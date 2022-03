En Tunisie, le renouveau des semences paysannes

Par Lilia Blaise(Tunis, correspondance) Publié hier à 18h0

Dans la ferme de Youssef et Samira Hammmouda, des femmes, à Zaghouan, dans le nord de la Tunisie, des femmes trient le blé « mahmoudi », début mars 2022, pour le séparer d’autres graines. LILIA BLAISE

Youssef Hammouda et sa femme Samira supervisent le tri des graines dans leur ferme de Zaghouan, dans le nord de la Tunisie. Face au tamis, il faut de la dextérité et de la patience pour séparer le blé « mahmoudi » des autres graines et des mauvaises herbes. Cette semence locale qui a été transmise à Youssef par sa famille est précieuse, « plus saine et plus robuste » que les variétés importées, selon le cultivateur.

Il en a distribué à d’autres agriculteurs de la région et vend une partie de son blé à une coopérative de deux cents femmes, Lella Kmar Beya, qui le transforment en couscous traditionnel et bio. « Nous n’avons jamais utilisé d’engrais car la graine est de bonne qualité et résiste aux aléas climatiques », souligne-t-il.

Un tel circuit de production est devenu rare en Tunisie. Considéré, dans l’Antiquité, comme le « grenier à blé de Rome », le pays importe aujourd’hui 50 % de ses besoins en céréales, dont 84 % du blé tendre, utilisé pour la fabrication du pain, et près de 50 % du blé dur, pour celle du couscous. Cette dépendance aux marchés extérieurs s’était fait ressentir pendant la crise du Covid-19, à cause de la fermeture des frontières et de la perturbation des échanges mondiaux de produits alimentaires. Elle est à nouveau prégnante : l’Ukraine en guerre est l’un des principaux exportateurs de blé et de céréales vers la Tunisie et la hausse mondiale du cours accentue les inquiétudes autour des stocks, faisant craindre pour la sécurité alimentaire dans les mois à venir.

« Multiplier les variétés locales »

Les semences paysannes, parce qu’elles sont bien adaptées au terroir tunisien, sont mises en avant comme l’une des alternatives pour mieux faire face à ce genre de chocs, et revenir à une agriculture plus adaptée au changement climatique. Elles ne pourront pas se substituer complètement aux produits importés, mais « il faut relancer le débat sur la nécessité de cultiver et multiplier ces variétés locales », plaide Karim Daoud, agriculteur et membre du Synagri, le second syndicat agricole du pays.

Présidente de l’Association tunisienne pour la permaculture, Rim Mathlouthi milite elle aussi, depuis 2014, pour la réhabilitation des semences qui faisaient autrefois la richesse du sol tunisien. « Nous faisons de la pédagogie, nous rendons visibles les agriculteurs comme Youssef et nous les mettons en contact avec d’autres lors de la fête annuelle des semences paysannes », explique-t-elle. « L’objectif est de préserver une agriculture qui a pratiquement disparu dans les années 1970 à cause de l’arrivée des semences hybrides étrangères, prétendument plus performantes, mais très exigeantes en engrais et autres intrants. »