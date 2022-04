La Libye après l’intervention de l’OTAN

Publié par Jean-Pierre | 4 Avr 2022 | Libye, OTAN | 0 |

Par Mohamed Belaali

Profitant des soulèvements populaires dans le monde arabe en 2011, l’impérialisme américain et son caniche européen ont envahi la Libye. Le peuple libyen a été privé de sa révolution, de sa richesse et connaît une situation aussi tragique que celle que subit aujourd’hui le peuple irakien par exemple.

Cette intervention militaire a brisé également cet immense espoir, soulevé par la révolution tunisienne et égyptienne dans les masses arabes opprimées, pour une société meilleure débarrassée de la domination impérialiste et de ses serviteurs locaux.

Le régime de Kadhafi a été remplacé, au prix de milliers de morts, de destruction de l’infrastructure économique et de l’unité du peuple libyen, par des milices islamistes qui jusqu’ à aujourd’hui encore continuent à s’affronter.

Le pays est ainsi ravagé par une guerre interminable entre milices rivales, alimentée par des puissances étrangères qui ne cherchent qu’ à défendre leurs intérêts géopolitiques et piller les richesses du peuple libyen.

La violence, l’arbitraire et l’anarchie, au mauvais sens du terme, font partie intégrante du quotidien des libyens auxquels l’OTAN avait pourtant promis démocratie, liberté, respect des droits de l’Homme et prospérité. Aujourd’hui la situation économique d’une bonne partie de la population est désastreuse : Selon LVSL « En 2017, 60% de la population libyenne souffrait de malnutrition. 1,3 million de Libyens étaient en attente d’une aide humanitaire d’urgence, sur une population totale de 6,4 millions d’habitants. Cette situation catastrophique fait suite à l’intervention éclair de 2011 conduite par l’OTAN ». Rappelons que la Libye avant l’intervention impérialiste était le pays le plus prospère de tout le continent africain.

Les minorités non-arabes, Berbères,Toubous et autres Touaregs revendiquent leurs spécificités culturelles et linguistiques. Les tensions avec les tribus arabes dominantes se règlent souvent les armes à la main faisant plusieurs dizaines de morts. Une des conséquences directes de cette intervention impérialiste est l’éclatement de la nation libyenne, construction récente et fragile, en entités plus ou moins indépendantes du pouvoir central et dominées par des tribus s’entretuant mutuellement.

L’unité et la souveraineté de la Libye ne sont désormais qu’un lointain souvenir. Aujourd’hui, l’État libyen ou tout du moins ce qu’il en reste est ainsi livré en proie à une féroce meute de hyènes.

Il faut dire que la Libye possède des ressources pétrolères, gazières et minières parmi les plus importantes au monde. Désormais les multinationales pétrolières peuvent pomper tels des vampires le pétrole libyen en toute quiètude.

L’intervention de l’OTAN en libye a rendu de surcoît la situation au nord Mali et la région du lac Tchad notamment plus instable et les conflits plus violents. L’impérialisme non seulement détruit le pays agressé, mais déstabilise également toute la région en dressant les unes contre les autres pour mieux les dominer, les communautés aux langues, religions et cultures différentes.

On ne peut parler de la Libye sans évoquer le sort cruel réservé aux travailleurs immigrés notamment africains. Le dernier rapport des Nations Unies publié en mars 2022 constate que la torture est une pratique systématique et généraliséeet que « les personnes emprisonnées en Libye sont couramment détenues arbitrairement pendant des périodes prolongées. Elles seraient systématiquement torturées, violées ou menacées de viol, y compris sur des membres féminins de leur famille, et parfois tuées ».

L’intervention impérialiste en Libye a fait des dizaines de milliers de victimes innocentes. Elle a détruit l’essentiel de l’infrastructure économique du pays. Elle a brisé l’unité de la nation libyenne. Les bourgeoisies américaines et européennes parlent inlassablement des Droits de l’homme, mais massacrent un peu partout les hommes qui leur tiennent tête.Toute leur histoire n’est que mépris et négation de l’homme. Privé de sa richesse, de son intégrité et de sa souveraineté, l’avenir pour le peuple libyen reste sombre. L’histoire nous a toujours enseigné que l’impérialisme est partout l’ennemi des peuples.

