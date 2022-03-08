·

في إطار دراسة الظاهرة الدينية نظمت جمعية إنارة

جمعية إنارة Association Inara

ندوة بحثية أثثها جملة من الدكاترة و كانت لي مداخلة بعنوان » نقد مسار التحديث في المنطقة » من خلال مقاربة منطقية تقوم على القطع مع التراث و قبول الحداثة كاملة دون تجزءة أو تقطيع.

مقاربتي كانت من خلال كتابي الأخير أحاديث الكافرين يتكون الكتاب من 6 أبواب أنتقل فيها من نقد التراث إلى نقد العقل العربي الإسلامي و هنا اتفق مع جورج طرابشي في نقده للجابري في كتابه «وحدة العقل العربي الإسلامي» وفق منهجية سردية منطقية تقوم على طرح السؤال و تترك المجال للقارء كي يبحث عن الإجابة.

دراسة التراث العربي الإسلامي، منذ حوالي قرن ونصف، قضية ملحة، وشاغلا معرفيا للمثقفين العرب المهتمين بالتنوير.

المشاريع الأبرز ظهرت منذ بداية السبعينيات مع د. محمد الجابري، ود. حسين مروة، ود. حسن حنفي.

ولعل المشروع الأكثر شهرة بين هذه المشاريع هو مشروع د. محمد عابد الجابري المعنون «نقد العقل العربي» ولم يضف صفة الإسلامي.

هذا المشروع نتج عنه، مشروع آخر ناقد ومراجع لهذا المشروع، وهو مشروع جورج طرابيشي المعنون «نقد نقد العقل العربي».

وبغض النظر عن الانتماء الديني من عدمه (إذ إن د. محمد عابد الجابري ينتمي إلى أصول إسلامية، ، وأن جورج طرابيشي ينتمي إلى أصول مسيحية مشرقية) فإن معيار تناول هذه القضايا هو علاقتها بالعلم، وليس بالدين، حتى لو كانت تتناول مسائل دينية.

الأسئلة التي أطرحها في كتاب الأحاديث تثبت مقولة استقالة العقل في الإسلام و تؤكد ضرورة مراجعة المنظومة الدينية التي بني عليها الإسلام و هدمها و اعادة التأسيس وفق منطق عقلي حديث يعلي من شأن العلم و الحرية و ربما يحيلك الكتاب الى التساؤل هل إن الدين حق أم هو مجموعة من الأفكار الباطلة والخرافات التي مصدرها النهائي لا يعدو أن يكون التفكير بالتمني ليس إلاّ؟

وهذا الجدل طرحه الفيلسوف الأمريكي ولتر ستايس في كتابه “الدين والعقل الحديث” حيث يستعرض ستيس صورة العالم في العصر الحديث ،فهو يراه مستعرا بالصراع بين العلم والدين ، والإنسان حائر بين معتقداته التي تمنحه الاستقرار وبين المكتشفات العلمية التي تزلزل تلك القناعات فقد ظهرت المكتشفات العلمية في القرن السابع عشر فكان القرن الثامن عشر هو قرن الشك الديني ومولد العقل الحديث

ويتحدث المؤلف عن التغيرات التي أحدثها العلم في العقل الحديث ، فبعد اختراع التلسكوب ورؤية النجوم التي اثبت أنها مثل الأرض ،وأنها تتكون من مواد خشنة ، وليست مادة أثيرية لقربها من الإله كما كانوا يزعمون ، وبعد أن استمع العالم إلى قول نيوتن بأن الكون آلة محكمة الهندسة ومهندسها هو الله ، جاء “لابلاس” الذي يروى أن نابليون قال له ” انا اعرف يا مسيو لابلاس انك الفت كتابا عظيما عن نظام الكون لكنك لم تذكر الخالق ” فرد لابلاس قائلا “لست بحاجة إلى هذه الفرضية ”

وأصبح من الجلي أن نزعة شكية كبيرة قد أعقبت نشأة العلم تلك ، فكان ملك انكلترا في القرن الثامن عشر جرج الثالث يشكو من أن نصف الأساقفة ملاحدة !!

