صفحة من الماضى: مهمة في الخرطوم في نوفمبر 1990م

معاذ الغنوشي وبعض رفاقه في الخرطوم

-19-28 –نوفمبر1990

رمضان المحرزي رجل الأعمال التونسي خريج الجامعات الأمريكية

تعرفت على رمضان المحرزي عن طريق الحبيب المكني في شهر أوت سنة1990 في باريس، كنت قادما من البرندي في طريقي الى نيورك مرورا بباريس وكان الرجل فيما بدى لي شريك المكني في أعمال تجارية،

في لقائنا الأول حدثني عن مهمة طلبتها السلطات السودانية منه وتتمثل في ارسال بعثة من الخبراء في شتى اختصاصات الهندسة البترولية لغاية تقييم الوثائق التي تركتها شركة شفرون الأمريكية التي كانت تعمل في السودان وغادرته لأسباب أمنية،

كنت أعرف كثيرا من خبراء البترول التونسيين وبعضهم من أصدقائي وأبناء جيلي من سنوات المعهد الثانوي في الخمسينات وفكرت في أقربهم الي وهو خليفة شعبان الذي كان الرجل الثاني في الشركة التونسية -الأيطالية لاستغلال البترول،

سأكتب فيما بعد عن المهمة وكيف قمنا بها وفي أي ظروف ولكني سأتحدث الان عن أمر جانبي فاجأني يوم 23 الجمعة نوفمبر 1990.

في الخرطوم يلتقي النيل الأبيض بالنيل الأزرق وشخصيا عرفت هذا النهر من منبعه في البرندي الى مصبه في دمياط في مصر

وفد تونسي

كان يوم جمعة فأديت صلاة الجمعة في جامع قريب من فندق الشيرطون الذي نزلت فيه والفريق الهندسي، وحال رجوعي للفندق فوجئت بقدوم مجموعة من الأشخاص تطلب مقابلتي. كان هناك حوالي عشرين شخص من مختلف الأعمار بين كهول وشباب تعرفت منهم على معاذ ابن راشد الغنوشي.

كنت أعرف معاذ منذ طفولته فقد كنت أزور العائلة منذ سجن راشد في الثمانينات وكنت أعرف أنه في السودان فقد سألت عنه والده ذات مرة في بداية سنة 1989 وقال لي أنه بعثه الى السودان حيث اغتنم فرصة اختلاف لقبه عن لقب الأب في جواز السفر واستطاع أن يسربه الى الخارج. أذكر أني فوجئت بذلك لكني لم أسأله عن سر هذا الاختلاف في الألقاب وفكرت أن معاذ هو ابن بالتبني رباه ولم يعطه اسمه.

لم أكن أتصور أن هناك هذا العدد من التونسيين في الخرطوم لكن الذي فاجأني أكثر من عددهم هي مطالبهم التي جاءوا يطلبون مني ابلاغها الى شيخهم.

فقد جاءوا يطلبون مني أن أبلغ راشد رغبتهم في الخروج من السودان بأسرع ما يمكن وبأي طريقة كانت وأي ثمن. كانت لهجتهم لهجة اليائسين القانطين ونبرتهم نبرة البؤساء ورأيت بعضهم يبكي بحرقة والدموع تنهمر من عيونهم وتصورت أنهم يعيشون مأساة حقيقية دون فهم لأسباب ذلك وحتى للأسباب التي أتت بهم الى هذه الربوع ووعدتهم بأني سأبلغه ذلك في أول فرصة،

من الغد جاءني بعض الشباب بتذاكر رجوع في الطائرة الخرطوم- تونس طلبوا مني أن أسلمها الى محامية في تونس أعطوني عنوانها. المحامية هي سعيدة العكرمي البحيري.

وطبعا وحال رجوعي الى تونس أديت الأمانة وسلمت تذاكر الطائرة لمكتب المحامية وأبلغت راشد طلب أتباعه عندما لاقيته في باريس أواخر العام وأكدت عليه اخراج ابنه من السودان.

الى ذلك الحد لم أفهم كثيرا ما كان يدور بي لأني لا أعرف أسماء الأشخاص وانتماءاتهم السياسية ولأني بصراحة لست بالإنسان الفضولي ولا أسأل فوق ما يدلون به ولأني أصدق كل ما يذكر لي الى حين يظهر عكس ذلك.

أنا عموما بطيء الفهم وخاصة اذا كان الأمر يتعلق بسيناريوات تامرية سرية لكني أتوصل الى ربط الأحداث والأشخاص والمعطيات ببعضها ولو بعد مدة طويلة والى الفهم الكامل للحالات الأكثر تعقيدا.

لقائي مع الغنوشي يوم سفره للخارج

الحالة التي اطلعت على بعض معطياتها في ذلك اليوم في الخرطوم بدأت يوم 18ماي1989 حين التقيت براشد الغنوشي بالصدفة لحوالي ربع ساعة. يومها رأيت عنده حقيبة وما أن لاحظ أني نظرت للحقيبة قال لي بأنه سيسافر في نفس اليوم الى ألمانيا بدعوة من جمعيات طلابية, لم أسأله أبدا عن ذلك,

كانت تلك الكذبة الأولى التي سجلتها عن راشد منذ عرفته في أكتوبر 1968

فبعد سنوات علمت أنه لم يسافر يومها الى ألمانيا ولكن سافر من الغد الى الى الجزائر، كذبة لا مبرر لها ولا تفسير سوى أن الصدق عنده يساوي الكذب

وقد بعث ابنه الى السودان كما قال لي ثم وبعد أن استقر به الحال في الخارج وقرب موعد بداية تنفيذ مخطط الانقلاب – بداية 1991-أخرج زوجته وبناته الى الجزائر. وعلى طول سنة 1990رحل كثير من النهضاويين الى السودان جنة الثورجيين, لا أدري ان فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم أو بتوصيات من قيادتهم ولكن ليس هروبا من القمع كما يدعون لأن الأجواء كانت في تلك الفترة عال العال.

المالات.

الذين جاءوني يطلبون مني ابلاغ شيخهم رغبتهم في الخروج من السودان لم يخرجوا كلهم وقتها فقد بقي منهم في السودان سبعة عشر عنصرا من العسكريين والمدنيين رحلهم النظام السوداني الى سورية سنة 1999 وتعرفت على بعضهم في أوروبا لأن الأمم المتحدة وجدت لهم بلدانا أوروبية استقبلتهم ومنحتهم اللجوء السياسي.

رمضان المحرزي رحمه الله توفي في حادث منزلي سنة 1994

وعلى إثر ذلك خرجت دعاية في أوساط الحركة أن زوجته قتلته لأنه خان الحركة.

يوم ترحيل جثمانه الى تونس لم ألاحظ حضور أي ممن أعرف من الحركة

التقيت مع الغنوشي في ماي 1991في باريس وما هي الا أيام حتى اقتنعت بأنه خطط للأنقلاب في تلك السنة وفي يوم 23سبتبمبر 1991(يومها أوقف الأمن التونسي ابنتي أميرة ذات الأربعة عشر سنة) طلبت من الحبيب المكني أن يبلغ راشد بأني فهمت كل شيء وأنه عمل محاولة للأنقلاب على النظام. في المساء تلفن لي راشد ولم ينكر الحقيقة التي انتهيت اليها.

هذا هو راشذ الخريجي شهر الغنوشي الذي يقود حاليا » تونسيون ضد الانقلاب «

متامر وانقلابي منذ نصف قرن.

أحمد المناعي

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