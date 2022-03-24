Samira Mis · جرائم خليفتكم العثماني يا عبيد الترك المؤرخ تامر الزغاري · المؤرخ تامر الزغاري ··
مشروع مونتفيوري الإستيطاني في القدس رفضه محمد علي باشا وقبله السلطان العثماني، ليكون أول حي يهودي في القدس بعد أن كانوا محرومين حتى من شراء الاغنام.
في عام 1835 م قام موشيه مونتفيوري رئيس المجلس اليهودي البريطاني بزيارة فلسطين، وكانت فلسطين أنذاك تحت حكم محمد علي باشا، وقام مونتفيوري بدعم اليهود بالأموال وطلب منهم أن يشتروا اراض زراعية، فتقدم وكيل طائفة السكناج (الغربيين) عام 1837 م بطلب إلى “مجلس المشورة” وهو مجلس محلي من المقدسيين ويدير شؤون القدس.وهذا الطلب هو طلب ترخيص لليهود » بشراء الأملاك والأراضي للزراعة وتعاطي الحرث والزرع وبيع الأغنام والأبقار وتملك المصابن والمعاصر مقابل دفع مرتب للدولة” ولكن المجلس رفض،
ثم قام اليهود بإرسال نفس الطلب إلى محمد علي باشا، فقام محمد علي باشا بإرسال رسالة في تاريخ 1837/04/30 م يؤكد على المنع الذي أقره المجلس المحلي في القدس ويرفض الطلب اليهودي.ثم قام مونتفيوري بنفسه بالذهاب إلى إبراهيم باشا بن محمد علي باشا وتقدم بمشروع آخر في تاريخ 1837/05/24 م وقال لإبراهيم باشا: “إنه سوف يتمنى على محمد علي ويتوسل إليه أن يؤجر لنا مائة أو مائتي قرية لمدة خمسين سنة »، ولكن إبراهيم باشا رفض طلبه.
وفي عام 1840 م أصبحت فلسطين تابعة للعثمانيين بعد التدخل الغربي ضد محمد علي باشا.وفي نفس العام حصل موشي مونتيفيوري على فرمان من السلطان عبد المجيد في نهاية تشرين أول (اكتوبر) من عام 1840م، يكفل حماية اليهود، والموافقة على انتخاب حاخام أكبر لليهود في فلسطين وأن تكون القدس مقراً له باعتباره رئيسا لكل اليهود في فلسطين،
وللحاخام اليهودي صلاحيات إدارة شؤونهم الدينية والدنيوية إضافة إلى صلاحيات واسعة في المجالين القضائي والسياسي وتنفذ الدولة العثمانية قراراته. وقد شكل هذا الفرمان ما يشبه الحكم الذاتي للجالية اليهودية في فلسطين.وبعد أن كان مونتيفيوري يحلم فقط بشراء أراضي زراعية في زمن محمد علي باشا، حقق في زمن العثمانيين الدولة داخل الدولة، وتوج إنجازاته حينما صدر مرسوم عثماني عام 1855م يسمح لمونتفيوري بشراء الأرض التي قام عليها حي مونتفيوري بالقدس في عام 1862م.
**** المصادر:1- مذكرات موشي مونتيفيوري
.2- عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس3
– رفيق النتشة واسماعيل ياغي وعبد الفتاح أبو علية: تاريخ مدينة القدس
.4- سمير جريس: المخططات الصهيونية -الاحتلال – التهويد.