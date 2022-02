Le président al-Assad fait un appel téléphonique avec le président Poutine sur l’opération militaire russe pour protéger les civils dans le Donbass

Le président Bachar al-Assad a fait aujourd’hui un appel téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine.

L’appel téléphonique entre les deux présidents a porté sur la situation en Ukraine et l’opération militaire spéciale de la Russie pour protéger les civils dans le Donbass.

Le président al-Assad a imputé aux pays occidentaux la responsabilité du chaos et de l’effusion du sang du fait de leurs politiques visant à dominer les peuples, précisant que ces pays utilisent leurs mauvaises méthodes pour soutenir les terroristes en Syrie et les nazis en Ukraine et dans de différentes régions dans la monde.

Le président al-Assad a souligné que la Syrie se tient aux côtés de la Fédération de Russie, parce que la Russie a le droit de faire face à l’élargissement de l’OTAN qui est devenu une menace pour le monde entier et un outil pour réaliser les politiques irresponsables des pays occidentaux pour porter atteinte à la stabilité dans le monde.

Le président al-Assad a fait savoir que l’armée arabe syrienne et l’armée russe font face au même ennemi, en Syrie c’est l’extrémisme et en Ukraine c’est le nazisme.

De son côté, le président Poutine a affirmé que l’opération militaire spéciale dans le Donbass vise à la stabilisation et à la mise d’une fin à la souffrance de la population pendant les dernières huit années.

Le président Poutine a fait noter que son pays n’avait pris la décision de recourir à la force qu’après que les autorités ukrainiennes, soutenues par les Occidentaux, avaient annoncé leur non-respect des accords ratifiés par les parlements des deux pays, et après que les Républiques de Donetsk et de Lougansk avaient demandé de l’aide à la Russie.

La présidence de la République : La Syrie est prête à établir des relations avec les Républiques de Lougansk et Donetsk

La présidence de la République a affirmé que des Médias ont diffusé des rapports sur la reconnaissance de la Syrie des deux Républiques de Lougansk et Donetsk.

A ce propos, la présidence a indiqué que le président Bachar al-Assad, lors de la visite d’une délégation parlementaire russe le 21 décembre 2021 à Damas, présidée par Dmitry Sablin, et comprenant des représentants de la république de Donetsk, avait exprimé la disposition de la Syrie de reconnaître la Républiques de Donetsk, ajoutant que les deux pays se sont accordées d’établir des relations entre eux.

« Les positions de la République arabe syrienne partent de sa conviction que la crise ukrainienne a été créée par les pays occidentaux, dont les Etats-Unis, pour effriter les peuples et nuire à la sécurité nationale russe, et que l’affrontement des politiques occidentales est un intérêt commun de toutes les populations qui luttent contre l’hégémonie », a dit la République.

Elle a conclu en affirmant la disposition de la Syrie à œuvrer pour établir des relations avec les deux Républiques de Lougansk et Donetsk et pour les renforcer dans le cadre des intérêts communs et du respect mutuel.

