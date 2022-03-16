Hajer Ben Ahmed

أيا سيدي! وفقًا للبنك الدولي ، حصلت النهضة من صناديق الضمان الاجتماعي على مبلغ مذهل قدره 1500 مليار في لعبة المهن الوهمية ومفادها اعتبار أعضائها المنقطعين عن مهنهم الحكومية سابقا لهم حق التمتع بكل ألأجور وبكل ما يترتب على ذلك من معاشات تقاعدية بفعل رجعي.

هل تعرف كيف يتم خطف أموالك والاستفادة من المدخرات والمساهمات والضرائب التي دفعتها؟ سأحاول تبسيط عملية الاحتيال من خلال قضية محددة معروفة للجميع: حالة وزير التعليم العالي السابق: منصف بن سالم. سترى مدى الضرر وترى بنفسك الغارة على البلاد.

آية سيدي! خذ عندك !

1. منصف بن سالم يعلن نفسه أستاذًا للتعليم العالي منذ عام 1987 ، ويوقع مرسومًا وفقًا لذلك ، ويحسب راتبه وفقًا للعنوان الذي أعطاه لنفسه، ويقدمه إلى الخزينة العامة ووزارة المالية ويحصل على « التعويض » بــ 385 ألف دينار إن لم يكن أكثر وفقًا لبعض المصادر التي تقول 600 ألف دينار نقدا (دينار يحك دينارا)

2. تخيل أن الدولة التونسية التي هي أنت وأنا وأي دافع ضرائب في هذا البلد دفع له هذا المال مع الاستمرار في دفع راتبه 4000 دينار أجرة وزير لمدة 3 سنوات أي 144 الف دينار

3. باهي ، هل تعتقد أن العملية تنتهي هناك؟ لا لا! يُمنح الوزير الذي قضى 3 سنوات في الوظيفة راتبً معاش (تقاعد) بنسبة 45٪ من راتب الوزير ، ويتراكم مع معاشه المهني الذي منحه لنفسه أي تقاعد دون أي خدمة أستاذ جامعي فعلي منذ عام 1987 (70٪ من راتب الأستاذ الحالي ، أي تقاعد بحد أقصى 90٪ من راتب الوزير بعد أن تقاعد وزيرنا لمدة سنة) وحصل بالتالي على معاش تقاعدي لمدة سنة واحدة بــ 3.6 الف دينار * 12 شهرًا = 38.4 ألف دينار. إنه قانون بن علي. وفي منبليزير كان الصمت التام .

4. ولم تقف عملية النهب بمجرد موت السيد الوزير النهضاوي، سيستمر المواطن التونسي في الدفع لفائدة أرملته وفقًا لقوانين بن علي التي يرفضها هؤلاء النهضويون إلا عندما تكون مواتية لهم. سوف تتلقى أرملته استحقاقات وفاة ( منحة القبر) من رتبة وزيرمحسوبة على أساس 30 شهرية أي تلقت مبلغا قيمته 60 ألف دينار منحة قبر… . بالإضافة إلى ذلك ، هي تحصل الآن على دخل شهري مدى الحياة = 2.7 مليون دينار تقريبًا (75٪ من معاش الزوج.)

في 5 سنوات من الثورة ، أخذ منك أيها المواطن التونسي واحد فقط من أعضاء النهضة مبلغا يقارب مليار من المليمات. ويرى النهضاويون أنه مستحق لأنه عارض بن علي الذي سنّ جميع القوانين التي استغلتها حركة النهضة في عملية النهب » التعويضات « .. .

منصف بن سالم مدرس الرياضيات الحقيقي / الخاطئ ليس حالة فريدة بل هناك آلاف الحالات مثله. ما عليك سوى إلقاء نظرة على سيارات 4 * 4 التي تنتشر في جمي**ع البلاد بقيادة الفتيات المحجبات مع نظارات كريستيان ديور مثبتة بشكل فوقي على حجابهم لمعرفة مدى الكارثة.

كمال السويسي مدير الشؤون القانونية المتقاعد من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ..

Tahar Dhidah