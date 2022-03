A quelques heures de la commémoration de la Journée de la Terre (30 mars), qui marque le souvenir des événements de ce jour en 1976, retour à l’histoire pour rappeler quelques vérités que l’histoire et l’historiographie sionistes n’aiment pas exhumer de l’oubli.

Projets de Terres promises

Historiquement, depuis le premier congrès sioniste tenu en Suisse en 1897 on avait maintes fois configuré et reconfiguré sur le papier l’Etat juif. Certes, l’occupation de Palestine figurait depuis longtemps non seulement dans les plans sionistes mais aussi dans les stratégies occidentales visant à affaiblir le monde arabe. En 1799, Napoléon Bonaparte y pensait dans son projet impérial, qui invitait les juifs d’Afrique et d’Asie « à se rallier sous ses drapeaux pour restaurer l’antique Jérusalem »[1]. Et bien avant encore, dès 1665 Shabbetai Tzvi déjà, juif turc se prétendant le Messie attendu par les juifs [2], appelait au renouvellement du Temple à Jérusalem. Mais la Palestine était encore loin d’émerger des configurations potentielles comme « terre promise » prioritaire, tant les projets embryonnaires étaient nombreux. Au premier congrès sioniste tenu en Suisse, en août 1897, près de la moitié des délégués rassemblés à Bâle étaient persuadés qu’un État sioniste en Palestine n’était pas réalisable. Parce que non viable dans un environnement arabo-musulman numériquement et géographiquement dominant, d’une part, et d’autre part parce que l’État sioniste projeté devrait avoir pour principal pilier la judéité [3].

Aussi Theodor Herzl, fondateur du mouvement sioniste, avait-il songé d’abord à l’île chypriote, à l’Argentine, au Canada, à l’Irak, puis au Sinaï, pour y fonder l’État d’Israël [4]. En 1903, peu avant sa mort, il envisageait de renoncer complètement à la Palestine: la Grande-Bretagne lui avait proposé un territoire de 5000 km2 en Ouganda, et le souci de viabilité le fit accueillir favorablement cette offre [5].

En 1934, soit 14 ans avant la création d’Israël, Staline offrait aux juifs de Russie un oblast, c’est-à-dire une « région autonome juive». Et celle-ci fut créée sur une parcelle de l’URSS asiatique, le Birobidjan, à ce jour oblast autonome juif [6].

Mais finalement, c’est Arthur James Balfour, qui, après avoir trié la bonne carte d’autant de « terres sans peuples pour un peuple sans terre » a retenu la Palestine comme « terre promise aux juifs ». Sa déclaration du 2 novembre 1917 dans une lettre adressée au baron Rothschild [7], les Palestiniens en paient, du 14 mai 1948 à ce jour, les lourds et interminables frais.

Pour donner à « terre sans peuple » le crédit nécessaire au mythe sioniste, il fallait que la Palestine fût nettoyée de ceux qui y vivaient depuis plus de 4000 ans: les Palestiniens. Et les sionistes n’avaient ménagé aucun moyen pour ce faire, au fur et et à mesure que le peuple élu de Dieu, aux quatre coins du monde errant, revenait vers « sa terre promise ».

Massacres de Deir Yassine

Le 9 avril 1948, soit trente cinq jours avant la proclamation de l’Etat hébreu, il y eut Deir Yassine.

Quelque 200 sionistes armés de mitraillettes et d’explosifs, dirigés par le futur prix Nobel de la paix Menahem Begin, ont perpétré un massacre « exemplaire » destiné à assoir sur des bases solides le mythe de la terre sans peuple. En un seul jour, ce sont plus de 300 personnes qui ont été massacrées [8], pour la plupart des enfants et des personnes âgées. Ce choix précis des victimes servait des visées on ne peut plus persuasives, destinées à faire fuir le maximum de Palestiniens [9]. Le même jour à Deir Yassine, 450 maisons ont été détruites. Et 750 personnes chassées de leurs maisons.

Le 9 avril 1948, ce fut le prélude à la Nakba et l’exil forcé de près d’un million de palestiniens, aujourd’hui devenus 5 millions de réfugiés dans les camps des pays voisins (Liban, Syrie, Jordanie) et des territoires de Cisjordanie et Gaza.

C’est à ce prix-là -en attendant le dû à faire payer encore aux Palestiniens, que, le 14 mai 1948, Israël a proclamé son « indépendance ».

A. Amri

13.05.2013

