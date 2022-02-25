التوانسة في سورية: جالية التى لا تملك وطنا

** جالية لا تملك وطن **

هذه الرسالة تعد الثامنة من ضمن الرسائل التي بعث بها إلى الرئيس قيس سعيد . وفي كل مرة يقع التهميش والنسيان عمدا او تجاهلا . في كلا الحالتين خروج عن الواقع .

وفي بعض الرسائل هاجمته بحدة ، لان النسيان والتهميش ، وظلم موظفي سفارة المعبد الأزرق بدمشق تجاوزوا حدود الأخلاق والإنسانية .

نحن الجالية التونسية ، وانصب نفسي ناطقا باسمها ، على مدار عشر سنوات من حكم الأخوان الغنوشي .

لم يتركوا وسيلة واحدة لاذلالنا وتحقيرنا وتجويعنا ، الا واستعملوها معنا . فقط لاننا لم ولن ننخرط في مشروعهم الهدام والمدمر ضد الدولة الوطنية السورية وقائدها المقاوم (بشار الأسد ) وحده العنوان يلخص ما عانيناه من بطش وظلم المعبد الأزرق .

الرسائل السابقةالى سيادته . شرحت فيها معاناة الجالية بالتفاصيل المملة وادق التفاصيل التي مررنا بها ، على مدى عشر سنوات من عمر العورة العبرية . كل اصناف القهر والعذاب والتهميش والهرسلة والنكران . مورست علينا ، من قبل سفارة المعبد الأزرق بدمشق . من قناصل وموظفين.سخروا كل طاقاتهم أوقاتهم في سبيل خدمة إرهابي الغنوشي ، وكيفية إعادتهم إلى تونس بسلام .

الفضل في بقائنا احياء إلى حد هذه الساعة ، يعود إلى الدولة الوطنية السورية وقيادتها الحكيمة . التي حضنت الجالية واوتها واطعمتها وحرصت على بقائها ، ولم تفرق بينها وبين أبنائها ، ولم تعاملنا بالمثل . بالرغم من الاذاء والدمار الذي لحق بها من كلاب الغنوشي .

سيادة الرئيس

كان حري بك ان تشكر سورية على ما قدمت للجالية التونسية على مدى عشر سنوات، بعدما تخلت الدولة الام عنها . وان تعيد العلاقات مع سورية ، حال وصولك إلى قرطاج . لما فيه من مصلحة ونفع للشعبين الشقيقين .

انت تعمل جاهدا على تبيان الحقيقة ولا غير الحقيقة . و محاربة الفساد والمافيا والإرهاب . وان تعيد لتونس مكانتها وحضورها . كل ما تبحث عنه يبدأ من سورية وينتهي عندها . غير ذلك لمجال للوصول إلى الحقيقة ، لان اللغز والقطب المخفية تختزل في إعادة العلاقات مع سورية . لفكفكة الحواجز ، والأسئلة الحارقة التي عمقت الجراح بين البلدين الشقيقين .

سورية هي مفتاح حل كل الألغاز التي تبحث عنها .

سورية امتداد للأمن القومي التونسي، وعودة العلاقات معها توفر علينا جهدا كبيرا للوصول إلى حقيقة اخوان الشيطان ، واذرعهم الممتدة في الداخل والخارج . كل المتاريس التي اوجدتها النهضة ومشتقاتها ، للتعتيم عن من سفر وجند ومول وارسل وقاتل في سورية . تجده في سورية والارهابيين في سجونها . وعندما تصل الى حقيقة النهضة ، سوف تعبر بتونس بسلام .

سيادة الرئيس .

هل تعلم ان اغلبية جاليتك لا تملك جوازات سفر، بسبب الغلاء المشط لرسوم الجوازات، وبالكاد يؤمنون رغيف الخبز .

هل تعلم . ان من تداولوا على قنصلية تونس بدمشق ، هم إتباع المعبد الأزرق بعد إقصاء الشرفاء .

هل تعلم . ان مساعدات الجالية ومنح الطلاب الجامعيين تذهب إلى الإرهابيين .

هل تعلم . بوجود عميل ,,,,, بالقنصلية هو من يسير شؤونها معتمد من قبل الغنوشي ( يوسف المغربي )

هل تعلم . ان من تعاقبوا على امن السفارة من 2014 هم من الأمن الموازي .

هل تعلم . ان لك جالية لا تعرف موطنها الا على الورق . وهل وهل وهل . إلى متى هذا التهميش والإقصاء سيتواصل .

سيادة الرئيس .

مخاطبك محمد الصالح الاحمدي ، موظف محلي بسفارة تونس بدمشق من 2003 إلى 15/11 2015 . اقصيت من عملي بعدما مورس عليا كل أنواع التهميش والهرسلة والتهديد والوعيد من قبل اخوان الشيطان . عوقبت لأنني وقفت مع الجالية في أصعب الظروف واعتاها . بعدما تخلت عنها حكومة المعبد الازرق . وبمجهود شخصي اوصلتها الى بر الامان . حرمت من مستحقاتي على مدى هذه الفترة ، شردت عائلتي ، ودمر مستقبل اولادي الجامعي، حرمت من دخول تونس وهدر دمي فقط لأنني كشفت سر إرهابي الغنوشي داخل السفارة . وهم على التوالي ,,,,,,,,,,,,,,,,,, … أصبحت أشك في جنسيتي ووطني . بعدما أصبحت على الهامش . ولا يسعني الا أن أقول تبا لمثل هكذا حكام ومحكومين .

انا لا أطلب المستحيل . اطلب إعادة الحقوق لأصحابها ، وإنصاف من دفعوا الثمن غاليا لتصل انت اليوم إلى سدة الحكم . اطلب رد الاعتبار الى الجالية ورعايتها وتخفيف العبئ عليها في ظل الحصار الظالم على سورية .

أطلب إعفاء الجالية من كل الرسومات حتى تتعافى .

اطلب إعادة المساعدات للجالية ومنح الطلاب الجامعيين وليس 20 دولار في السنة .

اطلب بإلحاح شديد اعادة العلاقات مع سورية المقاومة .

اطلب تنظيف القنصلية من أتباع ,,,,,,,, الغنوشي .

وفي الختام هذه رسالة إلى قيس سعيد . اولادي ممنوعين من تجديد جوازات سفرهم لان ابوهم معارض للاخوان وغير مرغوب فيه .

انا لست مرتزق حتى اطلب تعويض على نضالي ضد الإخوان . انا ابن مناضل ومجاهد ضد الاستعمار الفرنسي . عاش فقيرا ومات فقيرا ولم يطلب تعويض على نضاله .فقط حقي الطبيعي ان اعود إلى عملي بشرف بعد اقصائي ظلما وزورا . رسالتي هذه برسم الشرفاء والأحرار والأصدقاء، ان تصل إلى الرئيس قيس سعيد إذ أمكن . لان العين بصيرة واليد قصيرة .

يتبع …!!!؟؟؟..

الاحمدي .