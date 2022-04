الحرية لجورج ابراهيم عبدالله Free Georges Abdallah

Vendredi 1er avril à 15 h, les militant.e.s de la Plate-forme Charleroi-Palestine occuperont symboliquement et pacifiquement le pavé en face des bureaux de TéléSambre/RTBF, Place de la digue à Charleroi

Nous souhaitons ainsi populariser le combat pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais pour la Palestine et le plus ancien prisonnier politique de l’Europe. Georges aura 71 ans le 2 avril prochain et comptera 38 ans d’enfermement dans les geôles françaises en octobre (libérable depuis 1999).

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une Journée internationale pour sa libération.

Le groupe Ici & Maintenant s’associe aux nombreuses voix qui s’élèvent pour réclamer la libération de Georges Ibrahim Abdallah