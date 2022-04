Abstar Ksibi

L’administration Biden a proposé de réduire de près de moitié l’aide militaire américaine à la Tunisie alors que les dirigeants du pays nord-africain continuent sur la voie de l’autoritarisme.

Le budget annuel de Washington publié plus tôt cette semaine prévoit 61 millions de dollars d’aide militaire et de sécurité à la Tunisie l’année prochaine, contre 112 millions de dollars demandés pour cette année.

Le budget appelle également à réduire l’aide économique du Département d’Etat à la Tunisie de 40 millions de dollars, une réduction de près de 50% par rapport à la demande de cette année. Les réductions proposées interviennent alors que le gouvernement à court d’argent de Tunis étudie la possibilité d’un plan de sauvetage avec le FMI.

« Les États-Unis cherchent à continuer de soutenir le peuple tunisien et à encourager le retour du gouvernement à la gouvernance constitutionnelle », a déclaré un porte-parole du département d’État à Al-Monitor par e-mail. « Les réductions de l’aide économique et sécuritaire des États-Unis, par rapport aux demandes de l’année précédente, reflètent nos importantes préoccupations concernant le recul démocratique continu. »

Pourquoi c’est important : L’administration Biden signale que le président Kais Saied et ses alliés conduisent la démocratie tunisienne dans la mauvaise direction.

Le gouvernement tunisien avait été salué comme la seule démocratie représentative à émerger des soulèvements du printemps arabe de 2011.

Mais en juillet dernier, Saied a suspendu le Parlement, limogé le gouvernement et revendiqué les pouvoirs exécutifs au milieu de manifestations de rue généralisées contre les crises économiques et sanitaires liées au COVID-19. Cette décision a été critiquée par les opposants comme un coup d’État politique, mais le président a jusqu’à présent conservé un soutien public modéré malgré un certain nombre de mesures prises par les forces de sécurité pour réprimer la dissidence.

Saied, un ancien éminent spécialiste du droit constitutionnel, a insisté sur le fait que les mesures étaient temporaires et s’est engagé à organiser un référendum national sur une nouvelle constitution en juillet, avec des élections législatives promises pour le 17 décembre.

Dans une décision surprise mercredi, Saied a publié un décret dissolvant le Parlement après que les législateurs se sont réunis virtuellement et ont voté pour approuver un projet de loi qui annulerait ses décrets exécutifs.

Saied a déclaré illégale la session en ligne, convoquée par le président du parlement Rached Ghannouchi.

Ghannouchi, le chef du parti d’opposition islamiste Ennahda, a rejeté le droit constitutionnel du président de destituer la législature dans un entretien avec l’AFP.

Saied a rejeté vendredi les appels à la tenue de nouvelles élections législatives dans les trois mois, bien que la constitution de 2014 du pays prévoie de nouvelles élections après la dissolution du parlement.

Les actions du président tunisien sont susceptibles d’aggraver encore l’humeur des législateurs américains, qui plus tôt cette semaine ont exhorté l’administration Biden à revoir son aide à la sécurité à la Tunisie sur la base d’une régression démocratique.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré jeudi que l’administration était « profondément préoccupée par la décision du président tunisien de dissoudre unilatéralement le parlement, et par les informations selon lesquelles les autorités tunisiennes envisagent des mesures légales contre les membres du parlement ».

La semaine dernière encore, le haut responsable de l’administration Biden pour la démocratie et les droits de l’homme, Uzra Zeya, a rencontré de hauts responsables à Tunis et a exprimé sa préoccupation quant à la trajectoire politique du pays, selon le département d’État.

Washington est l’un des plus grands bailleurs de fonds étrangers de la Tunisie depuis la révolution de 2011, signant une feuille de route de 10 ans pour la coopération en matière de défense en 2020 alors que son rival stratégique, la Russie, faisait des incursions avec les mercenaires Wagner en Libye voisine.

Si elles étaient adoptées, les coupes signifieraient que le gouvernement de Saied perdrait quelque 40 millions de dollars d’aide pour acheter du matériel militaire américain ainsi que plus de 10 millions de dollars de fonds pour soutenir le travail de police et de lutte contre les stupéfiants.

La proposition nécessite l’approbation du Congrès, bien que l’administration conserve une certaine autorité pour annuler la décision. Un responsable américain ne s’exprimant pas pour l’attribution a déclaré à Al-Monitor que l’administration était disposée à travailler avec les législateurs sur la question.

Le projet de loi omnibus sur les dépenses de cette année, qui a été promulgué plus tôt ce mois-ci, permet également à l’administration de verser l’aide restante de cette année à la Tunisie en fonction de l’amélioration de la démocratie et des droits de l’homme, a déclaré un assistant du Congrès à Al-Monitor.

Et ensuite : Le secrétaire d’État américain Antony Blinken doit soumettre un rapport au Congrès sur l’état de la démocratie tunisienne d’ici la mi-juin.

Jalel Harchaoui, chercheur spécialisé sur la Libye et l’Afrique du Nord, a déclaré que les réductions d’aide proposées ne représentaient guère plus qu’une tape sur les doigts.

« En termes de douleur réelle infligée, elle sera à peine remarquée par Saied », a déclaré Harchaoui à Al-Monitor.

Le comportement du président tunisien, a déclaré Harchaoui, « ne sera probablement pas modifié par cette nouvelle. En attendant, des efforts et des projets très valables en souffriront malheureusement ».

Le porte-parole du département d’État a déclaré que l’administration avait l’intention d’affecter une grande partie des fonds restants pour soutenir « la société civile tunisienne, promouvoir la responsabilité du gouvernement, réduire les obstacles économiques à la croissance et améliorer l’accès à l’enseignement supérieur ».