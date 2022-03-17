رجاء سي الصحبي لا تسكت عن هذا العمل الأجرامي بادر بتقديم قضية

لم أكن انوي نشر ما تعرضت له البارحة 16 مارس 2022 من عنف عند عودتي من حماص الحومة كنت توجهت له لإقتناء علبة سجائر حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر .. فاجاءني نفران من وارء الكرسي المتحرك وقاما بإسقاطي ارضا في وسط الطريق حتى يقع دهسي من إحدى السيارات المارة ثم لاذا بالفرار.. لم اتمكن من معرفة المعتدين الذين انسحبا في لمح البصر من مكان الواقعة بعد تركي ملقى على الأرض إذ لو لا تواجد بعض المارة الذين اعادوني فوق الكرسي المتحرك لما قدرت على العودة الى بيتي محملا برضوض في الصدر والحوض حيث لم تقع سرقة حافظة امتعتي التي اتنقل بها.. اه ليت الشباب يعود يوما فقد خانتني صحتي واستسهل بعضهم الإعتداء عليٌ..

اعرف أنني مستهدف من طرف مافيا السلطة ولا اقبل بالحماية الامنية ولكنني أطالب بالتركيز على حي الأمل بالدندان لتطهيره من المتسكعين والمدمنين على تعاطي المخدرات..لقد بلغني هذا الانذار ووصلت الرسالة ولا أرغب في تهويل الحادثة.. لذلك فأنني أحمٌل وزير الداخلية ووكيل الجمهورية ورئيس منطقة الأمن الوطني بمنوبة المسؤولية في كل مكروه عساه أن يحصل لي ولافراد عائلتي..

د. الصحبي العمري

عميد شبكة المدوٌنين الاحرار

وعضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة