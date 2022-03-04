1937أحداث 4و 5مارس

إنّ تاريخ الحركة العماليّة خُطَّ منذ بدايته بدماء الشهداء… إحياء الذكرى الخامسة والثمانون لملحمة 4 و5 مارس 1937 بمدينتي المتلوي والمظيلة والمشهورة بـ »أحداث المغازة »… يوم امتزجت وتلاقحت دماء الكادحين العُزّل في ساحة النضال بمواقع عملهم أثناء تنفيذهم اضرابا عن العمل انتفضوا فيه من أجل افتكاك الحقوق وتحقيق مطالبهم المشروعة فتجلت من خلاله وحدة عمال مناجم قفصة وتضامنهم في أرقى وأعظم مظاهرها وتشكّلاتها…

مع العلم انّ تلك الأحداث الملحمية كانت قد حدثت في زمن حكم الجبهة الشعبية في فرنسا (1936-1938) التي كانت ترفع آنذاك في بلدهم شعارات الدفاع عن حقوق العمال والنهوض بمطالبهم، أمّا في بلدنا فقد كانت القوى الاستعمارية تسعى للفتك بكل صوت حرّ يوجّه سلاح كلمته في وجهها.

وحتّى لا ننسى شهداءنا الذين لن يسقطوا من ذاكرتنا الوطنية… شهداء « المغازة » الذين ستظل أسماؤهم محفوظة في ورقات من أثير تاريخ الحركة النّقابية العمالية بتونس…

حصيلة شهداء 4 و5 مارس 1937:

22 شهيدا من بينهم 18 شهيدا من المتلوي و04 شهداء من المظيلة.

36 جريحا من بينهم 34 جريحا من المتلوي وجريحين من المظيلة.

48 معتقلا من بينهم 20 معتقلا من المتلوي و28 معتقلا من المظيلة.