وامعانا في « تقديس الجهل » ظهرت حركات اسلامية كداعش وأخواتها تعادت الغزو و السّبي والعبوديّة، معتمدين على النص القرأني و سيرة محمد و أصحابه التي يلاحظ فيها تكثيف لصورة الغازي المنتصر.ويحاول التيار الحداثي الليبرالي الاسلامي معالجة ظاهرة التطرف لدى فئات من المسلمين بالإدعاء أن المتطرفين قد أخرجوا النصوص عن سياقها كما أنّهم يحمّلون قوى أجنبيّة مسؤوليّة ما يجري، دون أن يكلّفوا أنفسهم البحث عن المصادر التي تنهل منها هذه الحركات فكرها العقيم. و معروف أنّ الثّقافة التي تحكم عقولنا في المنطقة تقوم على الاتّكاليّة والتّبريريّة، وتحميل هزائمنا واحباطاتنا إلى الغير، في محاولة منّا لتبرئة أنفسنا ما أخطائنا وخطايانا.و هذا ما يكرس تعطيل العقل ما يبعدنا عن قراءة الواقع قراءة نقدية موضوعية سليمة تقودنا نحو فكر إصلاحي مستنير قادر على التغيير.

يدافع الحداثيون في المنطقة عن الإسلام المعدّل جينيا و يرون أنه الحل لرفع الوصم الذي لحق الإسلام كدين محرض على العنف و القتل بينما ظلت قراءاتهم نخبوية في ظل تصاعد و تزايد انصار الإسلام الغير معدل جنيا ذلك أن النصوص الأصلية المعترف بشرعيتها في الإسلام تتضمن أفكارا تدفع إلى التطرّّف والقتال والحرب.و لا يوجد شك في أن الإعتقاد الإسلامي السائد اليوم في معظم المجتمعات الإسلامية، والعربية منها بشكل خاص، ينزع إلى التركيز على الجانب العنفي في العقيدة، وإلى القبول السهل بالعنف والتسامح معه ومع ممارسيه أحيانا كثيرة، سواء في العلاقات بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين من يختلف معهم كذلك اللجوء المفرط، الفردي والجماعي، إلى العنف يشكل اليوم أحد سمات سلوك المسلمين أو تيارات ومذاهب وتنظيمات إسلامية كثيرة عاملة في الحقل السياسي، المحلي والعالمي.

الأسلام يعيش أزمة هوية و ماهية عميقة و هذا ما يجب أن نعترف به . لقد بات الإسلام اليوم مشكلة تهدد السلم العالمي .حتى الاعتقاد الإسلامي الشعبي ، أو النسخة الحديثة الأكثر انتشارا منه، والتي عمل عليها مصلحون كثر في جميع مناطق العالم الإسلامي، من دون توقف منذ أكثر من قرن ونصف،تستوجب المراجعة لأنها أثبتت فشلها.

المتن الأوسع من المسلمين اليوم يرفضون الجرائم الإرهابية الإسلامية، ويُدينون ممارساتها، ولا يرون أنها تمثل دينهم. في الوقت نفسه، يساوي هؤلاء بين الذبح ونشر الرسومات الكاركاتوية ، عبرَ تبني معيارٍ أخلاقي استثنائيٍّ ومنفصلٍ عن معايير العالم الأخلاقية السائدة. أرى أن «أزمة الإسلام» التي حريٌّ بالحداثيين أن يناقشوها ليست تصرفات المتطرفين الإرهابية، بل تصرفات المتن الأوسع من المسلمين الذين يشكلون أغلبيةً في المجتمعات المسلمة اليوم. المشكلة التي أودُّ أن أناقشها، وأرى أن الكُتَّاب أغفلوها، هي مشكلة الأكثرية المسلمة اليوم، وليس فقط الأقلية المتطرفة المجرمة.فالمتطرف يقتل و المسلم البسيط يدين ثم ينتقل الى البحث عن التبريرات و تبرءة الإسلام

من الصعب على المسلم العادي اليوم أن يميز الصحيح من الخاطئ ، لكثرة ما ظهر من تأويلاتٍ وتفاسير متضاربة، همشّت النص الأول نفسه، وشوشت عليه،حتى بات كل مسلم يصوغ إسلامه، حسب رغبته ومصالحه.

