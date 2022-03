Bennabi, le politique: Par Abderrahman Benamara

Paris le 4 mars 2022

Le terme politique accolé à Bennabi peut paraître paradoxal tant ce dernier est présenté comme un intellectuel la méprisant . D’ailleurs, il avait intitulé une introduction à la préface d’un livre de « fiqh » d’un intellectuel saoudien le PAS , Parti Apolitique social . . Bennabi nous explique que ce titre est une sorte d’ « antidote à la saturation politique ou « boulitique » qui régnait dans les esprits » depuis l’échec du Congrès musulman en 1936. Alors quelle relation peut-il avoir avec la politique?

Pour Bennabi, il faut » en matière politique, juger d’après un critère pascalien et non d’après un critère cartésien ». Le principe moral devant l’emporter sur la rationalité, l’humain sur le froid calcul, le long terme sur le court terme. Son attitude relève surtout de la métapolitique. Le préfixe méta a une signification de position assez floue en grec ancien. Son acception « après » ou « au-delà » viendrait de l’interprétation faite après que le dernier directeur du Lycée, Andronicos de Rhodes (premier siècle avant J.C) eût réuni certains travaux d’Aristote « après » ceux réunis dans la Physique, donnant ainsi comme titre de méta physique que les commentateurs transformeront en Métaphysique. Les philosophes arabes, fins connaisseurs du Stagirite, ont donné à cet ouvrage le titre de « mā baCd ațțabīCa » (ce qui est derrière la physique ou plus exactement ce qui est caché, ce qui est à la source de la Nature). Il semble que la traduction arabe rend mieux la signification de ce qui allait devenir la métaphysique. Par analogie, la métapolitique peut-être rendue par le sous-sol de la politique, l’esprit qui en est la source.

Le philosophe italien Roberto Esposito nous éclaire davantage en s’interrogeant sur cette notion:

» Mais que doit-on entendre maintenant par « métapolitique» et quel est le rapport de celle-ci avec ce que nous avons défini comme « l’essence » de la politique ? Ce terme a été forgé à la fin du XVIIIe siècle par l’historien allemand August Ludwig von Schlözer . Il a ensuite été repris, avec des significations hétérogènes, par des auteurs tels que De Maistre, Comte, Dilthey – jusqu’à ce que Manfred Riedel en fournisse une formulation plus précise. Celui-ci entend par « métapolitique » « la présence inconsciente de présupposés métaphysiques à l’intérieur des conceptions politiques »

Pour Bennabi ces présupposé métaphysique sont islamiques : l’honorifica conféré par Dieu à l’Homme et sa responsabilité sur terre. Ainsi l’Homme est tenu de prendre en main sa destinée individuelle et collective.

Mais il ne va pas faire sienne la définition de Manfred Riedel et aura un avis opposé car sa démarche ne vise aucune conception politique particulière mais il a le souci d’attribuer un contenu positif, une efficacité à la politique. Bennabi avait une conscience aigüe du caractère politique de son projet intellectuel. C’est ainsi qu’il évoque une initiative du docteur Khaldi qui connaissait parfaitement cet aspect, il écrit :

« Au courant du but politique de mon travail qui, justement, n’avait aucune « apparence politique »… » . Il sentait en lui une irrésistible force qui le poussait à entrevoir une véritable révolution de la psychologie musulmane pour rendre apte le post-almohadien à devenir maître de son destin. Et y associait, tout au moins à ses débuts, son ami Hamouda Ben Saï : « … tant je voyais chez lui d’innocence, de bonté, de loyauté et de culture, mais, en moi, plus de dureté, plus de perspicacité pratique. Je voyais dans cet ensemble de qualité un tout capable de faire une révolution spirituelle, intellectuelle et politique. »

Il dénonça avec férocité l’idée que se faisait de la politique une partie de l’élite musulmane, dans l’Algérie colonisée, qui n’était qu’un jeu électoraliste vain.

