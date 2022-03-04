Poster un commentaire

1937أحداث 4و 5مارس

Publié par Candide le 4 mars 2022 dans Chroniques

Manara Tlijani

إنّ تاريخ الحركة العماليّة خُطَّ منذ بدايته بدماء الشهداء… إحياء الذكرى الخامسة والثمانون لملحمة 4 و5 مارس 1937 بمدينتي المتلوي والمظيلة والمشهورة بـ »أحداث المغازة »… يوم امتزجت وتلاقحت دماء الكادحين العُزّل في ساحة النضال بمواقع عملهم أثناء تنفيذهم اضرابا عن العمل انتفضوا فيه من أجل افتكاك الحقوق وتحقيق مطالبهم المشروعة فتجلت من خلاله وحدة عمال مناجم قفصة وتضامنهم في أرقى وأعظم مظاهرها وتشكّلاتها…

مع العلم انّ تلك الأحداث الملحمية كانت قد حدثت في زمن حكم الجبهة الشعبية في فرنسا (1936-1938) التي كانت ترفع آنذاك في بلدهم شعارات الدفاع عن حقوق العمال والنهوض بمطالبهم، أمّا في بلدنا فقد كانت القوى الاستعمارية تسعى للفتك بكل صوت حرّ يوجّه سلاح كلمته في وجهها.

وحتّى لا ننسى شهداءنا الذين لن يسقطوا من ذاكرتنا الوطنية… شهداء « المغازة » الذين ستظل أسماؤهم محفوظة في ورقات من أثير تاريخ الحركة النّقابية العمالية بتونس…

حصيلة شهداء 4 و5 مارس 1937:

22 شهيدا من بينهم 18 شهيدا من المتلوي و04 شهداء من المظيلة.

36 جريحا من بينهم 34 جريحا من المتلوي وجريحين من المظيلة.

48 معتقلا من بينهم 20 معتقلا من المتلوي و28 معتقلا من المظيلة.

Peut être une image de 5 personnes et texte
Permalien

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Gravatar
Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Annuler

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :