8 mars « L’Etat n’a pas lésé la femme et pour l’égalité successorale mouch waqtou » (ce n’est pas le moment)

Voilà ce que nous dit, entre autres, Mme la Ministre de la femme…, à l’occasion de la journée internationale des droit des femmes, sur les ondes de Mosaïque :

Fuyant la question sur sa position devant celle de KS sur l’égalité successorale, qu’il tranche en se référant au texte coranique «clair», elle use de la politique des chiffres et plonge dans l’énumération des acquis et réalisations en faveur des femmes me rappelant, douloureusement, une dépêche TAP de l’avant 14, un de ces 7 novembre:

Elle va jusqu’à affirmer, et tout à fait à l’aise, que L’Etat n’a jamais lésé les femmes, appuyant ses certitudes par le « solide » alibi «Je suis chercheuse en sociologie» ;

A propos de L’égalité successorale, elle y va pour « ce n’est pas le moment ». C’est culturel, dit-elle –tiens donc !- Et il faudra d’abord mener des enquêtes, des études, des recherches…Elle n’est, donc, pas au courant de ce qui a été fait dans ce sens! ;…et la question de « la propriété de la terre n’a rien à voir avec celle de l’héritage ». Elle en est, encore là !

Quant aux femmes victimes de violences orientées par le Ministère vers les Associations dont, essentiellement, l’ATFD, Mme la Ministre n’est «pas au courant». Elle en est même surprise ! «c’est bien le contraire qui arrive» nous dit-elle. Pour preuve il lui est « arrivé de tout laisser tomber pour être à disposition et ne lâcher l’affaire qu’une fois la solution trouvée»

Tjrs à propos de la violence Mme la Ministre nous apprend que ce ne sont pas, uniquement, les femmes qui sont concernées. Ah bon! Elle nous rappelle, au cas où nous ne le saurions pas qu’il y a des hommes, aussi, qui sont «dominés» et que la violence touche toutes les catégories sociales. Si si !.

Et si les femmes n’ont pas recours à la justice c’est parce qu’elles sont marginalisées ou dépendantes, économiquement, de l’homme

Etc..

Encore du boulot les « filles »