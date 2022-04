الولايات المتّحدة الأمريكية تعرب عن انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه قيس سعيد بحل البرلمان

31/03/2022

الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية

في31 مارس 2022

نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية

تعرب الولايات المتّحدة عن انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان. لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني. إنّ العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش

المصدر : سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

STATE DEPARTMENT PRESS BRIEFING

March 31, 2022

Spokesperson Ned Price

The United States is deeply concerned by the Tunisian President’s decision to unilaterally dissolve the parliament and reports that Tunisian authorities are considering legal measures against members of parliament. We have consistently communicated to Tunisian officials that any political reform process should be transparent and inclusive, and undertaken in coordination with a range of political parties, labor unions, and civil society. A swift return to constitutional governance including an elected parliament, is critical to democratic governance, and will ensure widespread and lasting support for needed reforms to help Tunisia’s economy rebound.

