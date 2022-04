JOURNALISTE & MUSULMAN À MONTRÉAL: RENCONTRE

Khan Jooneed

JOURNALIST & MUSLIM IN MONTREAL: MEET & SHARE

Photo-souvenir d’une activité de ‘Vivre Ensemble’ organisée samedi dernier par le Centre Justice et Foi autour du thème ‘Découvrir la diversité musulmane montréalaise’, dans le cadre de la ‘Semaine d’actions contre le racisme (SACR)’.

J’étais ‘Biliothèque vivante’, avec quatre participantes, accueillant tour à tour de petits groupes de citoyen.ne.s pour leur expliquer, à partir de nos expériences professionnelles. comment, tout.e musulman.e qu’on était, on travaillait au Québec en nous y impliquant avec dévouement et intégrité pour servir notre société d’accueil du mieux qu’on pouvait.

Dans mon cas, j’ai insisté sur le fait que, pendant mes quasi-40 années de journalisme au quotidien La Presse (1972-2009), j’ai consacré mes énergies et mes facultés à rapprocher les peuples et les cultures, et à accroître la compréhension et l’empathie mutuelles – surtout que je travaillais dans le secteur de la politique internationale.

J’ai rappelé une citation du Coran (Al Hujurat- 49.13) : «O Humains! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez les uns les autres».

J’ai aussi cité les vers du poète persan Saadi Shirazi (1210-1291): «Les enfants d’Adam sont membres et organes d’un même corps / Quand un membre ou organe va mal, c’est tout le corps qui en souffre / Si tu ne ressens pas personnellement la souffrance des autres / Tu n’es pas digne d’être appelé humain…!»

***********************************************

Souvenir-photo of a ‘Living Together’ activity organized last Saturday by the Justice and Faith Centre on the theme of ‘Discovering the Muslim Diversity of Montreal’, as part of ‘Action Week against Racism’ (AWAR).

With four other participants, I was a ‘Living Library’ – meeting with groups of people moving from one to the other, and on the basis of our respective professional experience, explaining how, while being Muslim, we worked in Quebec with integrity and dedication to serve our adoptive community to the best of our ability.

I, personally, stressed the fact that, over the near-40 years I practised journalism at La Presse (1972-2009), I devoted my energies and facuties to bringing together different peoples and cultures, and to enhancing mutual understanding and empathy – especially since I worked in the field of international affairs.

I mentioned a quotation from the Qur’an (Al Hujurat- 49.13) : «O Humans, We created you from a male and a female, and we made you into nations and tribes so that you can recognize one another».

I also quoted the great Persian poet Saadi Shirazi (1210-1291): «The children of Adam are like members and organs of one and the same body / When one member or organ ails, the whole body suffers / If you do not personally feel the suffering of others / You do not deserve to be called Human…!»