Cette situation était due et à la colonisabilité où :« Les jeunes d’avant la Première Guerre mondiale n’avaient plus que le souci de s’installer le mieux possible dans l’ordre colonial ».

Ainsi qu’à la colonisation où:

« Les intellectomanes que le colonialisme a lâchés dans le Souk idéologique algérien et qui monopolisent grâce à lui les moyens d’expression ont faussé les idées les plus élémentaires. »

Il forge le néologisme d’« intellectomane » pourfustiger les faux intellectuels produits par l’école française qui se gargarisaient plus de mots qu’ils ne se souciaient de construire une lucide réflexion sur leur société

Il utilisera le mot du charabia franc-arabe « boulitique », mot qui dénotait l’engouement de cette nouvelle panacée algérienne, pour condamner l’infantilisation du peuple algérien, après l’idole maraboutique, l’heure de l’idole « boulitique » était arrivée :

« Ce qui m’a toujours choqué c’est la « boulitique » cette chose qui se dit, se répète, mais qui ne se fait jamais pour la bonne raison que n’ayant pas de doctrine, elle ne pose jamais le problème des moyens. »

Il démarque nettement la politique de la « boulitqiue » :

« La politique n’étant pas ce qui se dit mais ce qui se fait. »

Il fait une différence entre le politicien et l’homme politique :

« Quant au problème de la culture, un politicien algérien ne pouvait pas encore comprendre que ce soit la base même de la politique. »

Il comprenait fort bien que l’Algérie était loin de ce qui pouvait se dire politique.

La diatribe contre la « boulitique » a engendré pas mal de confusions. Certains allant même jusqu’à écrire que Bennabi prônait une forme de laïcité, entendue comme séparation de la politique et de la religion oublieux qu’au départ, le législateur français qui avait utilisé ce terme l’avait défini comme la séparation des Eglises et de l’Etat ce qui, il faut le convenir, est tout à fait autre chose. Les Eglises (en 1905, à la promulgation de la loi, les Eglises étaient l’Eglise catholique, les Eglises protestantes et le Consistoire israélite étaient assimilés à une église) et l’Etat sont des institutions et l’Assemblée nationale française a décidé de couper tout lien entre eux, hormis celui qui relève de l’ordre public ou de la conservation du patrimoine religieux.

Cette notion de séparation de la politique et de la religion provenait de la confusion entretenue par ses partisans et ses adversaires. Les premiers ne savaient ce qu’est la politique, cet intérêt pour la chose publique, de la polis, la cité où toutes les idées et leurs doctrines peuvent s’exprimer pour la cohésion de tout l’ensemble. Les seconds confondaient l’impératif moral, les prescriptions religieuses et le mouvement caritatif avec les problèmes sociaux. Ils avaient de qui tenir, de ce « nationalisme de tréteaux dans lequel il n’y avait aucune préoccupation sociale. »

Toute sa vie, Bennabi fut l’ennemi acharné de tout activisme quel que soit sa nature. Par activisme, il entendait l’action pour l’action sans préoccupation de la réflexion et avec une volonté constante, qui dure à ce jour, de refuser d’étudier nos faiblesses et nos tares, en un mot notre colonisabilité. Nous payons actuellement le prix fort de cette attitude qui a même cru que certains succès l’ont été par leur action alors que ce sont le résultat de conditions extérieures.

Ce sont les deux guerres mondiales qui ont créé les conditions de la disparition des occupations territoriales du colonialisme et non l’activisme des partis nationalistes et des guerres de libération. Ces dernières avec tout leur héroïsme qui ne peut être contesté ont permis néanmoins de porter l’estocade finale.

