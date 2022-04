Le 9 avril 1948, le massacre de Deir Yassine en Palestine occupée: Ahmed Amri

Ahmed Amri

Le 9 avril 1948, le massacre de Deir Yassine en Palestine occupée: 250 morts, 450 maisons détruites, 750 personnes chassées de leurs maisons. Le prélude à la Nakba et l’exil forcé de près d’un million de palestiniens, aujourd’hui devenus 5 millions de réfugiés dans les camps des pays voisins (Liban, Syrie, Jordanie) et des territoires de Cisjordanie et Gaza.

Les auteurs de ce massacre: des commandos sionistes (Stern et Irboun).

L’artisan et le commandant: Menahem Begin, lauréat du prix Nobel de la paix pour l’an 1978.

Aucun écho en Occident, pas la moindre réaction pour condamner. Ni pour dénoncer la moindre information. Cinq jours après le massacre (13 avril 1948 ) le « très généreux » journal français Le Monde, dans sa rubrique « Nouvelles de l’étranger » consacre à cet événement un mini bulletin presque invisible (voir l’espace coloré en vert).

_________________

Christine Longue-Roï:

Hello Amri Ahmed, vous avez déjà vu une guerre sans sang ? C’est la guerre qu’il faut blâmer, bien plus que les soldats qui la font ! Ils sont trop souvent impliqués malgré eux risquent de sauter sur une bombe ou de se faire égorger, alors qu’ils rêvent de vivre en paix comme les autres jeunes de leur âge… De l’autre côté, il y a aussi des jeunes et des moins jeunes qui aspirent à vivre en paix et de manière décente… La vraie question n’est-elle pas de savoir pourquoi cette paix n’est pas possible ? Peut-être est-elle possible… 18 août, 15:03 – 2010

Ahmed Amri:

« vous avez déjà vu une guerre sans sang ? »

J’ai vu surtout du sang, et beaucoup, sans raison pour le justifier à part la lâcheté, la raison du plus fort, la barbarie. Gaza, Jenine, Cana, c’est presque d’hier. Et ce ne sont que d’infimes graines dans le chapelet. De 48 à ce jour, le fleuve du sang « impur » n’a jamais tari ni connu la moindre décrue. J’ai vu des enfants mourir dans leurs écoles, des nourrissons dans leurs berceaux, des familles en entier décimées sous leurs abris, des abris rasés par-dessus les cadavres, des humanitaires de toutes nationalités exécutés à bout portant, certains mêmes broyés par des bulldozers.

J’ai vu cela, Longue-Roï, inscrit en lettres d’or dans les annales du Tsahal. J’ai vu des hommes qui ont le droit de s’offrir des festins de sang, sacrés héros parce qu’ils ont des chars et des chasseurs. Et des sous-humains qui n’ont d’autre droit que mourir sous les bombes ou de faim, ou subir au quotidien l’humiliation, ou croupir dans les cachots avec la lettre écarlate « T », la seule digne de leurs fronts, parce que, à armes inégales, ils ne peuvent être que Terroristes.

J’ai vu des pogroms ciblant la chair palestinienne, une Shoah où les juifs forment les pelotons d’exécuteurs, un holocauste où les nazis portent l’Étoile de David, le tout perpétré en terre palestinienne et ne semblant pas près de se faire oublier.

J’ai vu une terre arrachée de force à ses propriétaires, des propriétaires délogés et chassés de leur pays, contraints de vivre sur les chemins d’errance ou dans les camps de réfugiés. Des errants et des réfugiés poursuivis sur tous les chemins et massacrés dans leurs réduits. Le tout au nom de la sacro-sainte sécurité d’Israël.

J’ai vu le mensonge s’ériger en loi, l’injustice fondant son droit, l’usurpation devenant principe d’État, les mythes tenant de base à la constitution de cet État, le crime devenu sa raison d’être et de survie.

18 août, 22:48 – 2010 (Facebook)

