بلقاسم بن جابر: فاليوم وقبل كل شيء لا يجب التردد ولا الانتظار

Belgacem Ben Jabeur

عندما كان 33مليون مصري في الساحات والميادين ينتظرون جيشهم المجيد لينقذهم من أخطر طائفة باطنيَّة اخترقت تاريخ العرب والمسلمين بعد طائفة الحشَّاشين كان ثمة بوارج أمريكيَّة تقترب من المياه الاقليمية المصرية لحماية مشروع « الربيع العبري » ..لم تكن تلك البوارج لتغامر بالهجوم العسكري كما فعلها نابليون في حماقة عسكريَّة تحطمت على أسوار عكَّا وفي مدينة الرشيد ولكنَّها كانت تريد ابقاء جذوة تلك النحلة والاكتفاء بابعادها عن الحكم دون استئصال شأفتها …. ولكنَّ جيش مصر وشعبها لم يرتعد ولم يخف ولم يتردد بل حسم الأمر وفرض واقعا جديدا فرمى برؤوس النحلة المارقة العميلة المفسدة في السجون وصادر مليارات الدولارات من اموالها وممتلكاتها وريعا جمعته طيلة ثمانين عاما وكشف عن مشاريعها الخطيرة وقدمها للقضاء وامام انظار العالم الغربي الذي خرس خوفا من كشف الخيوط الكبرى وكانت اخطرها التواصل مع القاعدة والدواعش والتحضير لمشروع التوطين الجديد وتقسيم البلاد العربية وفق خارطة برنار لويس

ولمَّا قام الرئيس قيس سعيَّد بما يشبه حركة 30 يونيو يوم الخامس والعشرين من جويلية تسنده القوى المسلحة وغالبيَّة الشعب التونسي كنا نعلم أنها أشبه بالمعجزة السياسيَّة فالفرع التونسي للتنظيم العالمي للاخوان المجرمين أشد خبثا ومناورة ودهاء من التنظيم الرئيسي في مصر وقد استطاع اختراق اغلب اجهزة الدولة الحيوية بما فيها جزء من الاجهزة السيادية وتحالف مع عتاة التهريب والجريمة ومع الانتهازيين من رؤوس الاموال ولكن اهم عمل قام به هو تكوين وفاق سياسي فاسد تحالف معه على تأبيد وضعيَّة هجينة يحكمها دستور طالما وصفه بعض ادعياء الديمقراطية ومرتزقة السفارات بأنه اعظم دستور في العالم واخطر من ذلك كله هو تزييف الوقائع التاريخية وصنع تاريخ ثورجي جديد يمعن في تقسيم التونسيين ويضرب القيم الوطنية والمؤسسات ويضعف الدولة ويوهن قواها ويكبلها ليسهل التحكم في دواليبها عبر انتخابات شكلية مزيفة للادارة الشعبية الحقيقية

لم نكن ننتظر من حركة 25 جويلية أن تنجز كل المطلوب بل أن تسارع بتفكيك هذا الوفاق الاجرامي السياسي بعزم لا يلين فقد كان يكفي أن تقدم الملفات الكبرى بعد تطهير سريع للقضاء وفك ارتباطه بالحركة الاخوانية وقد طال هذا الامر للاسف ولم تقدم الا فضايا تافهة وجزئية وكان المطلوب عدم الانتظار حتى لا يجري فسح المجال للوفاق الاجرامي باعادة التنظيم والحركة بل يجري اشغاله واستنزافه وكشفه اعلاميا وهذا خطأ فادح ايضا فقد وقع التغاضي عن لوبيات الاعلام الفاسد المتسترة بحق التعبير ونحن نعلم انها باعت ذمتها من زمان

وهكذا وبعد تأخَّر طويل وخطير وصلنا الى ما كان يجب أن يتمَّ منذ الشهور الأولى وفي خطاب الرئيس الاخير كلمات مشفَّرة كثيرة توحي أنَّ معطيات خطيرة وصلت الى القصر الرئاسي قد تكون من استخبارات اقليمية ترصد كل الحركات والسكنات في البلاد فمازالت القوى النائمة للاخوان تشتغل لاخفاء مخططاتها بتنسيق خارجي لا يخفى على أحد

فاليوم وقبل كل شيء لا يجب التردد ولا الانتظار بل السير قدما الى تطهير واسع يضمن الوصول الامن للمحطات الانتخابية المقبلة التي يجب ان تنهي عبثا طال واستطال وخرب البلد واعادها الى الوراء احقابا