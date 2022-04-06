  • Recherche: »
  • Accueil
  • »Chroniques»قبل عشرين عامًا (يوم 6 أفريل 2000) انتقل إلى جوار ربّه الزّعيم الفذّ الحبيب بورقيبة
Poster un commentaire

قبل عشرين عامًا (يوم 6 أفريل 2000) انتقل إلى جوار ربّه الزّعيم الفذّ الحبيب بورقيبة

Publié par Candide le 6 avril 2022 dans Chroniques

Sahbi Amri

Aucune description de photo disponible.
Mohamed Ben Ayed· 

قبل عشرين عامًا (يوم 6 أفريل 2000) انتقل إلى جوار ربّه الزّعيم الفذّ الحبيب بورقيبة، مُحرّر تونس رفقة رجالات بررة من أبنائها ورائد إصلاح اجتماعي غير مسبوق في العالم العربي الإسلامي ورجل دولة مُستنير لا يجود الدّهر إلّا بِنُدرة النّدرة من أمثاله… رحل عنّا ولسان حاله يردّد قول الشّاعر الجواهري:

لمْ يبْقَ عندي ما يبتزّه الألمُ

حسبي من الموحشاتِ الهمّ والهرمُ

عاش الحبيب بورقيبة عمرًا مديدًا حلّق خلاله عاليًا في سماء السّياسة ثمّ نزل إلى أرذل النّسيان والجحود.. كانت لهُ أخطاؤه وزلّاته العديدة ولكن ليس منها ما يشين الرّجال، فقد ذهب فقيرًا إلى ربّه بعد أن أعطى لهذا الوطن العزيز أفضل ما لديه: صحّة البصيرة ومضاء العزم ورباطة الجأش والثّبات على المبدأ ونظافة اليد.. لم يهزمْه سوى التّشبّث بالسّلطة حتّى أخرج منها مُكرهًا..

ما صنعه لشعبه لا يُنكره إلّا جاحد أو جاهل وهُو جدير بالمكانة التي حفظها له تاريخنا الوطني وخليق بأن نترحّم عليه ونسأل له المغفرة..

رحم اللّه الزّعيم الحبيب بورقيبة وكلّ من عمل مُخلصًا لأجل عزّة تونس

Permalien

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Gravatar
Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Annuler

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :