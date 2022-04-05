أنموذج لما أحدثته ثورات الربيع العبري النجس من دمار شامل للأرض والإنسان والوطن

250000هكتار

مشروع « اللود » أو ما يعرف بمشروع « وادي اللود » هو المنطقة الممتدة من « أبو نجيم » شمالاً وحتى منطقة « الجفرة » جنوباً بطول 180 كلم، هذه المنطقة هي منطقة صحراوية جرداء، ليس بها أي مظاهر للحياة، سوى بعض أشجار الطلح التي تتناثر هنا وهناك على مسار الطريق، وتكثر بها الكثبان الرملية التي تمر وسطه كنهر عظيم من الرمال تحركها الرياح كلما تقلبت اتجاهاتها وتسبب في حوادث سير بليغة بسبب إغلاقها للطريق الرئيسي المار بالمنطقة،

وقد استهدف المشروع كذلك استصلاح 250.000 هكتار من الأراضي تم استصلاح ما نسبته 10% منها، واستهدف أيضاً زراعة مليون شجرة غابات تم استزراع ما نسبته 50% منها، ومليون شجرة زيتون تم استزراع ما نسبته 80% منها، بدأت في الإنتاج الفعلي في العام 2008 وقد تم إنشاء معصرة زيتون حديثة داخل المشروع تستوعب كامل الإنتاج، وتم عرض منتجات المعصرة بالأسواق خلال العام 2009، كما استهدف المشروع زراعة مليون فسيلة نخيل من أفضل وأجود الفسائل التي تنمو في هذه البيئة، وقد تم استزراع ما نسبته 35% منها، وكان من المتوقع أن تبدأ في الإنتاج مع موسم العامكان لهذا المشروع تأثير كبير على طبيعة المنطقة التي أقيم عليها، فقد أصبحت أرضاً خضراء مليئة بالأشجار المثمرة بعد أن كانت أرضاً جرداء لا توجد فيها أي مقومات للحياة، كما أنها أصبحت مأوى لعدد من الطيور والحيوانات الصحراوية التي كانت مهددة بالانقراض في ظل الطبيعة الصحراوية القاسية والصيد الجائر، وبالتالي كان للمشروع أثر إيجابي، فضلاً عن التطلعات في تطوير المنطقة وإقامة تجمع سكاني فيها من خلال توزيع المساحات المستزرعة على سكان المناطق القريبة في ابونجيم والجفرة ليكون مشروعاً استيطانياً يختص في أنتاج الزيتون والتمور.

#قطوف_ليبيا