· انكشف وجه السلطان المزيف الحقير الذي خدع ملايين المسلمين بمسرحياته التي لا أثر لها على الواقع السياسي فحالما غادر دافوس دون أن يسلم على شمعون بيريز كانت وزارة دفاعه تعقد صفقات خيالية للاسلحة مع دويلة الكيان ..
ولكنه واصل مسرحياته فثمة شعوب تعشق العنتريات الفارغة والخطب الرنانة والقات السياسي كان ثمة مخطط بارع قادم على مهل هو تدمير الأمة وتخريبها واستهداف حصونها فما عجز عنه العدو عقودا حققه مسلسل أرطغرل وعثمان ولابأس بدغدغة المشاعر والغرائز والبطولات والملاحم والعشق باستعادة القرن العظيم لسليمان القانوني الذي يقضي الليل في غزوات الحرملك ويلتقي خاشعا بالمفتي أبي السعود أفندي صباحا ليتعلم منه عدم قتل النمل وجواز قتل الولد البكر صونا لبيضة الاسلام ظل الإسلام السياسي يرسم لنا مؤامرة يهود الدونمة الذين خربوا الباب العالي حامي حمى الإسلام ودار الخلافة الكبرى مثلما حصروا الفتنة الكبرى والخلاف السياسي بين ورثة دولة الرسول في رجل يهودي يمني مجهول يدعى ابن سبأ فعل ما عجزت عنه قريش في دار الندوة …واستفقنا على قول شاعرنا الكبير نزار قباني ما دخل اليهود من حدودنا وإنما..تسربوا كالنمل من عيوبنا..*
هكذا قام هذا السلطان المزيف بأكبر خدمة لدويلة الكيان الغاصب بتدمير الأمة واشعال نار الفتن والقتل والدمار بعد ان كان العدوَّ لا يجرؤ على الاقتراب من بوابة فاطمة في جنوب لبنان ويريد أن ينسى سقوطه الاستراتيجي في قرية مارون الراس …وبعد أن تربَّع القردوغان على عرشه الامبراطوري مكتفيا بخصي الجيش الاتاتوركي وقطع دابر إخوته المنافسين في حركة الخدمة بعد ان قتل اباه الرمزي اربكان وأعضاده جميعا يحتضن اليوم الرئيس ال ص ه ي و ن ي في ظل رعب حقيقي من يقظة الدب الروسي واعادة رسم وجه جديد للعالم الأمريكي المتغطرس فهل هو دور ام هو تنسيق جديد متجدد تعاد فيه تلك الاساطير التي خدعت العرب والمسلمين جديد للسطان الحقير ؟