Nous comprenons qu’il ne s’est jamais senti proche des partis nationalistes algériens qui lui ont été hostiles dès la parution de son premier livre sur les « problèmes de la civilisation ». Cette attitude ne fut pas seulement forgée par sa réflexion mais aussi par sa connaissance du personnel politique algérien :

« …depuis environ 1932 (puisque j’en parlais à mes frères Ben Saï), [nous savions] à quoi servaient les partis « nationalistes » dans le calcul administratif qui, en faisant tout pour donner aux masses populaires une direction démagogique, avait jugé que c’était le seul moyen de les soustraire à une direction technique qui pouvait surgir de l’intelligence algérienne »

Bennabi a connu très tôt celui qui allait devenir le père fondateur du nationalisme algérien organisé, Messali Hadj. Ce fut en 1932 à Paris où ils résidaient. Ce dernier n’était pas encore véritablement connu à part de quelques dizaines d’ouvriers algériens. Mais très rapidement, il juge sévèrement le personnage : » Messali, innocent ou coupable, fut la meilleure peau de banane que le colonialisme pouvait jeter sous les pieds du peuple algérien afin de le faire glisser hors de sa voie. »

Dans l’analyse bennabienne, le peuple algérien avait commencé sa transformation sociale sous l’égide de l’Association des Oulémas depuis 1925 avec une conscience aigüe des devoirs et de ne compter que sur soi-même. Le peuple algérien était sur la voie de récupérer sa conscience collective. Le mouvement nationaliste, cornaqué par la gauche française, s’était donné pour mission de ne revendiquer, pacifiquement ou violemment, que des droits au colonialisme. Une réflexion de Bennabi sur la genèse du mouvement messaliste en dit long sur ce qu’il appellera la lutte idéologique : » Le mouvement nationaliste algérien naîtra là, au siège de l’Ordre français de la Franc-Maçonnerie. Maintenant que les évènements m’ont appris un peu à réfléchir, je dois dire que ça me laisse rêveur. » L’autre pôle du patriotisme algérien, la Fédération des Elus du Constantinois, qui comprenait la majeure partie de l’élite algérienne, dont le chef, le docteur Bendjelloun, avait eu son heure de gloire dans les années 1934-1935 au point de représenter l’Algérie entière. L’Islah sur lequel Bennabi fondait de grands espoirs allait succomber à la facilité tant redoutée : « Le nationalisme algérien prenait ainsi sa préfiguration historique avec une aile ouvriériste prête à s’embourgeoiser à Paris et s’accoquiner avec une partie de la gauche française, et une aile bourgeoise prête à s’encanailler avec le colonialisme. L’Islah essayait de frayer son chemin entre les deux sans se douter qu’il devra remettre un jour sa démission morale à l’aile bourgeoise, et qu’il sera finalement pulvérisé par l’aile ouvriériste. »

Notre penseur savait aussi reconnaître et louer, même si elle fut rarissime, l’action politique.

En janvier 1936, le Cheikh Abdelhamid Ben Badis lança un appel, dans son journal Ech-Chihab, pour la constitution d’un Congrès Musulman Algérien, regroupant toutes les tendances actives en Algérie, Les Ulémas, La Fédération des Elus du Constantinois, la SFIO et « la région algérienne » du PCF, qui voit le jour à Alger le 7 juin 1936 , Bennabi salua cette unité comme » la seule œuvre politique qui ait vu le jour en Algérie depuis qu’il y avait une « boulitique » algérienne ». Il imputera l’échec du Congrès aux « Ulémas [qui] portaient en eux un complexe d’infériorité vis-à-vis des intelectomanes politiciens qu’ils jugeaient comme leurs protecteurs. » en abandonnant l’idée islahiste de redressement moral du peuple algérien en confiant la direction du Congrès au docteur Bendjelloul sous le prétexte de sa maîtrise de la langue française.

A son retour dans l’Algérie indépendante, Bennabi s’interroge si les conditions qui avaient conduit à la colonisations avaient-ils disparu ? :

» Aujourd’hui, en effet, nous avons cessé d’être colonisés. Mais avons-nous cessé pour autant d’être colonisables? (…) Et je dois dire que les années passées en Orient n’ont fait que renforcer dans mon esprit la notion de colonisabilité… »

Prenons les deux pays musulmans où Bennabi avait à vécu, l’Algérie et l’Egypte, et examinons où les a menés la politique que ces pays ont suivi depuis leur indépendance.

