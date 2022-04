La majorité des musulmans qui vivent en France sont des musulmans de tradition.

C’est à dire qu’ils ne mangent pas de porc, respectent certaines traditions musulmanes et c’est tout.

Beaucoup ne connaissent pas leur pays d’origine, boivent de l’alcool et sont de plus en plus nombreux à se marier avec une personne de confession différente.

Ils reconnaissent le droit au blasphème, n’en ont rien à faire voire en rien.

Il s’agit d’ une majorité silencieuse que le grand public ne connait pas.

Alors pourquoi les politiques ainsi que certains médias persistent-ils à donner la parole à des associations musulmanes dirigées pour une grande majorité d’entre elles,

par des étrangers extrémistes qui ne représentent qu’une toute petite minorité des musulmans de France ?

Leur attitude victimaire et procédurière tend à stigmatiser un peu plus la population musulmane et lui nuit gravement.

Les musulmans tout comme les chrétiens, juifs ou bouddhistes agissent avec intelligence et acceptent avec humilité ces caricatures de Mahomet, de Jésus, de Bouddha…

Ce sont toujours les associations « politiques » qui appellent à la révolte et attisent la haine.

La démocratie et les lois de la République doivent toujours primer sur la religion.

Et c’est une personne dotée d’une Foi bien ancrée qui vous le dit.

L’intérêt collectif (national) avant l’intérêt communautaire.

Il en va justement du vivre ensemble en France.

Parole d’une berbère .

Nassera Frugier