ليس معظمُ المسلمين ارهابيون اليوم، ولكنّهم متصالحون مع الإرهاب الإسلامي ويلتمسون لها الأعذار إلى حدٍّ كبير، ويساوون بينه وبين تصرفاتٍ أخرى لا مجال للمقارنة بينها (المساواة بين القتل وازدراء الدين مثالٌ ساطع على هذا). يُبدي المسلمون انتقائيةً فجةً في ما يستشعر حساسياتهم، وناهيك عن الحنين لماضي الإسلام الامبريالي والسعى إلى إعادة بناء سرديّته.

كتاب أحاديث الكافرين جاء لتمحيص أزمة التحديث في المنطقة و تعرية الأقنعة التي يحاول الحداثيين تلبيسها للأسلام كان للثورة الفرنسيّة أثرها في الفكر العربي الإسلاميّ، وألهمت كثيرا من المفكرين بالدعوة إلى الحرية والمساواة وتطبيق القوانين. ولكنّ تلك الدعوات ظلّت في حاجة إلى ارتباط بالمرجعيّة التراثيّة وتأشيرة عبور تنزع عنها ثوبها الاستعماريّ المدان في اللاوعي الجمعي بحكم الوجه الاستعماري للمنظومة الغربيّة. وبدأت تظهر للقيم الغربيّة الوافدة أقنعة إسلاميّة، فانقلبت الدّيمقراطيّة شورى، وأضحى أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين أهل حلّ وعقد وصار للمسلمين دستور نبويّ في المدينة يضارع الدساتير التي ظهرت في أوروبا، وقامت عليها المنظومة القانونيّة. ولعلّ من أبلغ الشواهد على هذا الانفصام الذي حكم وعي كثير من المفكرين زمن انبهارهم بما أنجره الغرب وخوفهم على المنظومة الدينيّة التي مثّلت القوة الرمزيّة والأبوّة الروحيّة التي لم يتمكنوا من التخلي عنها موقف « عبد الرحمان عزّام » الذي اعتبر أنّ النبيّ محمّد هو من وضع أسس دولة ديمقراطيّة في المدينة،

إن سبب فشل محاولات الإصلاح في الفكر الإسلامي أن المفكرين اتخذوا من التراث قناعا لقبول الحداثة، وكانوا بذلك ميالين إلى المزج بين نظم جاهزة مستوردة من الغرب و تراث بالي انتهى دون رجعة، ليركبوا صورا مشوّهة لمشروع نهضة هجينة لا إبداع فيها.

من هنا قامت دعوة ثورية تنويرية للقطع نهائيا مع الدين و التراث و الإتجاه نحو التحديث الشامل و الاتجاه نحو التجديد بدلا من إجترار أفكار ماضوية لم تأتي أكلها.

دعوات العقلنة في المنطقة تمتد الى بداية الاسلام مع ابن الرواندي و الجعد بن درهم وصولا الى العالم المصري اسماعيل ادهم الدي كتب كتاب لمادا أنا ملحد وصولا الى عبدالله القصيمي الدي طالما أنكاره و لم نعترف بوجوده

ثار القصيمي على الفقهاء و الكهنة على السلطة الأبوية السياسية و الدينية ثار على الأنبياء و على الإله كتب العرب ظاهرة صوتية و كتب صحراء بلا أبعاد و كتب هذا الكون ما ضميره و أنتهى الى محكمة الإله في كتابه الكون يحاكم الإله و سيرا على درب هؤلاء المغيبين كتبت أحاديث الكافرين لأميط اللثم عن الثقافة الاسلامية المزيفة و ادعاءات الأنتماء التماهي بين الاسلام و العلم و الإعجاز القرآني الذي يعد مجرد كذب موجه للسيطرة على عقل القطيع.

ربما أن الأوان أن نفسح المجال للخطاب اللاديني كي يؤسس لنهج إصلاحي جديد في المنطقة قائم على الإعلاء من شأن العقل و تقديس الحرية و الايمان بالمساواة التامة بين المواطنين و حقهم في العدالة و الكرامة بدلا من انتظار حياة أخرى في عالم موازي قد لا يوجد بعد الموت.

خالص الشكر لرئيس جمعية إنارة اللادينية Nidhal Gharsi و الباحثة

قدس البراهمي و الدكتورة Zeineb Toujani

شكر خاص للفريق التقني