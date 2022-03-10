عم صالح عطية…… (العروبي الاخير

(ليس بصالح عطية الصحفي الإسلامي الذي باع جلده مرات والذي كتب في اعمدة جريدة الصباح عن فكر ليلى بن علي والان هو كبير المناضلين وراس سنامهم كاتب عام جمعية المساجين السياسين …. تبا بصيغة ترجمة الأفلام الأجنبية على القنوات العربية )

في زنازين الذاكرة تكبر الحقيقة ومع المضي في العمر يضعف حراسها وتستعر جذوتها الحارقة من جديد سنوات موجعة من الصمت في جحيم الذهن والروح تعقل الزمن وتوقفه في لحظته المميتة وتلقى بك فيها كل يوم من جديد .صمتك هدوء مختلس من فورة بركان .تفلت من عقالك الابدي وتطلق لعنان وحش حقيقتك ليعوي في وجوههم الصفراء الكالحة واتقيء كل الصمت وحطامه زوبعة جنون يداوي كل انقاض المعارك الخاسرة والظالمة والقاتلة…..

لا أدري يحضر خيال هذا الرجل في ذهني الشيخ المهاب ذو العزم الفولاذ كلما اعييتني الفكرة وحاصرني الواقع ،فيجمع ما تشتت مني ويكبر في الاغوار على أنغام رائعة مرسيل خليفة « الذكريات « .

عرفت عم صالح ذات سجن في المهدية،كان كلما راني سبني او وكزني او دفعني ويهذي بما طاب من السب الايدلوجي ورغم اني كنت وقتها في سنوات الكلب المحموم بالعنف كنت امسك نفسي واصبر عليه ربما لسنه او ربما أعجبتني شجاعته للتعبير عن موقفه مني في زمن جبان متخاذل من حولي .

في بعص الأحيان يكون خصمك الملاذ الاخير عند حسرتك الكبرى ،يعيد لك الأمان من تعب الشك في نفسك وفعلك ويبدد فيك وحشة المكان . عم صالح كان سبابا ذات صباح هم احد مساجين الحق العام الشبان على الاعتداء عليه فلم امسك نفسي عنه وردعته بكل ما يستدعي الامر وكانت منعطف في علاقتنا المتوترة وبدأت اكتشف الرجل .

عم صالح كان حلاقا بسوق البلاط رجل مثقف وذو اطلاع واسع يصف نفسه قومي عروبي .بعد اتفاق القاهرة سنة 1969 الذي سمح للفلسطنيين بحمل السلاح في لبنان وتكوين خلايا مقاومه في محاولة استنساخ تجربة الفتنام بين فكرة المقاومه المسلحة تنطلق من هانوي لتحرير سايغون وفكرة جبهة مقاومة من لبنان تنطلق الى فلسطين ،كان عم صالح من اوائل المتطوعين في الصفوف الفلسطينية بداية السبعينيات ثم عاد الى تونس ليجد نفسه مسجل خطر وفي استقباله أمن الدولة الذين حجزوا جواز سفره استقر في دكانه للحلاقة في سوق البلاط الذي كان يرتاده رموز الحركة القومية ،أصدر جريدة اطلق عليها اسم « الحلاق » صدر منها عدادان ثم منعت رجع الى بيروت الى حدود أواخر السبعينات وقفل راجعا بعد التدخل السوري سنة 1976 ثم قوات الردع العربية التى حولت فوهات البنادق من العدو الاسرائلي الى حرب الطوائف رجع يجر خيبة العمر واحلام وأدت قبل أن تولد وكان السيد صلاح الدين العامري من رواد دكانه وكان علاقة ود كبيرة بالداخلية فسارع الى ملأ الفراغ واودع رخضة جريدته « الشروق » الأسبوعية والتى ورثتها بعده الأرملة السوداء وجعلت منها صحيفة زوايا وتأجير مواقف والتى كانت اخيرا إحدى داعمات الشيخ التكتاك بما وهبها من مال عام ومنع الحوارات التى تمس من ذاته العلية . عم صالح بقي مسجل خطر لدى اجهزة الأمن السياسي ولم يخنع ولم يخضع لها ولم يقف على طوابير شباك إيداع التقارير بالرفقاء في الخمارات وسط العاصمة ،فزادت نقمتهم عليه ،في مستهل التسعينات كان أحد اعوان البوليس السياسي يلاحقه ويستفزه كل يوم الى ان ضاق به عم صالح وطعنه أمام دكانه بعد أن حاول النيل من كرامته ،حكم سبع سنوات سجن كانت كافية لتهدم مابقي من حياته الغير المترفة واحلامه المهزومة ،قابلته بعد سجن المهدية كان يقف على نصبة (علكة ودخان وميزان لوزن ذنوب المرحلة الفائتة ….) وفي يده كتاب …..ثم ينتقل في المساء الى نهج الحديقة (البساج) بعدته الصغيرة وكتابه القديم .كنت كلنا ضاقت أذهب اليه لنتقاسم خيبتنا وخذلان الفكرة ،كان رجلا خسر كل شيء الا كرامته وكنت دائما الإلحاح عليه أن يذهب معى ولو دعوة عابرة كان يرفض ،وكلما سئلته عن محل سكناه كان يقول وكالة الصباغين ويرفض أيضا الدلالة عليها

مات عم صالح غريبا كما عاش غريب ليرتقي العروبيين الجدد الى سدات الحكم ويرثون شعارات سقها جيل بدمه واحلامه وخبزه وعمره ولم يجد من يدفنه ….مثله مثل المصير العربي

عم صالح لك مني كل السلام انت واشباهك من العوام الذين احترقوا من أجل معنى استثمره بعده الأوغاد ومازلوا بنشندون نشيدك « لبيك علم العروبة كلنا نفدي الحمى … » ومازلوا لا يعلمون من الطلق الا الضراط بعد أن وشوا بأصحاب الرصاص ،ومازلوا يهربون السلع باسم الامة ويسرقون قوت الضعيف باسم القومية ويبعون قرارات التحكيم لاعوان كسرى

حبيبي عم صالح ربما لم تحقق الحلم لكل عربي ولكن هناك عربي مسكين فقير مثلك اهتدى الى مكانك يضع نفس سلعتك ويبيع العلكة والدخان ويضع ايضا ميزان يزن كروش المارة من الحلال والحرام

ربما كنت شيطانا وسط جحيم ابالسة مازلت تدعى أنها ملائكة…..ولكني كنت غاضبا واحلم ولكني كنت امين على الواح_الحقيقة

مازلت أزور تلك الدكة انا وابني واترحم عليك

#تبا_لذاكرة_سوداء