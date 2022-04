Rencontres-d’Aix-Marseille: 23, 24 et 25 mai 2003

Démocrates et acteurs de la société civile en Tunisie

Quels participants aux rencontres?

Ces rencontres d’Aix-Marseille visent à réunir les représentants des différents mouvements de la société civile et des partis politiques indépendants en Tunisie. Pour des raisons de moyens et afin de favoriser les échanges dans les meilleures conditions, le nombre de participants a été volontairement limité à une quarantaine d’acteurs tunisiens appartenant aux organisations suivantes:

Pour les partis politiques indépendants :

Le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL), le Congrès pour la république(CPR), le Parti démocratique progressiste (PDP), le Parti communiste des ouvriers tunisiens (PCOT) et le Parti Ennahdha (Renaissance).

Pour les associations de la société civile :

La Ligue tunisiennes des droits de l’homme(LTDH), le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), Association tunisienne des femmes démocrates(ATFD), le Rassemblement pour une alternative internationale au développement (RAID-ATTAC Tunisie), Conseil de l’ordre des avocats, association des jeunes avocats (AJA), Centre de l’indépendance de la justice(CPIJ), Association internationale pour le soutien aux prisonniers politiques en Tunisie (AISPPT), Comité d’information et de documentation sur la torture en Tunisie (CIDTT), Association des anciens combattants plus un membre indépendant de l’UGTT.

Pour les médias indépendants :

CNDLE (Conseil national pour la défense de la liberté d’expression), Kalima, l’Audace, Tunezine-Réveille-toi, Zeitouna TV, Canal du dialogue, Elqods-Press, RadioMed, Tunisnews, Aqlam on line plus un universitaire et un représentant indépendant de l’association tunisienne des journalistes (ATJ).

Quelle organisation pour les débats? :

Dans le but de tirer le meilleur parti de ces trois journées de rencontres à huit-clos, les débats seront organisés sous la forme de tables rondes de réflexions, d’échanges et de propositions, avec des séances de synthèse à la fin de chaque journée de travail.

Table ronde n° 1

Liberté d’expression et verrouillage médiatique…Quelle stratégie de communication?

Avec la Libye, la Tunisie partage le triste record de posséder la presse la « moins libre » du Maghreb, les journaux et les média audio visuels se contentant de reproduire les discours officiels sans distance et critique possible à l’égard du pouvoir. Cette situation de la presse tunisienne est parfois comparée à celle des pays de l’Est dans les années 1960 ou des journaux Chiliens sous Pinochet.

Pourtant, au prix de leur liberté, des acteurs de la société civile ont lancé ces dernières années de nombreuses initiatives médiatiques indépendantes, soufrent d’un manque crucial de moyens matériels et financiers et leurs rédacteurs sont souvent exposés à la répression du régime. Quelles solutions réalistes pourraient garantir » la survie » d’une presse indépendante et crédible?

Quels types de coopération développer avec les associations de journalistes des pays maghrébins et européens pour faire avancer la liberté d’expression en Tunisie? Quelle déontologie pour prémunir l’espace médiatique indépendant contre les différentes sortes de dérapage? Quelles stratégies de communication en vue de d’harmoniser les efforts et favoriser l’alternance démocratique?

Droits de l’homme : quel combat?

Les différents rapports du CNLT et des ONG internationales ont mis en évidence le role répressif de l’institution judiciaire en Tunisie qui apparait aujourd’hui comme un simple appendice du sous-système sécuritaire. En l’état actuel, force est de constater que la justice tunisienne est d’abord un outil de répression instrumentalisée par le régime. Dans ces circonstances, quels types d’actions peuvent conduire les démocrates et les acteurs de la société civile pour desserrer « l’étau judiciaire » actuel et préparer pour les années futures la construction d’une justice véritablement indépendante de l’Etat-Parti (RCD).

La défense des droits de l’homme est-elle du ressort des seules organisations à vocation humanitaire ?Faut-il détacher l’espace humanitaire du combat politique pour les libertés et la démocratie? La défense des droits de l’homme est-elle devenue un frein au changement politique et à l’alternance démocratique? Comment concilier entre défense des individus (humanitaire) et défense des intérêts de la société(politique).

