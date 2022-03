INVITATION : Colloque international: Le Moyen-Orient face à la nouvelle confrontation internationale Vendredi 18 mars de 14H30 à 18h00

De : secretariat Academie <sacademie.academie@gmail.com>

Date: ven. 11 mars 2022 à 14:59

Subject: INVITATION : Colloque international, Vendredi 18 mars de 14H30 à 18h00

To: <academiedegeopolitiquedeparis@gmail.com>

ACADEMIE DE GEOPOLITIQUE DE PARIS

Colloque international

Le Moyen-Orient face à la nouvelle confrontation internationale

Vendredi 18 mars de 14H30 à 18h00

5 rue Conté, 75003 Paris– Métro Arts et Métiers

Programme

La vision générale

– S.E.M Denis Bauchard, ancien diplomate et ambassadeur, puis Président de l’Institut du Monde Arabe : Communication inaugurale

– Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate et géopoliticien, directeur de l’Institut de géopolitique et de recherches stratégiques de Zagreb, Moyen-Orient, nouvel ordre régional ou recomposition géopolitique conjoncturelle ?

– S.E.M. Eugène Berg, ancien ambassadeur de France, enseignant et écrivain : L’impact du conflit Est-Ouets sur la situation au Proche et Moyen-Orient

– Hassan Moukalled, rédacteur en chef du journal économique Al Imar wa Al Iktisad : Les effets structurels de l’entrée chinoise et russe au Moyen-Orient

Les déclinaisons régionales



– David Rigoulet-Roze, docteur ès-Sciences politiques, enseignant et chercheur, ainsi que consultant en relations internationales, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques. : Vingt ans après l’invasion de l’Irak de 2003

– Dr. Seaeed Shehabi :écrivain et analyste en géopolitique internationale, La Russie en Ukraine, les émirats saoudiens à Bahreïn

– Abdessalam Kleiche, chercheur associé au Think Tank Ecphorna : Bilan géopolitique de trois ans de crises au sein du Conseil de coopération du Golfe. Les perspectives.

– S.E.M. Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France et puis Directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides :

Pas de paix au Moyen-Orient sans le retour à un monde multipolaire

civilisé régi par le Droit: Contestée, l’hégémonie occidentale est-elle soluble dans le nouvel ordre en gestation?

– Fayçal Jalloul, écrivain et journaliste spécialiste du Moyen Orient : Émirats arabes unis, politique étrangère offensive au Moyen-Orient. Raisons et conséquences

À l’issue du colloque, nous sommes heureux de vous informer que Son Excellence M. Denis Bauchard dédicacera son ouvrage, Le Moyen-Orient au défi du chaos , (Maisonneuve et Larose – Hémisphères).

La situation internationale actuelle sera abordée, sans restriction sous l’angle, plus particulièrement concernant le bouleversement global que représente la contestation de l’ordre occidental par le soutien à une alternative notamment sino-russe de plus en plus crédible.

L’Académie géopolitique de Paris souhaite que les communications de ce colloque approfondissent l’analyse des leçons à tirer des derniers évènements, constituant le fond des développements consacrés à l’étude de la réorganisation actuelle et la projection des perspectives prévisibles à venir, notamment sur la fiabilité et la pérennité du soutien américain en particulier et occidental en général à destination des alliances régionales et des dispositifs stratégiques.

Dans cette actualité très mouvementée, la conférence sera un moment unique pour nos membres et tous ceux qui y assisteront.

Questions pratiques :

En raison du nombre de places limitées ainsi qu’aux mesures sanitaires liées au COVID-19, une inscription préalable à la conférence est nécessaire avant le 15 mars 2022.

Les places en présentiel seront accordées par ordre d’inscription, toutefois les personnes inscrites auront la possibilité de suivre la conférence à distance à partir d’un lien Zoom qui leur sera communiqué ultérieurement par mail.

Pour vous inscrire, envoyez votre nom, prénom, fonction et adresse courriel à l’adresse suivante : secretariatgeopolitique@gmail.com avant le 14 mars. Merci de préciser votre désir d’assister sur place ou à distance.

Dans l’attente de vous recevoir nombreux en visioconférence ou en présentiel, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, Chers Membres de l’Académie de géopolitique de Paris, en l’expression de ma considération la plus distinguée.