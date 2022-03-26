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خطاب فلادمير بوتين الكامل بتاريخ 24 فبراير 2022

(تقديم موجز: هذا الخطاب أهملته وسائل الإعلام الغربية لغاية رقابية بحتة، وهو يفند كل الأكاذيب التي تشاع بخصوص الأسباب الحقيقية لما يجري حاليا في أكرانيا. طول النص منعني من إدراجه كاملا هنا عبر هذه النافذة، ويرجى من الأصدقاء اتباع الرابط أسفله للإطلاع على بقية الخطاب. أ.ع.)

« أعزائي المواطنون الروس، أيها الأصدقاء الأعزاء،

اليوم، يبدو لي من الضروري العودة للأحداث المأساوية التي تجري في دونباس والقضايا الرئيسية التي ترتبط بالأمن في روسيا. وسأبدأ بما قلته في خطابي بتاريخ 21 فيفري لهذه السنة. وأنا أشير تحديدا إلى ما يثير قلقي بشكل خاص، ألا وهي التهديدات الأساسية التي يتعرض لها بلدنا، خطوة بخطوة، سنة بعد أخرى، بطريقة متعجرفة وعديمة التوازن، من قبل سياسيين غربيين غير مسؤولين. هذا هو توسع الناتو باتجاه الشرق، حيث تقترب بنيته التحتية العسكرية من حدود روسيا. ومن المعروف أننا على مدى 30 عامًا نسعى جاهدين بإصرار وصبر للتوصل إلى اتفاق مع دول الناتو الرئيسية حول مبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوروبا. لكن الرد على مقترحاتنا كان دائماً إما أكاذيب خادعة وساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز، بينما يواصل الحلف الأطلسي اتساعه، رغم كل احتجاجاتنا ومخاوفنا. والآن آلة الحرب تتحرك، وأكرر أنها تقترب من حدودنا.

لماذا يحدث كل هذا؟ لماذا هذا الموقف المتغطرس الذي يتمثل في التحدث من منظور التفرد والعصمة واستباحة كل شيء؟ من أين يأتي هذا الموقف اللامبالي بمصالحنا والرافض لمطالبنا المشروعة بشكل مطلق؟ الجواب واضح، كل شيء واضح وضوح الشمس في النهار. ضَعُفَ الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات ثم انهار. وكل ما حدث في ذلك الوقت هو درس جيد لنا اليوم؛ إذ بيَّنَ بشكل بارز أن شلل القوة والإرادة هو الخطوة الأولى نحو التدهور الكامل والنسيان. فبمجرد أن فقدنا ثقتنا بأنفسنا لبعض الوقت، انهار ميزان القوى في العالم. وقد أدى ذلك إلى وضع لم تعد فيه المعاهدات والاتفاقيات القائمة سارية المفعول بالفعل. وما عاد لمحاولات الإقناع ولا المطالب أي تأثير. كل ما لا يناسب الماسكين بزمام الهيمنة، عظماء هذا العالم، بات باليا وعديم الجدوى، ويُعَدٌُ شيئا عفا عليه الزمن. وفي المقابل، كل ما يبدو لهم ملائما لمصالحهم يُقَدَّمُ على أنه الحقيقة المطلقة، ويتم فرضه بأي ثمن وبوقاحة وبكل الوسائل. أما أولئك الذين يختلفون معهم حينئذ فالأمر ينتهي بهم الى الركوع لهذا الطغيان.

ما أتحدث عنه الآن لا يهم فقط روسيا ولسنا الوحيدين المعنيين بهذا الأمر. إذ أن هذا الحيف يتعلق بنظام العلاقات الدولية بأكمله، وفي بعض الأحيان يشمل حتى حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أعيد تشكيل العالم، وبدأت الأسس الراسخة للقانون الدولي، والتي تم تبني قواعدها الهامة والأساسية في نهاية الحرب العالمية الثانية وتعززت نتائجها إلى حد كبير، بدأت في إحراج أولئك الذين أعلنوا أنفسهم منتصرين في الحرب الباردة.

بالطبع، في الحياة العملية، في العلاقات الدولية، في قواعد تنظيم هذه العلاقات، كان من الضروري مراعاة ما طرأ من تغيرات على الوضع في العالم وفي ميزان القوى ذاته. ولكن كان ينبغي أن يتم ذلك بشكل حرفي وتدريجي ودون تسرع، مع مراعاة مصالح جميع الدول واحترامها، ومع وعي كامل بمسؤولياتها. لكن ليس هذا ما تم توخيه. فتبعا للنشوة التي عصفت برؤوسهم جراء [وَهْمِ] التفوق المطلق، وتبعا لنوع من الشكل الحديث للحكم المطلق، وفي سياق المستوى المتدني للثقافة العامة يضاف إليه الغرور الذاتي لأولئك الذين أعدوا واتخذوا وعززوا قرارات كانت مربحة لهم دون سواهم، أخذ الوضع منعطفًا مختلفًا.

فيما يلي بعض الأمثلة الجاهزة. بادئ ذي بدء، دون أي تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نفذوا عملية عسكرية دموية ضد بلغراد، واستخدموا الطائرات والصواريخ في قلب أوروبا، وذلك على مدى عدة أسابيع من القصف المتواصل على مدن سلمية وعلى بنى تحتية حيوية. ومن الضروري التذكير بهذه الحقائق لأن بعض الزملاء الغربيين لا يحبون استرداد هذه الأحداث، وعندما نتحدث عنها فإنهم يفضلون الإشارة ليس إلى قواعد القانون الدولي ولكن إلى الظروف التي يفسرونها وفق تصور ذاتي لهم بأنها ضرورية.

نفس هذا المصير عاشته سوريا: دون موافقة لا الحكومة السورية ولا مجلس الأمن الدولي، قام التحالف الغربي بتنفيذ عملياته العسكرية على أراضي هذا البلد، مرتكبا عدوانا سافرا وتدخلا مخالفا لكل القواعد الأخلاقية. وقبل سوريا، يُعَدُْ غزو العراق واحتلاله حالة تستوجب وضعها في إطار غاية في الخصوصية: إذ دون أي أساس قانوني، وبالاستناد فقط لذريعة لفقوها وأشاعوا بخصوصها أن لديهم معلومات موثوق بصحتها تفيد امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وبعد أن لَوَّحَ وزير الخارجية الأمريكي علنًا بأنبوب مليء بالمسحوق الأبيض أمام العالم، زاعما للجميع أنه سلاح كيميائي يتم تطويره في العراق، أُعْلِنَت الحرب ضد العراق. وبعد ذلك اتضح أن الأمر كله كان تلاعبا وخدعة، فلم تكن هناك قَطٌُ أسلحة كيماوية في العراق. وهذا أمر لا يُصَدَّقُ، أمر صادم، لكن تلك هي الحقيقة. الأكاذيب تَفَشٌَتْ على أعلى مستوى في الدولة ومن أعلى منبر للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، حصل ما حصل من زهق هائل للأرواح، ودمار، وانتشار لا يصدق للإرهاب.

في الواقع، الشعور الذي ينتابنا هو أنه في كل مكان، في أجزاء كثيرة من العالم، حيثما فرض الغرب نظامه، الأمر ينتهي دوما بندوب وجروح دامية لا تلتئم، بما فيها الجراح الناتجة عن الإرهاب والتطرف الدوليين. وكل ما ذكرته هي أمثلة بليغة بهذا الخصوص، لكنها ليست بأي حال الوحيدة في هذا الباب، باب تجاهل القانون الدولي… »

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