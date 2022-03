Le Vierzonnais Abdelkrim Branine sort un roman intitulé Le Petit Sultan, ayant pour héros un espoir du football en pleine crise identitaire

Littérature

Publié le 23/03/2022 à 10h00

Abdelkrim Branine sera en dédicace, samedi, au Centre culturel Leclerc de Vierzon. © Agence BOURGES

Installé à Paris, Abdelkrim Branine retrouvera sa ville natale ce week-end le temps d’une dédicace au Centre culturel Leclerc de Vierzon pour la sortie de son premier livre Le Petit Sultan, roman ayant pour héros un espoir du football en pleine crise identitaire.

Après avoir fait ses premiers pas dans l’écriture dans la rédaction locale de la Nouvelle République voici déjà une vingtaine d’années, comme correspondant local et sportif, le Vierzonnais Abdelkrim Branine s’est installé dans la capitale. Journaliste en presse écrite (Respect Magazine) puis à la radio (Beur FM), il vient de sortir son premier ouvrage : Le Petit Sultan.

Knysna, Benzema, l’affaire des quotas…

« Je l’ai écrit en deux temps, glisse l’auteur. J’ai commencé à l’été 2017, avant de reprendre mes études pour m’orienter vers le média TV, et je l’ai achevé début 2019. C’est un roman ayant pour cadre le monde du football et qui traite des problèmes sociaux, d’intégration, de patriotisme et de religion. Des sujets qui m’ont toujours passionné et qui sont le fil rouge de mon parcours professionnel. »

Le héros du roman, Yougerten Mokrani, est un footballeur talentueux issu de la classe moyenne et d’une famille aux origines algériennes. Tiraillé entre une mère obsédée par la réussite professionnelle et un père hanté par son passé de banlieusard pauvre, le héros explose en Ligue 1. Futur crack du foot français, il est finalement exclu de son club et de l’équipe de France espoirs suite à une prise de position publique. Dès lors, le risque du repli communautaire surgit pour ce jeune homme en pleine construction identitaire…

« La dimension romanesque du football m’a toujours fasciné. Le prisme du foot met en lumière les problèmes liés à l’intégration et au patriotisme. La crise de l’équipe de France à Knysna lors de la Coupe du monde 2010, l’affaire des quotas, ou encore l’affaire Benzema en sont les reflets. Je me suis inspiré de ces événements et il y a une part un peu autobiographique à travers mon parcours car je suis également issu de quartiers populaires et de l’immigration. Mes reportages, notamment à Clairefontaine, m’ont offert le terreau pour écrire ce roman », explique l’auteur.

Pratique. Le Petit Sultan, aux Éditions Zellige, 304 pages, 20 euros.