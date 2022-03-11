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اروع عشرينية عاشها التونسيون بعد الاستقلال هي لجيل مواليد من 1958 الى 1968 إقرأ هذا المنشور إنه من أروع ماتقراء

– أكبركم سناً عمره الآن 63 سنة , وأصغركم سناً عمره 53….

– كُنتُم أكثر الأطفال تميزا بطفولتكم الممتعة التي لم يحظ بها أطفال الأجيال السابقة .. !!!!

– لحقتم على جيلين الجيل القديم والحديث ..

– ولادتكم كانت في ظروف معيشية رائعة يسمونها أيام الطفرة ..

– عاصرتم حروبا طاحنة كحرب العراق وإيران , وحرب الخليج , والحرب في أفغانستان ..!!!!

– من ذكرياتكم :

إفتح يا سمسم , بال و سباسيان ، سندباد , وماوكلي , وريمي , وهايدي , والمناهل ،سامبي،فولترن. ..والكابتن ماجد والنمر المقنع. نادين .

تابعتم ريا وسكينه , ليالي الحلمية , مسلسل كاسندرا و رأفت الهجان وافلام أخرى

– ألعابكم :

الغميضة , الخمسة (الكعبة ), البيس , الدوامة,صنعتم العابكم بأيديكم.. ( كميون بعلب الطماطم….)

– هواياتكم :

– صيد العصافير بالفخاخ الصغيرة أو المطالعة , جمع الطوابع البريدية ..

– والآن تعاصرون عالم آبل والبلاك بيري والجلاكسي ..

– عشتم جيلين مختلفين ..

– تربيتم ( تربية الأجيال السابقة ) , وعشتم عيشة ( الأجيال التالية ) ..

– أظن أنكم / تعلمتم الدين الصحيح , و ستبقون دائما مميزين ..

– أنتم جيل لا يخشى التقدم في السن ..

– أنتم تعتبرون من أكثر الناس فهماً للحياة ..

هل تدرون من نحن …. ؟!!!!

نحن جيل نشأنا و تربينا على أن هناك ساعة قيلولة للأب بعد الغداء , فلا يجرؤ أحد منا على الكلام بصوت عال في البيت ….

وكانت هناك قناة تلفزية تونسية وحيدة كنا ننتظر بفارغ الصبر حلقات إفتح يا سمسم نقار الزهواني ..كنا نستمع إلى توجيهات الرئيس قبل نشرة الثامنة . و كانت rai uno بالأبيض و الأسود و France 2 شعارها التفاحة …

نحن جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم , و لم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية , و لم يطالب أهله بأن يوفروا له الكماليات , و لم تتعلق قلوبنا بغير أمهاتنا ….

نحن جيل لم ندخل مدارسنا بهواتفنا النقالة , و لم نشكو من كبر حجم الحقائب المدرسية , و لا من كثرة الواجبات المنزلية ….

نحن جيل لم يكتب لنا والدينا واجباتنا المدرسية , و كنا ننجح بلا دروس خصوصية , و بلا وعود وحوافز من الأهل للتفوق و النجاح ..

نحن جيل إجتهد في حل الكلمات المتقاطعة , و في معرفة إسم صاحب الصورة ..

نحن جيل كنا نلوح بكفوفنا الصغيرة للطائرة بفرح ,

نحن جيل كنا نلاحق بعضنا في الطرقات القديمة بأمان , و لم نخش من المجرمين و اللصوص و قطاع الطرق ….

نحن جيل لم نتحرش بأنثى و لم نعرف حتى معنى كلمة تحرش ..

نحن جيل كنا ننام بمجرد إنطفاء المصابيح بالغرفة ,

و نتحدث كثيرا ..

و نتسامر كثيرا ..

و نضحك كثيرا ..

و ننظر إلى السماء بفرح ..

نتحدث مع بعض ولا نتحدث عن بعض ..

نحن الجيل الذين كان لوالدينا ولمعلمينا هيبة , وكنا نحترم سابع جار ,

و نتقاسم مع الصديق اللقمة و الأسرار ..

إهداء لكل من عاش تلك اللحظات الجميلة