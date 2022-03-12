حبّيت نزيد حاجة برك وهي أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة إختارت تركيا دون غيرها لحماية عصابة الإخوانجيّة المجرمين وقطر وقت قرّرت استعمالهم لتخريب البلدان العربيّة (إصطلاحا)…

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« بالنظر الى التطور في الموقف التركي تجاه « العدو اللدود إسرائيل »، لا بد من العودة قليلاً إلى صفحات التاريخ، بعد قيام الكيان العبري الصهيوني في أرض فلسطين العربية المسلمة.

تركيا هي الدولة الإسلامية الأولى التي اعترفت بهذا الكيان، في آذار/مارس 1949، بعد عشرة أشهر من « قيامه ».

وتركيا هي الدولة الإسلامية الأولى التي زارها بن غوريون في آب/أغسطس 1958، أي بعد ثورة 14 تموز/يوليو في العراق، وقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، والتقى رئيسَ وزرائها عدنان مندريس سراً.

وتركيا هي الدولة الإسلامية، التي سمحت لواشنطن باستخدام قواعدها ضد لبنان والأردن عام 1958، ثم خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وتركيا هي الدولة الإسلامية الأولى التي وقّعت عام 1996، في عهد حكومة الإسلامي أربكان، اتفاقيةً للتعاون العسكري مع « إسرائيل »، قامت بموجبها « تل أبيب » بتحديث الطائرات والدبابات التركية.

وتركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة، التي سمحت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق في أجوائها عندما قصفت موقعاً قيل إنه محطة نووية قرب مدينة دير الزور السورية، في أيلول/سبتمبر 2007.

وتركيا هي الدولة الإسلامية الأولى والوحيدة، التي حصل رئيس وزرائها (إردوغان) على أوسمة « الشجاعة السياسية » من منظمات اللوبي اليهودي في عامي 2004 و2005.

وتركيا هي الدولة الإسلامية الأولى، التي زار رئيس وزرائها (إردوغان) القدس المحتلة، ليحلّ ضيفاً على شارون، الذي رحَّب به قائلاً « أهلاً وسهلاً بك في العاصمة الأبدية لإسرائيل ».

وتركيا هي الدولة الإسلامية الأولى، التي تحدّث رئيس الاحتلال الإسرائيلي (بيريز) في برلمانها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

وتركيا هي الدولة الإسلامية، التي لم تتضرَّر علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياحية بـ »إسرائيل » أبداً، على الرغم من المَدّ والجَزْر في العلاقات السياسية بها.

وتركيا هي الدولة الإسلامية، التي سمحت في أيار/مايو 2010 لـ »إسرائيل » بالانضمام إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) لأنها لم تستخدم حق الفيتو ضد ذلك، كما لم تستخدم هذا الحق في أيار/مايو 2016 ضد انضمام « إسرائيل » إلى الحلف الأطلسي كمراقب.

وتركيا هي الدولة الإسلامية، التي أسقطت كل الدعاوى المقامة في المحاكم التركية والدولية ضد « إسرائيل »، التي قتلت 10 من الأتراك في أيار/مايو 2010، عندما كانوا على متن سفينة الإغاثة الإنسانية « مرمرة »، فتبرّعت « تل أبيب » لذويهم بعشرين مليون دولار.

وتركيا هي الدولة الإسلامية، التي أدّت الدور الأساس في إقناع خالد مشعل بإغلاق مكاتب « حماس » ومخيَّماتها في سوريا، أو إجباره على ذلك، فخرج منها ليتآمر على دمشق، عبر شعارات دينية طائفية لم تخدم سوى « إسرائيل ». وهو ما فعلته كل الفصائل التي قاتلت الدولة السورية، وما زالت، وهي التي بايعت الرئيس إردوغان زعيماً إسلامياً يتغنّى بأمجاد الخلافة والسلطنة العثمانيتين.

