسلم مسالم يدعو للسلم والإخاء والمحبة بين الناس دون اعتبار لدين أو عقيدة أو مذهب والثاني مسلم غاضب داعشي يدعو للحقد والكراهية والقتل والإرهاب ,,,,,,

ونصيحتي إليك ولجماعتك أن تقرؤوا دروس الماضي القريب فالبارحة يطرد الغنوشي من جامع في تونس وهو الذي استقبل بالأهازيج والأناشيد منذ أحد عشر عاما وما يحدث على مستوى محلي في تونس يحدث مثله في كل البلدان التي غزوتموها.

أحمد المناعي

الوردانين 11-4-2022