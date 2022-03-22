الأخ والصديق العزيز الدكتور علي بن حمودة في ذمة الله

هتفت له منذ شهرين تقريبا فوجدته تعبان صوته خافت لا يكاد يسمع، قال لي أنه مريض وأنه عرف أياما صعبة. أنا أيضا كنت مريضا ولكني وعدته بالزيارة مع ذلك وكنت حريصا على ذلك لأني شعرت بأنه سيكون اللقاء الأخير.

ثم هاتفته مرات عديدة ودأبت على ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع دون أن أحصل على جواب. اليوم على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال دق جرس الهاتف …أه الحمد لله انه علي بن حمودة …يا مرحبا يا علية ..لا أسف سيد أحمد .أنا ابنه..

هكذا أخبرني حسان أن والده قد توفي يوم 5فيفري ودفن من الغد…

رحم الله أخي وصديقي علي بن حمودة وتعازي الخالصة لزوجته نعيمة والى بنتيه ريم وخولة وابنه حسان والى أخويه الصادق وفرج والى جميع أفراد العائلة وسأعود لأكتب صفحة عن عشرة بدأت من عام ..1954