JOURNALISTES TUNISIENS: GRÈVE LÉGITIME … MAIS QU’UN BON NOMBRE SE REGARDENT DANS UN MIROIR ! Abdelaziz Dahmani

Une grande majorité de journalistes tunisiens , seulement du secteur publique ? , TV , Radio N. , TAP , La Presse , sont en grève , ce 2 Avril … Grève dite civilisée , de courtes durées , rassemblements tenant pancartes de protestations , brassards rouges … Mais le tout se passe dans l’indifférence générale , devenue coutumière , en tout et partout . Comme une sorte d’insensibilité , du chacun pour soi …

Je ne sais si je dois dire avant de donner mon opinion sur cette grève, que j’étais journaliste, ou je le suis encore ! Que je vis ailleurs, parce que, au passé lointain, j’ai été empêché de fonctionner comme journaliste dans mon propre pays … Cela ne m’a pourtant jamais rendu amer , mais j’ai gardé un regard hors tous intérêts, et resté non assujetti à qui que ce soit . Un jour Hedi Nouira, alors 1 er Ministre, dans son bureau à la Kasbah, m’a traité de “ journaliste irresponsable “ , je lui ai répondu “ non j‘écris en homme libre , et que le patriotisme n’est pas de dire toujours “ Oui ! “ … Et après une heure un entretien serré , Hedi Nouira , m’a accompagné , à l étonnement de ses collaborateurs directs , jusqu’à la sortie de l ‘ Historique complexe gouvernemental de la Kasba …pour, moi aller prendre le bus …

Une question se pose, la Tunisie est parait il , actuellement ou depuis une décennie , en « totale démocratie et libertés de paroles « suite , de la fin de la dictature du régime système précédent … Et conséquences incroyables de cette totale liberté , cette grève de ce Samedi 2 Avril, a pour raisons tristes …de journalistes globalement mal payés , parfois maltraités , souvent méprisés , et quelques fois même battus ! . Ce n était guère meilleur avant. Sans avantages et privilèges pour les plus soumis , avant et …après

Drôle de pays Tunisie , dit en Liberté ! Mais , consolation , ce n’est guère particulier à notre seul pays …

Les journalistes, pas tous bien sûr , ne sont ils pas aussi responsables de cette situation kafkayenne , qui les a poussé à la grève ? Et un bon nombre ont aussi intérêts à se regarder dans des miroirs non déformants . Ou d’interroger sérieusement leurs consciences . Et cela aboutirait , hélas , à des résultats déprimants . Regardez , après Dix ans de “ libertés “ un journal télévisé , ou la Une de quelques journaux n’est guère réjouissant . Juste , exemple , référence à la Une d un quotidien d’hier … L essentiel de cette première page est donné prioritairement à la Qualification tunisienne en Coupe du Monde , bien que cette qualification est suite à une prestation médiocre ! Et à côté titre , en petit , eau tiède , de l’une des plus graves crises de l Histoire de la Tunisie ! : Le bras de fer entre le Président de la République , et le Parlement gelé , puis dissous . Complot , et Coup d’Etat avorté , pour vouloir dessaisir le Président de la République de l’ensemble de ses décisions, le limoger … suite à une réunion clandestine d’une fraction du Parlement d’avant le 25 juillet . Autant grave , cette situation dramatiquement gravissime , est illustrée d une photo du siège du Parlement du Bardo, alors l opération de

l’intention de démettre le Président de ses attributs, a eu lieu en Visio conférence, dans la clandestinité!. Et que personne n’a authentifié, la participation exacte, des dits députés gelés, dans cet acte de rébellion …. Au nom de la Démocratie , la Liberté …

Un mal profond ronge la Tunisie depuis Dix , Onze ans . Le pays glisse de plus en plus vers l’appauvrissement et la médiocrité . Et un bon nombre de journalistes n’ont pas le courage de désigner du doigt , ou par la parole , l’écrit , ou l’image la principale source de ce mal grignotant tel un rat malsain au fond d’une cave , mettant en danger l’édifice , encore de belle apparence , exposé au soleil des insouciances .

Certaines voix , écrits , se sont libérés après Ben Ali , les mêmes qui lui trouvaient avant le 14 Janvier 2011 , toutes les vertus … La « Liberté « , depuis , a rendu nombre de journalistes plus critiques …en surfaces . Sans pouvoir , vouloir dire , ce qui est de plus en plus évident, que le dernier maître , bien que haï , impopulaire , reste dans les bonnes grâces d un nombre de journalistes et de médias . Soumissions , intérêts , ou mêmes vidions ? . Ou parce qu’il continue à faire peur , use , son appareil , de menaces , de représailles , et que un bon nombre de journalistes veulent sauver leurs propres situations , d’avantage que celle de l’ensemble du pays . Ils restent , hélas , le reflet , voyant , parlant , télégéniques , de cette triste réalité générale . L ennemie , c est l autre !

N empêche que je reste admiratif d un bon nombre d’entre eux . L’exception et la règle ! A. D.