Actuellement, l’Egypte a livré son destin aux USA et à Israël et l’Algérie s’enfonce dans une impasse due à une crise multiforme que ni la violence ni les manipulations n’ont pu masquer et le désintérêt total de la chose publique est symbolisé par la désaffection totale lors des élections depuis 1962 si on excepte la courte parenthèse entre 1989 et 1991.

Les nouvelles donnes de la révolution égyptienne du 23 juillet 1952 et de la révolution algérienne du premier novembre 1954 que Bennabi ne pouvait qu’encourager et soutenir ne se sont pas transformées en une véritable politique civilisationnelle à même d’engager une dynamique sociale irréversible.

Les dirigeants égyptiens et algériens n’ont pu faire illusion qu’au début de leur arrivée au pouvoir car ils représentaient un mieux par rapport au passé, à la gabegie des pachas en Egypte, à la folle course au pouvoir peu avant l’indépendance algérienne puis à l’improvisation pseudo révolutionnaire post indépendance.

Très rapidement leur projet s’est retrouvé dans l’impasse car issu d’un puéril suivisme, d’un prêt à penser fait d’un mélange, de l’Etat-Nation occidental et de socialisme soviétique dans un premier temps, et dans un second temps d’un libéralisme prédateur, le tout ancré dans un autoritarisme stérilisateur.

Leur échec s’est transformé en une pénible fuite en avant masquée par un arrogant droit de mauvaise gouvernance et d’irresponsabilité politique en refusant de rendre compte à qui que ce soit débouchant ainsi sur une perte de confiance totale des gouvernés envers les gouvernants.

Pour souligner l’incontournable nécessité de cette confiance, Bennabi nous livre l’« édifiant dialogue » entre Confucius et un de ses disciples.

« La politique doit assurer trois choses : le pain à suffisance à chacun, suffisamment d’équipement militaire et à tous suffisamment de confiance en leurs gouvernants » répond Confucius à son disciple qui l’interroge sur le pouvoir.

« Et s’il est nécessaire de nous dispenser de l’une de ces trois choses, laquelle sacrifions-nous ? » interroge le disciple.

« L’équipement militaire » répond le Maître.

« « S’il était nécessaire de nous passer encore de l’une des deux dernières, laquelle devrons-nous sacrifier ? » interroge à nouveau le disciple.

« Dans ce cas il faut se passer de nourriture, car de tout temps la mort a accompagné le destin des hommes. Mais s’ils perdent confiance, il ne reste plus aucune base à l’Etat ».

Quelle attitude adopter face au désastre que nous connaissons dans les pays musulmans ?

Deux mots d’ordre risquent de nous mener vers des voies sans issues : ceux qui crient que la démocratie règlera tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés et ceux qui affirment que l’islam est la solution.

L’islam est la solution amène à penser que la recette est déjà trouvée et il ne suffit qu’à l’appliquer. Ce slogan nous dispense ainsi de tout effort, de toute réflexion.

Or l’islam dans son action temporelle est la voie qu’on réinvente à chaque étape de la vie d’une société grâce à l’effort, l’ijtihad, éclairé par la compréhension profonde des préceptes coraniques.

Bennabi a mis en garde contre le syllogisme dangereux consistant à penser puisque l’islam est parfait alors le musulman et la société islamique le sont aussi

C’était aussi ne voir dans l’islam que l’aspect proprement religieux et occulter totalement son pouvoir de transformation sociétale. La conséquence de cet état d’esprit est le moralisme desséchant et l’ignorance totale des problèmes sociaux avec pour conséquence l’échec à imaginer un modèle islamique efficient.

En revanche à ceux qui affirment que la démocratie est la solution, celle-ci est un mode opératoire qui permet une confrontation des idées politiques et la conduite pacifique des affaires du pays, à condition qu’elle soit accompagnée par un esprit démocratique présent dans toutes les couches de la population.

