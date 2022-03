Il y a 23 ans, jour pour jour, la coalition atlantiste dirigée par les USA lançait son « Operation Allied Force » contre l’ex-Yougoslavie, et ce en flagrante violation de l’article 2, alinéa 4 de la Charte des Nations unies.

Tout au long de 77 jours -du 24 mars au 10 juin 1999-, 37 465 attaques aériennes ont été menées par les forces de l’OTAN, au cours desquelles non seulement des cibles militaires ont été pilonnées mais aussi les studios de la Radio-Télévision de l’État serbe à Belgrade, des usines chimiques, des habitats civils, et même le bâtiment abritant la mission diplomatique chinoise. Quelque 800 avions de combat de l’OTAN ont été affectés à cette opération, effectuant en moyenne 480 attaques par jour. Tout comme pour les 2 guerres du Golfe contre l’Irak, des munitions à l’uranium appauvri radioactif ont été utilisées contre ce qui restait de l’ancienne Yougoslavie, à travers plus de 30.000 projectiles ayant laissé à ce jour des particules radioactives dont les traces sont décelables notamment dans les eaux des rivières.

Quelque 500 personnes dont 2/3 des réfugiés albanais ont payé de leur vie cette opération, et l’ex-République fédérale de Yougoslavie, déjà en partie dépecée depuis 1990, va s’éclater encore, morcelée en plusieurs petits États indépendants.