الجمعة 18 مارس 2022 الساعة الرابعة مساء
· في اطار ملتقى فنون المدينة تنظم دار الثقافة الوردانين تحت اشراف المندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير ندوة فكرية حول « صورة المدينة في الآداب و الفنون »
الجمعة 18 مارس 2022 الساعة الرابعة مساء .
الدكتور عبد العزيز شبيل : رئاسة الجلسة متحصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بمنوبة و
شغل عدة مناصب منها كمدير لمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والاديان … وله مشاركات مهمة في النشاط الثقافي والاعلامي منها انوار الافق – طوق الياسمين- مسار الفكر – حوار الحضارات …شغل عضو مؤسس ومشارك في ملتقي ادب التسعينات باذاعة المنستير من سنة 1990- 1979 له دراسات منشورة منها : – الفن الروائي عند غادة السمان – نظرية الأجناس الادبية منشورات النادي الادبي الثقافي بجدة. – مقال : مقولات الحكاية الادبية لتودوروف مجلة الفكر العالمي المعاصر – مقال في اللغة المجازية في النقد العربي القديم لعبد الفتاح كيليطو – مقال : معلقة امرئ القيس : قراءات جديدة الاوسمــــــــــة :* وسام الاستحقاق التربوي سنة 1993* الصنف الرابع من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة * الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة
الدكتور محمد عبازة : ( صورة المدينة في المسرح )استاذ تعليم عال متميز في اختصاص المسرح و فنون العرض… رئيس لجنة الدكتوراه بالمعهد العالي للمسرح ورئيس لجنة التأهيل في العلوم الثقافية..صدرت له الكتب التالية :مقاربات للمسرح التراثيتطور الفعل المسرحي بتونس من النشأة الى التأسيس تطور الفعل المسرحي بتونس من اللامركزية الى التجريبغمراسن جذور وأجنحة دراسة انتربولوجية في الثقافة الأمازيغيةمحاورات مع المسرح التونسي
الدكتور خليل قويعة : (صورة المدينة في الفن التشكيلي) خليل قويعة، كاتب أكاديمي وباحث وفنان تشكيلي تونسي وأستاذ الجماليات ونظريات الفن وسيميولوجيا الصورة بالمعهد العالي للفنون في جامعة صفاقس باحث في مخبر LARA في جامعة تولوز في فرنسا ورئيس تحرير مجلة «فنون» الصادرة عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية صدر له من الكتب – «تشكيل الرؤية»، و«عمارة الرؤية»،- و«بنية الذائقة وسلطة النموذ ج »-«العمل الفني وتحولاته بين النظر والنظرية،محاولة في إنشائية النظر» -«مسار التحديث في الفنون التشكيلية، من الأرسومةإلى اللوحة. » فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الفنون والدراسات النقدية عام 2021 عن كتابه «مسار التحديث في الفنون التشكيليةمن الأرسومة إلى اللوحة». أشرف على إصدار بعض الكتب الفنية العلمية في «بيت الحكمة» في قرطاج، وساهم في تحرير الموسوعة التونسية. حاز كتابة«بنية الذائقة وسلطة النموذج»على جائزة النقد الفني بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة
الدكتور منصف الوهايبي : ( صورة المدينة في الشعر والرواية )متحصل على الدكتوراه عن أطروحة الجسد المرئي والجسد المتخيل في شعر ادونيس وشهادة دكتوراه الدولة في موضوع » صناعة الشعر أبي تمام ومكوناتها في قراءة القدامي وفي النص الشعري يعمل أستاذا محاضرا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة وهو عضو في المجمع التونسي للعلوم والآداب بيت الحكمة . قام في سنة 1996 بكتاب وتأليف سيناريو الفيلم الوثائقي » يا بلدا يشبهني » وشارك في كتابة سيناريو فيلم » في انتظار ابن رشد » عمل على ترجمة الشعر للعربية بالاشتراك مع محمد الغزي ديوان » تحت برج الدلو » للسويدي » اوستون شوستراند » ترجت قصائد مختارة من دواوينه الى عديد لغات الفرنسية الانقليزية الاسبانية … الجوائز:- جائزة البنك التونسي أبو القاسم الشابي للشعر عن ديوان «ميتافيزيقا»، 1999- جائزة الكومار الذهبي عن رواية «عشيقة آدم،»2012- جائزة شاعر عكاظ 2014 – جائزة أفضل ديوان ،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري, عن ديوان «ديوان الوهايبي»، 2014- جائزة لجنة التحكيم: جائزة المتوسّط للشعر: نيكوس غاتسوس