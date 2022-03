Il y a trente ans/ A propos d’une campagne pour le boycott du tourisme Tunisien(Paris: Mai 1991)

Il n’y avait pas encore d’Internet en 1991 et les militants Tunisiens de l’époque, recouraient surtout au tractage. Au mois de mai 1991, un dirigeant d’Ennahda à Paris; aujourd’hui décédé, engagea son équipe (dont le chef a été sauvé à l’époque par un de ses proches et se fit nommer à l’université de Tunis) dans une vaste campagne appelant au boycott du tourisme en Tunisie. Il inonda ainsi le monde de l’hôtellerie, des agences de voyages et des compagnies aériennes, de tracts appelant les touristes Français à boycotter la Tunisie et les voyagistes à se détourner de cette destination.

Ridha Idriss, un autre dirigeant d’Ennahda, était très actif lui aussi.

Le Quotidien du Tourisme du 29 mai 1991, rapporta l’information et cita de larges extraits de ce tract anonyme. Le responsable officiel du mouvement Ennahdha à Paris, Abderraouf Boulaabi, aujourd’hui disparu, qui connaissait les siens et sûrement aussi l’auteur de ce tract anonyme et, réalisant tout le tort que cette action risquait de causer à son mouvement, me pria de lui rédiger un droit de réponse. Ce que je fis

Contre toute attente, le journal publia « le droit de réponse » in extenso, avec un petit commentaire.

La morale de tout cela est que certains n’ont rien appris de leurs déboires passés puisqu’ils refont la même faute…13 ans après. C’est tout simplement désespérant !

Ahmed Manaï

Le Quotidien du Tourisme :

Paris : Vendredi 5 juin 1991

Rubrique :Au Jour Le Jour

On nous écrit.

Faux et usage de faux :

Nous ne sommes jamais dérobés de nos responsabilités et nous avons toujours assumé les conséquences de nos déclarations et de nos prises de position. Ainsi nous avons toujours signé nos tracts quels qu’en soient le contenu et le destinataire.

C’est pour cela que nous déclarons avec vigueur que le tract que vous nous attribuez avec tant de légèreté, sans le moindre souci de réserve et avec des commentaires acerbes, est un faux.

Mais ce qui plaide surtout en notre faveur, c’est que nous sommes suffisamment conscients de la place du tourisme dans notre économie, au niveau de l’emploi comme celui de la balance des paiements et davantage encore dans le brassage des cultures et l’instauration de flux permanents d’échanges entre les hommes. « Nous vous avons créés, vous les hommes, de mâles et de femelles et Nous avons fait de vous, des peuples et des tribus, pour que vous vous connaissiez…(Le Coran)

Notre combat actuel, faut-il le rappeler, vise le système dictatorial du Général Ben Ali et il ne nous vient pas un instant à l’esprit, de nuire en quoi que ce soit, aux intérêts et au patrimoine de notre pays. Et, dans ce combat, nous avons tout intérêt, ne serait-ce que sur le plan médiatique, à ce qu’il y ait le plus de touristes actuellement en Tunisie. Il y en aura toujours quelques uns, qui, à leur retour, témoigneront de ce qu’ils auraient vu ou entendu.

Aussi, il convient de chercher les auteurs de ce tract auprès de ceux dont l’entreprise est de nous diffamer, même au prix d’un si grand tort pour le pays. Ce sont les comploteurs contre la démocratie qui complotent lâchement et par l’intox, contre l’économie de la Tunisie.

Abdelraouf Boulaabi/

Mouvement Ennahdha.

Commentaire du journaliste du Quotidien

Comme dirait un confrère : « Les lâches sont parmi nous ». Plus sérieusement, nous regrettons amèrement que le mouvement Ennahdha, que nous ne connaissons pas, ait pu prendre pour lui les quelques commentaires dont nous avons assorti, jeudi dernier, le tract anonyme (comme nous l’avons dit) que nous avons reçu de plusieurs sources. Ces derniers s’adressaient aux auteurs du tract en question dont l’identité nous demeure obscure.

Néanmoins, et passant, avec cette grandeur d’âme qui fait notre charme et l’admiration de tous, sur le fait que le mouvement Ennahdha nous accuse, à tort, de lui avoir attribué la paternité de ce chef d’œuvre, nous avons décidé de publier sa lettre sur l’autel de l’information et malgré son titre abusif. La demande de droit de réponse à un papier écrit au sujet d’un tract anonyme, en tout cas, ne manque pas de sel et fera certainement date dans les annales du journalisme.

Pascal Pagnoux.

Archives de l’Institut Tunisien des Relations Internationales

tunisielibre@yahoo.fr