Les constitutions dans les pays musulmans sont toutes démocratiques mais sur le papier seulement. En Algérie, on a pu faire élire un président qui avait un grave handicap l’empêchant de réfléchir et de travailler et ceci sans aucun problème. Dans le seul pays arabe où l’expérience démocratique avait cours, nous avons vu un président, élu sans aucune fraude, devenir un autocrate réunissant entre ses mais tous les pouvoirs sans qu’aucune institution ne puisse lui barrer la route.

Bennabi montre que l’esprit démocratique découle d’un processus de démocratisation qu’une culture supérieure est à même de promouvoir et que dans le monde musulman seul l’islam est en mesure de le réaliser.

Or la démocratie dans sa meilleure expression est certes, après les malheureuses expériences qu’ont connues nos pays, un bien nécessaire mais loin d’être suffisant. Les attentes des populations sont énormes dans les domaines économiques et sociaux, les autocrates ont joué sur cette situation en proposant un contrat social implicite : le bien-être économique et la stabilité politique contre l’asservissement des populations. C’est l’incapacité des régimes autoritaires à tenir ce deal qui a conduit à leur faillite qui fut à l’origine des révolutions populaires.

Par ailleurs, il n’est pas dit que le développement économique soit garant de la pérennité de régimes car il doit aussi s’accompagner de justice sociale et de développement humain qui présuppose que le peuple soit maître de son destin.

La démocratie sans dynamique sociale serait un leurre promettant de sombres lendemains:

« Quand une politique est conçue suivant le principe de facilité, elle séduit autour de cette propension des foules de personnes animées de bonnes intentions et qui évaluent les choses selon les facilités du moment et non suivant les difficultés de l’avenir » Devant la banqueroute des politiques suivies jusqu’à ce jour, quel alternative pour sortir de l’ornière?

Les deux faces du post-almohadien agissant : le salafiste tourné exclusivement vers un passé mythique et le moderniste, fasciné par un Occident en panne, sont toutes les deux « la proie du mythe de la chose facile et l’illusion des solutions stockées ». Au moment où Bennabi écrivait son article sur la crise du monde musulman, le terme islamiste venait de sortir des laboratoires de la lutte idéologique afin de permettre la stigmatisation future de tous ceux qui mettraient leur vision islamique au milieu de leurs préoccupations intellectuelles, sociales, politiques ou économiques. Il mettra en garde contre cette étiquette en la qualifiant comme catégorisation erronée du champ islamique, la nommant mouvements dits islamistes.

« …les mouvements dits islamistes qui ont choisi la sphère politique comme champ d’action, même si au fond, ils symbolisent une certaine prise de conscience, (…) ne vont pas à l’essentiel, en entretenant l’illusion. Ce que je nomme essentiel se traduit par cette capacité historique capable d’opérer la synthèse entre le passé, le présent et le futur. »

Il qualifiera leurs leaders, en revenant à une stricte terminologie islamique, de nouveaux marabouts de l’islam.

Ni ces mouvements ni le discours islamique en général ne sont porteurs de projet de société car ils sont, au fond, la continuation de l’ancien enseignement islamique qui n’était soucieux que de préserver l’identité musulmane des assauts de la culture occidentale. Ce repli identitaire, qui avait ses raisons lors de l’occupation étrangère, a permis de sauvegarder l’essentiel, la foi du musulman lui donnant la possibilité de devenir une « vérité travaillante » lorsque les circonstances le permettront, mais devient contreproductif dans la phase de construction sociale.

Bennabi résume sa vision de la politique qu’il oppose à « boulitique » qui n’est qu’émotive ou émotionnelle alors que la première est rationnelle. La politique « prêche le sens du devoir en même temps que celui du droit » alors que la boulitqiue ne réclame que des droits. La politique est une intériorisation, une réflexion sur la manière de servir le peuple » alors que la boulitqiue est une extériorisation, qu’une somme de hurlements, de gesticulations pour se servir du peuple. »

Abderrahman Benamara

Paris, le 4 mars 2022