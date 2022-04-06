قبل عشرين عامًا (يوم 6 أفريل 2000) انتقل إلى جوار ربّه الزّعيم الفذّ الحبيب بورقيبة، مُحرّر تونس رفقة رجالات بررة من أبنائها ورائد إصلاح اجتماعي غير مسبوق في العالم العربي الإسلامي ورجل دولة مُستنير لا يجود الدّهر إلّا بِنُدرة النّدرة من أمثاله… رحل عنّا ولسان حاله يردّد قول الشّاعر الجواهري:

لمْ يبْقَ عندي ما يبتزّه الألمُ

حسبي من الموحشاتِ الهمّ والهرمُ

عاش الحبيب بورقيبة عمرًا مديدًا حلّق خلاله عاليًا في سماء السّياسة ثمّ نزل إلى أرذل النّسيان والجحود.. كانت لهُ أخطاؤه وزلّاته العديدة ولكن ليس منها ما يشين الرّجال، فقد ذهب فقيرًا إلى ربّه بعد أن أعطى لهذا الوطن العزيز أفضل ما لديه: صحّة البصيرة ومضاء العزم ورباطة الجأش والثّبات على المبدأ ونظافة اليد.. لم يهزمْه سوى التّشبّث بالسّلطة حتّى أخرج منها مُكرهًا..

ما صنعه لشعبه لا يُنكره إلّا جاحد أو جاهل وهُو جدير بالمكانة التي حفظها له تاريخنا الوطني وخليق بأن نترحّم عليه ونسأل له المغفرة..

رحم اللّه الزّعيم الحبيب بورقيبة وكلّ من عمل مُخلصًا لأجل عزّة تونس