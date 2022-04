Au moins 16 morts et blessés dans une opération hybride menée dans plusieurs quartiers de Tel-Aviv

À peine une semaine après la fort complexe opération à Bnei Brak, troisième opération menée à coup d’arme automatique à l’est de Tel-Aviv, et au bout d’une semaine d’état d’alerte absolu de la police et de l’armée sioniste qui agissent sous un commandement conjoint, Tel-Aviv a vécu cette nuit l’enfer ! Une opération commando d’une complexité inouïe impliquant à la fois des snipers palestiniens, des fusils, des revolvers et des grenades a été menée simultanément dans plusieurs quartiers avec un bilan de pertes du jamais vu de 16 morts et blessés ! Et tout ceci sans que l’entité puisse arrêter ou éliminer le ou les commandos! Il s’agit de la quatrième opération du genre après celle de Beer Sheva, le 23 mars, célèbre de Hadera de 27 mars, et celle de Bnei Brak à l’est de Tel-Aviv le 31 mars, opérations menées au cœur d’Israël par ce réseaux opérationnel Palestine-Arabes israéliens qui opèrent visiblement sous un commandement conjoint et qui est soutenus par tous les groupes de Résistance et que l’entité croit provenir du Jénine où Israël a récemment abattu trois commandants du Jihad islamique et contre quoi des milliers de soldats sionistes mobilisés depuis jeudi soir dans les rues et quartiers de Tel-Aviv ne peuvent strictement rien étant toujours à la recherche des auteurs. Le résultat ? Les opérations anti-israéliennes, menées avec l’arme israélienne et par les Arabes dit israéliens, se complexifient. Voici les détails rapportés par les agences…

Deux colons ont été tués et 11 autres blessés, dont quatre grièvement, lors de trois fusillades au cœur de Tel-Aviv, ce jeudi 7 avril.

Le porte-parole de la police israélienne à Tel-Aviv, Eli Levy, a annoncé que les fusillades avaient eu lieu dans trois endroits différents. Il a ajouté que quatre des blessés se trouvaient dans un état grave et qu’ils avaient été évacués vers l’hôpital.

Suite à ces fusillades, Tel-Aviv a appelé les Israéliens à rester chez eux.

Selon Yediot Aharonot, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a tout de suite convoqué une réunion au siège du ministère des Affaires militaires pour examiner les opérations de jeudi soir.

Les médias israéliens ont rapporté que l’explosion entendue jeudi soir à Tel-Aviv avait été provoquée par une grenade artisanale, lancée par l’auteur de la troisième opération vers des militaires israéliens.

Les médias israéliens ont ajouté que des centaines de soldats et de forces de sécurité israéliens avaient encerclé trois bâtiments à Tel-Aviv puisqu’ils soupçonnaient que l’auteur de l’un des opérations aurait pris des otages dans un bâtiment.

« Des centaines d’effectifs de la police et de militaires de l’armée ont été déployés dans les rues de Tel-Aviv pour identifier l’auteur ou les auteurs des opérations de ce soir mais ils n’ont jusqu’ici rien trouvé », rapportent les médias israéliens.

Certaines sources israéliennes prétendent que « deux des trois auteurs des opérations ont été tués ».

De son côté, le Hamas a félicité l’opération héroïque survenue à Tel-Aviv et l’a qualifiée de « réponse naturelle et légitime » aux crimes commis par les occupants israéliens contre la nation, les terres et les lieux saints de la Palestine, notamment Qods et la mosquée d’al-Aqsa.

Le Jihad islamique a, pour sa part, salué l’opération héroïque de jeudi soir ayant fait plus de 16 victimes.

Selon la chaîne 20 de la télévision israélienne, « une heure et demie après les fusillades, les forces de sécurité ne sont pas encore arrivées à arrêter les auteurs ».

La chaîne 12 de la télévision israélienne a rapporté que l’auteur de l’une des opérations avait déchargé 12 balles d’un pistolet, ciblant neuf personnes. « Le tireur était d’une compétence particulière », a ajouté la chaîne. Suite à ces opérations, le transport public s’est arrêté au centre de Tel-Aviv et un millier de soldats y ont été déployés. Ces triples opérations réussies ont donné lieu à une vague de liesse partout en Palestine.