وتركيا، باسم الإسلام والمسلمين، هي الدولة الإسلامية، التي هدّدت « إسرائيل » وتوعَّدتها في أكثر من مناسبة، وأهمها إعلان ترامب القدس المحتلة عاصمة ليهود العالم، بحيث دعا إردوغان، بصفته رئيس منظمة التعاون الإسلامي، الزعماء المسلمين إلى قمتين عاجلتين لم يحضرهما إلاّ عدد قليل من الزعماء، ولم تخرجا بأيّ قرارات عملية وحاسمة ضد أميركا و »إسرائيل »، وبقي إردوغان حليفاً استراتيجياً لترامب على الرغم من معاملته السيئة له شخصياً.

وتركيا هي الدولة الإسلامية، التي هدّد زعيمها إردوغان وتوعَّد، في أكثر من مناسبة، « إسرائيل » وزعماءها، كما هي الحال مع بيريز في دافوس أو نتنياهو، لكن من دون أن يتخذ أي موقف عملي ضدهم في أي موضوع، فلسطيني أو تركي أو إسلامي.

وتركيا هي الدولة الإسلامية غير العربية التي هدَّدت وتوعّدت الإمارات وكلَّ من طبًع مع « إسرائيل »، إلاّ أنها لم تتأخَّر في التطبيع والتعاون والتحالف مع هذه « الدولة » العبرية بعد أن اتصل إردوغان برئيسها ليقول له « إن التنسيق والتعاون مع إسرائيل ضروريان ومهمّان من أجل أمن المنطقة واستقرارها »، ومن دون أن يكون واضحاً ضد من سيكون التنسيق والتعاون هذان، ولاحقاً التحالف!

وتركيا هي الدولة الإسلامية، التي لم تكتفِ بذلك، فنسيت، بل تناست كل ما قالته بشأن دول التطبيع، فاستعجلت في المصالحة مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وقريباً مع السعودية.

وتركيا هي الدولة الإسلامية غير العربية، التي سيزورها رئيس الاحتلال الإسرائيلي هرتسوغ، وبعده رئيس الوزراء بينيت، ليرد إردوغان على هاتين الزيارتين، بحسب تطورات المنطقة، وأهمها مصير الاتفاق النووي الإيراني.

في الوقت، الذي لم ولا تهمل أنقرة علاقاتها بالحليفة التقليدية واشنطن، التي يسعى إردوغان لكسب ودّ اللوبيات اليهودية فيها بعد أن التقى عدداً من الحاخامات اليهود في إسطنبول في نهاية العام الماضي، وتربطه علاقات وطيدة بقيادات اللوبيات المذكورة.

يفسّر كل ذلك الهدوء الذي يخيّم على علاقات واشنطن بأنقرة، بعد أن أغلق الطرفان ملف صواريخ « أس-400 » ودخلا في حوار جديد بشأن موضوع طائرات « أف-35″، بينما لم تعد أنقرة تهاجم واشنطن بسبب دعمها الميليشيات الكردية شرقيّ الفرات. كما أعلنت واشنطن اعتراضها على مشروع نقل الغاز « الإسرائيلي » والقبرصي بواسطة أنابيب تمتدّ من جنوبيّ قبرص إلى جزيرة كريت، ومنها إلى اليونان، ثم إيطاليا فأوروبا. وسيشجّع ذلك، من دون شكّ، « إسرائيل » على الحديث بشأن هذا الموضوع مع تركيا التي تسعى لاتفاق معيّن مع واشنطن وبعض عواصم الاتحاد الأوروبي من أجل حل القضية القبرصية بعد التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع « إسرائيل » كتلك التي وقعت عليها مع حكومة الوفاق الليبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وسيدعم ذلك، من دون شكّ، استراتيجيات « إسرائيل »، التي ترى في قبرص بوابتها الوحيدة للنجاة من أيّ اجتياح عربي/إسلامي لفلسطين، ولو بعد مئات السنين.

ويفسّر ذلك اهتمام اليهود، بدءاً بعهد السلطان سليمان القانوني، وعبر مراحل التاريخ المتعددة، بالجزيرة، فدفعهم ذلك، خلال السنوات الأخيرة، إلى إقامة تحالفات مع القبارصة اليونانيين وأثينا، من دون إهمال مشاريعهم المهمة في الشطر الشمالي التركي، على الرغم من « علاقات تل أبيب السيئة » بأنقرة، كما كان يقال! »

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