Table ronde n 3 : Acteurs politiques / acteurs associatifs : même combat. Quel projet démocratique pour l’après- dictature?

Depuis l’indépendance de 1956, le peuple tunisien n’a jamais connu que l’autoritarisme politique, entrecoupé de rares périodes d’ouverture et de respiration démocratique.

L’autoritarisme s’est érigé en véritable « système » enraciné à tous les niveaux de la société. Une situation donne parfois l’impression que les tunisiens ont appris à vivre avec la dictature et qu’ils s’en sont largement accommodés. Au-delà de cette passivité populaire o combien trompeuse (« douce Tunisie »), les tunisiens aspirent majoritairement à l’établissement d’un régime démocratique et pluraliste conforme aux idéaux républicains fortement ancrés dans leur culture

Quelles dynamiques d’alternance politique, les forces partisanes, associatives et syndicales tunisiennes sont-elles aujourd’hui en mesure aux différentes de la société § Une rupture avec le régime actuel ou une transition négociée? L’Union des forces démocratiques est-elle concevable et à quelles conditions? La sortie de l’autoritarisme est-elle envisageable à moyen terme?

Les responsables des partis politiques, après avoir exposé leurs projets d’avenir, seraient interpellés par les autres acteurs de la société civile en vue de dégager les points de convergence et de préparer l’alternance démocratique.

——————————————

PROGRAMMATION

Vendredi 23 mai 2003

Début d’après-midi : accueil des participants dans le lieu des débats et d’hébergement situé dans la région d’Aix-Marseille

17h-19h30 : Présentation

« Où va la Tunisie ? Quels constats : humanitaire, droits de l’homme (Khadija Chérif, Radhia Nasraoui), économique (Abdeljelil Bedoui, Fathi Chamkhi du RAID), historique( Ali Ben Salem, Mustafa Kraeim), international : la Tunisie vue de l’extérieur :Ahmed Manai*, Khemaies Chammari). Politique :Sadri Khiari et Omar Shabou

19h30 : repas commun sur place, discussions informelles

21h-23h45 : Table ronde n1 : Liberté d’expression et verrouillage médiatique…Quelle stratégie de communication§

Participants actifs : représentants de CNDLE (Conseil national pour la défense de la liberté d’expression), Kalima, l’Audace, Tunezine-Réveille-toi, Zeitouna TV, Canal du dialogue, Elqods-Press, RadioMed, Tunisnews, Aqlam on line plus un universitaire et un représentant indépendant de l’association tunisienne des journalistes (ATJ).

Samedi 24 mai 2003

8h30- 9H30 : synthèse des travaux des interventions sur le diagnostic et la table ronde n 1

9h30- 12h30 : Table ronde n 2 : l’indépendance de la justice en question

Participants actifs : représentants du CNLT, Conseil de l’ordre, , CPIJ, LTDH, AISPPT, AJA, CRLDHT, Comité d’Information et de documentation sur la torture en Tunisie plus des avocats tunisiens indépendants.

12h 30 : repas sur place.

14h–17h

Atelier n 3 : quel projet démocratique pour l’après -dictature?

Participants actifs : représentants du :

Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL), le Congrès pour la république(CPR), le Parti démocratique progressiste (PDP), le Parti communiste des ouvriers tunisiens (PCOT) et le Parti Ennahdha (Renaissance). Plus interpellation des représentants de la presse et des médias indépendants et les acteurs associatifs : CNLT, LTDH, CRLDHT, RAID, ATFD, CPIJ, AJA, CIDT

17h PAUSE CAFE

17h30 : synthèse des travaux de la journée (tables rondes 2 et 3 plus discussions.

19h30 : diner- débat avec la société civile française

Dimanche 25 mai 2003

8h30-12h élaboration d’une synthèse générale par les représentants des différentes organisations politiques et de la société civile (huis clos)

12h : Conférence de presse, déclaration finale des rencontres d’Aix Marseille

13h : repas départ du lieu

PS : le lieu des débats étant réservé jusqu’à 18h, les rencontres peuvent se prolonger après 13h, si besoin est.

Archives de l’ITRI

Ahmed Manai*n’a pas participé à ces rencontres et a envoyé une lettre aux organisateurs (Monsieur Chokri Hamrouni)